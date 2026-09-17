Asian Games में टेकबॉल का हुआ डेब्यू, टेबल टेनिस और फुटबॉल से मिलकर बना (Video)
आइची-नागोया एशियाई खेलों 2026 में टेकबॉल उन छह खेलों में शामिल है जो पहली बार खेले जा रहे हैं। अन्य खेलों में मिश्रित मार्शल आर्ट्स (MMA), पैडल, सर्फिंग, बीएमएक्स फ्रीस्टाइल और वर्चुअल ताइक्वांडो शामिल हैं।टेकबॉल फुटबॉल और टेबल टेनिस का मिश्रण वाला तेज गति का खेल है। इसे फुटबॉल के शौकीन गैबोर बोर्सान्यी, जॉर्जी गैट्यान और विक्टर हुसर ने 2014 में हंगरी में विकसित किया था।
पहली आधिकारिक टेकबॉल विश्व चैंपियनशिप 2017 में बुडापेस्ट में आयोजित हुई थी।इस खेल में खिलाड़ी हाथ और बाजुओं को छोड़कर शरीर के लगभग हर हिस्से का इस्तेमाल करते हुए मानक आकार की पांच नंबर फुटबॉल को घुमावदार मेज के पार खेलते हैं। मेज के दोनों हिस्सों को पारदर्शी प्लेक्सीग्लास से विभाजित किया जाता है।
भारत के डेकलान मार्शल गोंजाल्वेस और मोहम्मद अनस इमरान बेग गुरुवार को यहां एशियाई खेलों की पुरुष युगल टेकबॉल स्पर्धा में अपने दोनों ग्रुप मैच हारकर पदक की दौड़ से बाहर हो गए। गोंजाल्वेस-बेग की जोड़ी को ग्रुप बी में दोनों मुकाबालों में 0-2 से हार का सामना करना पड़ा।
भारतीय जोड़ी को पहले वियतनाम के त्रुओंग जियांग बा और आन खोआ ले ने 12-10, 12-8 से हराया। इसके बाद दक्षिण कोरिया के जुनसुक ली और ताएबीन ली ने उन्हें 12-4, 12-7 से शिकस्त दी।
All the best #TeamIndia #Teqball team for the #Asiangames !#Beforethepodium pic.twitter.com/2nEolq4Cap— Vikram Sathaye (@vikramsathaye) September 14, 2026
Relentless attacks from @Wasse_TEQBALL
He’ll be there in Nagoya for the Aichi-Nagoya 2026 Asian Games, ready to make the home crowd proud!
See you on the biggest stage in Asia! #Teqball #AichiNagoya2026 #20thAsianGames #ImagineOneAsia pic.twitter.com/zkoZvwRMEp
— TEQBALL (@Teqball) September 12, 2026बाहर हुई भारतीय जोड़ी
भारतीय जोड़ी को पहले वियतनाम के त्रुओंग जियांग बा और आन खोआ ले ने 12-10, 12-8 से हराया। इसके बाद दक्षिण कोरिया के जुनसुक ली और ताएबीन ली ने उन्हें 12-4, 12-7 से शिकस्त दी।