सोमवार, 15 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. खेल-संसार
  2. अन्य खेल
  3. समाचार
  4. Sarvesh Anil Kushare becomes first indian to qualigy in the long Jump event of World Athletics Championship
Written By WD Sports Desk
Last Modified: सोमवार, 15 सितम्बर 2025 (13:31 IST)

विश्व चैंपियनशिप: कुशारे ऊंची कूद के फाइनल के लिए क्वालीफाई करने वाले पहले भारतीय बने

Sarvesh Anil Kushare
सर्वेश अनिल कुशारे रविवार को यहां विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ऊंची कूद के फाइनल के लिए क्वालीफाई करने वाले पहले भारतीय बन गए जबकि राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारी गुलवीर सिंह 10,000 मीटर रेस में निराशाजनक प्रदर्शन से 16वें स्थान पर रहे।

विश्व रैंकिंग कोटा से 36 प्रतिस्पर्धी एथलीटों में 34वें स्थान पर रहते हुए इस प्रतियोगिता में जगह बनाने वाले 30 वर्षीय कुशारे क्वालीफिकेशन राउंड के ग्रुप बी में 2.25 मीटर की छलांग लगाकर संयुक्त सातवें स्थान पर रहे। वह दोनों ग्रुप की समग्र रैंकिंग में संयुक्त नौवें स्थान पर रहे।

2.30 मीटर के क्वालीफाइंग मानक या कम से कम सर्वश्रेष्ठ 12 में जगह बनाने वाले एथलीट मंगलवार को होने वाले अंतिम दौर में पहुंच गए।

कुशारे का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2.27 मीटर है और यह उन्होंने 2022 में दर्ज किया था। उनका सत्र का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2.26 मीटर है। उन्होंने 2023 एशियाई चैंपियनशिप में रजत पदक जीता।

महाराष्ट्र में नासिक के गांव के किसान के बेटे सर्वेश 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों की ऊंची कूद के लिए क्वालीफाई करने वाले पहले भारतीय बने।

पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में गुलवीर ने उमस भरी परिस्थितियों में 29 मिनट 13.33 सेकेंड के समय के साथ दौड़ पूरी की जो मार्च में उनके 27:00.22 के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय से काफी कम है।वह 19 सितंबर को अपनी पसंदीदा स्पर्धा 5,000 मीटर में दौड़ेंगे।(भाषा)
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Ro-Ko को वनडे विश्वकप 27 तक रोकने के पक्ष में नहीं BCCI , अब क्या होगा

Ro-Ko को वनडे विश्वकप 27 तक रोकने के पक्ष में नहीं BCCI , अब क्या होगारोहित और कोहली पर फैसला लेने की जल्दबाजी में नहीं BCCI

आंकड़ों के लिहाज से दोनों टीमों के लिए ऐतिहासिक रही INDvsENG सीरीज (Video)

आंकड़ों के लिहाज से दोनों टीमों के लिए ऐतिहासिक रही INDvsENG सीरीज (Video)21वीं सदी की ऐसी चौथी सीरीज जहां हर दिन हुआ खेल

घर गिरवी रखकर एवरेस्ट पर चढ़ा, अफसरों की 'अनदेखी' से शीर्ष खेल पुरस्कार से चूका पर्वतारोही पाटीदार

घर गिरवी रखकर एवरेस्ट पर चढ़ा, अफसरों की 'अनदेखी' से शीर्ष खेल पुरस्कार से चूका पर्वतारोही पाटीदारवर्ष 2017 में महज 20 साल की उम्र में दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले मध्यप्रदेश के पर्वतारोही मधुसूदन पाटीदार (Madhusudan Patidar) ने गुरुवार को आरोप लगाया कि अफसरों की अनदेखी से वह राज्य के सबसे बड़े खेल अलंकरण 'विक्रम पुरस्कार' से चूक गए। पाटीदार की याचिका पर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने माउंट एवरेस्ट (Mount Everest) फतह करने वाली राज्य की अन्य पर्वतारोही भावना डेहरिया को साहसिक खेलों की श्रेणी में वर्ष 2023 का विक्रम पुरस्कार प्रदान किए जाने पर मंगलवार (पांच अगस्त) को अंतरिम रोक लगा दी थी।

Bazball भारत और ऑस्ट्रेलिया के सामने सीरीज जिताने में अक्षम, मक्कलम ने माना

Bazball भारत और ऑस्ट्रेलिया के सामने सीरीज जिताने में अक्षम, मक्कलम ने माना'हम जानते हैं कि हमारी टीम में सुधार की गुंजाइश है' : मैकुलम

रोहित कोहली खेलेंगे शुभमन की कप्तानी में? या लेंगे संन्यास, है बहुत से सवाल

रोहित कोहली खेलेंगे शुभमन की कप्तानी में? या लेंगे संन्यास, है बहुत से सवालयुवा भारतीय ब्रिगेड के धमाकेदार प्रदर्शन से सीनियर कोहली और रोहित की राह मुश्किल

और भी वीडियो देखें

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

श्राद्ध पर्व

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com