Commonwealth Games 2026 के शॉट पुट में यह दो एथलीट पहुंचे फाइनल में

TOPS Development athlete Tajinderpal Singh Toor and Khelo India Athlete Samardeep Singh Gill have both qualified for the Men's Shot Put Final at the Commonwealth Games 2026.



Tajinderpal registered a best throw of 20.14m to finish 2nd overall, while Samardeep recorded a best… pic.twitter.com/mdCIM3Afo9 — SAI Media (@Media_SAI) July 29, 2026

CommonWealth Games 2026 के शॉट पुट में भारत के टॉप्स के दो एथलीट तजिंदर पाल सिंह तूर और समरदीप सिंह गिल शॉट पुट स्पर्धा के फाइनल में पहुंच चुके हैं। तजिंदर पाल सिंह ने क्वालिफाइंग राउंड में 20.14 मीटर दूर शॉट पुट फेंका और उनका यह थ्रो दूसरा सर्वश्रेष्ठ थ्रो रहा। भारत चाहेगा कि फाइनल में भी वह दूसरे स्थान पर रहकर कम से कम सिल्वर मेडल ले पाएं।समरदीप सिंह गिल शॉट पुट स्पर्धा में तजिंदर पाल सिंह तूर से ज्यादा दूर नहीं थे। उन्होंने 19.95 मीटर दूर शॉट पुट फेंका लेकिन सिर्फ .20 मीटर के अंतर में ही वह पांचवे स्थान पर रहे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रतियोगिता किस स्तर की है।राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी तूर ने दो प्रयासों में ही ग्रुप ए से 20 मीटर का स्वत: क्वालीफिकेशन मार्क हासिल कर लिया। उनका पहला प्रयास 19 . 93 मीटर और दूसरा 20.14 मीटर था।उन्होंने तीसरा प्रयास नहीं किया।ग्रुप बी से गिल का सर्वश्रेष्ठ प्रयास पहला ही था जिसमें उन्होंने 19 . 95 मीटर का थ्रो फेंका । दूसरा थ्रो 19 . 75 मीटर और तीसरा फाउल रहा।वह 15 खिलाड़ियों में कुल पांचवें स्थान पर रहे। ग्रुप ए में सात और बी में आठ प्रतियोगी थे। 20 मीटर का आंकड़ा पार करने वाले या सर्वश्रेष्ठ 12 को बृहस्पतिवार को होने वाले फाइनल में जगह मिली।न्यूजीलैंड के टॉम वाल्श ने 21.03 का थ्रो लगाकर पहला स्थान हासिल किया।तूर का सत्र का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 21.03 मीटर है जबकि उनका राष्ट्रीय रिकॉर्ड 21.77 मीटर का है जो उन्होंने 2023 में बनाया था।पिछले दो एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता तूर दूसरी बार राष्ट्रमंडल खेलों में भाग ले रहे हैं। वह 2018 में गोल्ड कोस्ट में आठवें स्थान पर रहे थे जबकि पिछली बार चोट के कारण भाग नहीं लिया था।