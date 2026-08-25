विश्व चैंपियनशिप ब्रॉंज के बाद 27वीं रैंक तक पहुंची त्रिसा और गायत्री

भारत की महिला डबल्स जोड़ी ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने हाल ही में यहाँ हुई वर्ल्ड चैंपियनशिप में ऐतिहासिक ब्रॉन्ज़ मेडल जीतने के बाद बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड रैंकिंग में बड़ी छलांग लगाई है। भारतीय जोड़ी 12 स्थान ऊपर चढ़कर वर्ल्ड नंबर 39 से नंबर 27 पर पहुँच गई है। उनके रैंकिंग पॉइंट्स भी 33,692 से बढ़कर 44,192 हो गए हैं।ट्रीसा और गायत्री ने घरेलू वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत के लिए एकमात्र मेडल जीता। सेमीफाइनल तक पहुँचने के साथ ही वे 2011 में ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा के बाद इस इवेंट में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला डबल्स जोड़ी बन गईं।भारतीय जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में टूर्नामेंट का एक बड़ा उलटफेर करते हुए चौथी वरीयता प्राप्त चीनी जोड़ी जिया यी फैन और झांग शू जियान को 16-21, 21-15, 21-13 से हराया, जबकि वे पहला गेम हार गई थीं।इसके बाद सेमीफाइनल में उनका सामना वर्ल्ड नंबर 1 और मौजूदा चैंपियन लियू शेंग शू और टैन निंग से हुआ। ट्रीसा और गायत्री ने पहला गेम तो जीता, लेकिन अपनी बढ़त बनाए नहीं रख सकीं और अगले दो गेम हारकर उन्हें ब्रॉन्ज़ मेडल से संतोष करना पड़ा। इस नतीजे के साथ ही 2011 से वर्ल्ड चैंपियनशिप के हर संस्करण में कम से कम एक मेडल जीतने का भारत का सिलसिला भी जारी रहा।पुरुष सिंगल्स रैंकिंग में भी शीर्ष पर बड़ा बदलाव हुआ। इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी दो स्थान ऊपर चढ़कर नए वर्ल्ड नंबर 1 बन गए, जबकि वे केवल राउंड ऑफ़ 16 तक ही पहुँच पाए थे।शी यूकी, जो शीर्ष स्थान पर थे, भारत के आयुष शेट्टी से शुरुआती दौर में हारने के बाद पाँच स्थान गिरकर नंबर 6 पर आ गए। वहीं, शानदार प्रदर्शन के बाद भारतीय खिलाड़ी आयुष शेट्टी दो स्थान ऊपर चढ़कर नंबर 20 पर पहुँच गए। लक्ष्य सेन भी एक स्थान ऊपर चढ़कर नंबर 13 पर आ गए।अन्य खिलाड़ियों में, कुनलावुत वितिदसर्न और एंडर्स एंटोनसेन भी एक-एक स्थान गिरकर क्रमशः नंबर 3 और नंबर 5 पर आ गए। क्रिस्टो पोपोव तीन स्थान ऊपर चढ़कर दूसरे नंबर पर आ गए, जबकि चाउ टिएन चेन दो स्थान ऊपर चढ़कर चौथे नंबर पर पहुंच गए। वर्ल्ड चैंपियन एलेक्स लैनियर तीन स्थान ऊपर चढ़कर सातवें नंबर पर आ गए।