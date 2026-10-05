  1. खेल-संसार
  2. अन्य खेल
  3. समाचार
  4. Sujeet Kalkal won on and off the field before grabbing Asiad Gold
Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By अविचल शर्मा
Last Modified: Monday, 5 October 2026 (16:40 IST)

प्रदर्शनकारी पहलवानों से लड़कर एशियाड पहुंचे सुजीत ने जीता गोल्ड मेडल (Video)

Asian Games
Written By: वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By: अविचल शर्मा
Updated: Mon, 5 Oct 2026 (16:46 IST)
google-news
एशियाई खेलों में अपने चयन को लेकर कानूनी लड़ाई के तीन साल बाद, सुजीत कलकल ने एशियाई खेलों का चैंपियन बनकर एक शानदार सफर पूरा किया। स्वदेश पहुंचने पर उनका एयपोर्ट पर जोरदार स्वागत हुआ।उन्होंने पुरुषों की फ्रीस्टाइल 65 किग्रा फ़ाइनल में ताजिकिस्तान के वर्ल्ड मेडलिस्ट अब्दुलमजीद कुदिएव को 10-9 से हराकर ज़बरदस्त वापसी की।

मैच खत्म होने में दो मिनट से भी कम समय बचा था और सुजीत 2-9 से पीछे चल रहे थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 23 साल के सुजीत ने लगातार हमले किए और तेज़ी से तीन ‘टेकडाउन’ करके अंकों का अंतर कम किया। जब 11 सेकंड बचे थे, तब भी कुदिएव एक अंक से आगे थे, लेकिन सुजीत ने एक आखिरी ‘टेकडाउन’ हासिल कर लिया। इन दो अंकों ने उन्हें 10-9 से आगे कर दिया और खेलों की सबसे रोमांचक वापसी में से एक को पूरा किया।

8 साल बाद कुश्ती में भारत का पहला गोल्ड मेडल

यह 2018 के बाद एशियाई खेलों में कुश्ती में भारत का पहला गोल्ड मेडल था। सुजीत पुरुषों की 65 किग्रा फ्रीस्टाइल का खिताब जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए; उनसे पहले ओलंपिक मेडलिस्ट योगेश्वर दत्त (2014) और बजरंग पूनिया (2018) ने यह खिताब जीता था।इस जीत के साथ ही उस सफर का सुखद अंत हुआ, जिसकी शुरुआत तीन साल पहले निराशा के साथ हुई थी।
सुजीत ने 2022 के एशियाई खेलों (जो आखिरकार 2023 में हुए) के लिए 65 किग्रा कैटेगरी में ट्रायल की मांग करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। खेल मंत्रालय द्वारा रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की मान्यता रद्द किए जाने के बाद भारतीय कुश्ती का कामकाज देख रही एड-हॉक कमेटी ने बजरंग पूनिया को सीधे टीम में एंट्री दे दी थी।

सुजीत ने महिला पहलवान अंतिम पंघाल के साथ मिलकर इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दी। अंतिम आखिरकार टीम में जगह बनाने और ब्रॉन्ज मेडल जीतने में सफल रहीं, जबकि विनेश फोगाट को बिना ट्रायल के 53 किग्रा कैटेगरी में सीधे एंट्री दी गई। हालांकि, सुजीत को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली।

किस्मत का खेल देखिए, तीन साल पहले बजरंग हार गए थे, जिससे 65 किग्रा कैटेगरी में भारत का दबदबा खत्म हो गया था। बजरंग के 2018 में गोल्ड जीतने से पहले योगेश्वर ने 2014 में गोल्ड मेडल जीता था।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम खेलों की दुनिया से जुड़ी हर खबर को विस्तार से पेश करती है। क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी या अन्य खेलों पर आधारित लेख और न्यूज़ से लेकर महत्वपूर्ण मैचों की अपडेट्स और खेल जगत की खास घटनाएं, यह टीम पाठकों को पूरी जानकारी प्रदान करती है। स्पोर्ट्स टीम.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
3 मैचों में 1 शतक और 2 अर्धशतक बनाने वाला यह कैरिबियाई बल्लेबाज हुआ भारत के खिलाफ टी-20 टीम में शामिल

गेम शो होस्ट करते करते वनडे क्रिकेट खेलने वाले पहले बल्लेबाज बनेंगे रोहित शर्मा

गेम शो होस्ट करते करते वनडे क्रिकेट खेलने वाले पहले बल्लेबाज बनेंगे रोहित शर्मारोहित शर्मा को आगामी वेस्टइंडीज सीरीज के लिए एकदिवसीय टीम में शामिल कर लिया गया है। इसका मतलब यह है कि एक तरफ उनका फैमिली गेम शो का प्रसारण होगा और दूसरी ओर वह क्रिकेट खेलेंगे। ऐसी सुविधा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किसी भी क्रिकेटर को नहीं दी जो रोहित शर्मा को मिल रही है वह भी बिना खास फॉर्म के।

सर्वाधिक हॉकी मैच खेलने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी बनी गोलकीपर सविता

सर्वाधिक हॉकी मैच खेलने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी बनी गोलकीपर सवितागोलकीपर सविता पूनिया सोमवार को भारत की सबसे अधिक मैच खेलने वाली महिला हॉकी खिलाड़ी बन गईं। उन्होंने भारत की पूर्व स्ट्राइकर वंदना कटारिया के 320 सीनियर अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। सविता पूनिया ने यह उपलब्धि जापान के आइची-नागोया में चल रहे एशियन गेम्स 2026 में इंडोनेशिया के खिलाफ भारत के पूल बी मैच के दौरान हासिल की।

मुश्किल में मोहम्मद रिजवान, सट्टे और फिक्सिंग के लगे संगीन आरोप

मुश्किल में मोहम्मद रिजवान, सट्टे और फिक्सिंग के लगे संगीन आरोपपाकिस्तान की राष्ट्रीय साइबर क्राइम एजेंसी के ख़िलाफ़ मोहम्मद रिज़वान की याचिका को लाहौर हाई कोर्ट ने ख़ारिज करते हुए उन्हें साइबर क्राइम एजेंसी के सवालों का जवाब देने के निर्देश दिए हैं।रिज़वान ने बुधवार को एक याचिका दायर की थी जिसमें उनके वकीलों ने कहा था कि पाकिस्तान की राष्ट्रीय साइबर क्राइम एजेंसी ने यह स्पष्ट नहीं किया कि वह उनसे क्यों पूछताछ कर रही है

Asian Games के लिए भारत ने 503 खिलाड़ियों पर खर्चे 702 करोड़ रुपए

Asian Games के लिए भारत ने 503 खिलाड़ियों पर खर्चे 702 करोड़ रुपएजापान के आइची-नागोया में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक होने वाले एशियाई खेलों में भारत का 503 सदस्यीय दल हिस्सा लेगा। केंद्रीय खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने जानकारी दी कि मंत्रालय ने एशियाड दल और उनके कोच तथा इक्विपमेंट के लिए 702 करोड़ रुपए खर्च किए हैं।

लंबी पारी नहीं खेल पाते रोहित शर्मा, Ex GF सोफिया हयात ने दिया बयान (Video)

लंबी पारी नहीं खेल पाते रोहित शर्मा, Ex GF सोफिया हयात ने दिया बयान (Video)लॉर्ड्स के मैदान पर आए एकदिवसीय शतक को छोड़ दे तो रोहित शर्मा मैदान पर लंबी पारी खेलने के लिए तरस रहे हैं। लेकिन उनकी पूर्व प्रेमिका सोफिया हयात ने यह बताया है कि बिस्तर पर भी रोहित शर्मा लंबी पारी नहीं खेल पाते हैं। यह खुलासा उन्होंने एक पॉडकास्ट में किया। इस कार्यक्रम का नाम Straight Talk Queer Wisdom है।