घरेलू दर्शकों के बीच उबर कप जीतना चाहती है पीवी सिंधू

दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने कहा है कि वह अपने ही देश में भारत के लिए पहला उबर कप खिताब जीतने का एक और मौका चाहती हैं। यह बात तब सामने आई है जब बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (बाई) ने 2028 बीडब्ल्यूएफ थॉमस और उबर कप फाइनल्स की मेजबानी नई दिल्ली के लिए हासिल कर ली है। साल 2014 में जब राजधानी ने पहली बार इन चैंपियनशिप्स की मेजबानी की थी, तब सिंधु ने भारत को अपना पहला उबर कप मेडल (कांस्य पदक) दिलाने में मदद की थी।सिंधु ने कहा, “2014 में दिल्ली में जीते गए कांस्य पदक पर मुझे गर्व था। अगर मुझे अपने देश में उबर कप खेलने का एक और मौका मिलता है, तो मैं चाहूंगी कि हम पूरा सफर तय करें और जीत हासिल करें। मुझे पता है कि अपनी टीम के साथियों के साथ उस पोडियम पर खड़े होने का क्या मतलब होता है। भारतीय दर्शकों के सामने एक साथ ट्रॉफी उठाना मेरे करियर के सबसे गर्व भरे पलों में से एक होगा।”यह मेजबानी ऐसे समय में मिली है जब बाई गुवाहाटी में 2025 वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप और नई दिल्ली में 2026 वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन कर चुका है। सिंधु ने कहा कि डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा और श्री संजय मिश्रा के नेतृत्व में किए गए कामों की बदौलत भारतीय खिलाड़ियों और प्रशंसकों को अपने ही देश में बैडमिंटन के सबसे बड़े टूर्नामेंट्स का अनुभव करने के ज्यादा मौके मिले हैं।उन्होंने आगे कहा, “दिल्ली में हुई वर्ल्ड चैंपियनशिप के दौरान, दूसरे देशों के खिलाड़ियों ने मुझे बताया कि दर्शकों के बीच से गुजरते हुए उन्हें कितना अच्छा लगा। मुझे इस बात पर गर्व है कि मेरी पीढ़ी को अपने ही देश में वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने का मौका मिला। डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा, श्री संजय मिश्रा और बाई की पूरी टीम ने इन टूर्नामेंट्स को भारत लाने के लिए बहुत मेहनत की है। 2028, जो कि एक ओलंपिक वर्ष भी है, में युवा खिलाड़ी देख सकेंगे कि कैसे टीम इंडिया दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों का सामना करती है। मुझे उम्मीद है कि जब वे स्टेडियम से बाहर निकलेंगे, तो उनके मन में भी उस कोर्ट पर अपनी जगह बनाने और एक दिन भारत के लिए खेलने का पक्का इरादा होगा।”2026 में, भारतीय शटलरों ने भारत के बाहर ‘सुपर 300’ या उससे ऊपर के स्तर पर रिकॉर्ड नौ बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर खिताब जीते हैं। अगले दो वर्षों में, बाई (बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया) इन नतीजों और नई दिल्ली वर्ल्ड चैंपियनशिप में मिले समर्थन को और आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। 2028 में जब फाइनल्स की वापसी होगी, तो 14 वर्षों में पहली बार प्रशंसकों को अपने ही देश में बैडमिंटन की वर्ल्ड टीम चैंपियनशिप में भारत के पुरुष और महिला खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने का मौका मिलेगा।