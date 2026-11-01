डेनमार्क की खिलाड़ी के खिलाफ हायलो ओपन खिताब जीता पीवी सिंधू ने

SHE'S A SUPER 500 CHAMPION! PV Sindhu seals the Hylo Open 2026 title with a dominant 21-12, 21-14 win over World No. 25 Line Kjærsfeldt in the final! #PVSindhu #HyloOpen2026 https://t.co/L7OwhtE02q — FanCode (@FanCode) November 1, 2026

दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने डेनमार्क की लाइन केजर्सफेल्ट को रविवार को सीधे गेमों में 21-12, 21-14 से हराकर ‘हाइलो ओपन 2026’ बैडमिंटन टूर्नामेंट का महिला खिताब जीत लिया जो इस सत्र का उनका दूसरा खिताब है। पीवी सिंधु ने इस जीत के साथ अपने शानदार यूरोपीय दौरे का समापन किया और इस सीज़न का अपना दूसरा खिताब जीता। भारतीय शटलर ने जर्मनी में अपने बेहतरीन प्रदर्शन का समापन सीधे गेमों में जीत के साथ किया।यह जीत ‘फ्रेंच ओपन’ में उपविजेता रहने के एक हफ्ते बाद मिली है, जहाँ सिंधु फाइनल में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी एन से यंग से हार गई थीं। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता सिंधु ने जुलाई में ‘जापान ओपन’ भी जीता था, और अब ‘हाइलो ओपन’ इस सीज़न में बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर पर उनका दूसरा खिताब बन गया है।पूरे टूर्नामेंट के दौरान सिंधु का दबदबा रहा और वह एक भी गेम हारे बिना फाइनल में पहुँच गईं। उन्होंने अपने अभियान की शुरुआत अपनी ही देश की खिलाड़ी प्रकृति भरत के खिलाफ सीधे गेमों में जीत के साथ की, और इसके बाद फ्रांस की रोजी ओक्टाविया पंकासारी को हराया। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में जर्मनी की अमाली शुल्ज़ को हराकर अपना शानदार सफर जारी रखा, और फिर सेमीफाइनल में एक अन्य भारतीय खिलाड़ी अनमोल खरब को 21-13, 21-16 से मात दी।दूसरी ओर, लाइन केजर्सफेल्ट को फाइनल तक पहुँचने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। डेनमार्क की इस शटलर ने सेमीफाइनल में बेहतरीन प्रदर्शन किया; एक गेम से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए उन्होंने थाईलैंड की पोर्नपावी चोचुवोंग को 8-21, 21-19, 28-26 से हराया। 82 मिनट तक चले इस कड़े मुकाबले में उन्होंने चार मैच पॉइंट भी बचाए और सिंधु के खिलाफ फाइनल में अपनी जगह पक्की की।फाइनल में पहले गेम में नेट पर एक और चतुराईपूर्ण स्पर्श, और सिंधु ने इसे 21-14 से अपने नाम कर लिया, जिससे मैच 39 मिनट में समाप्त हो गया। सिंधु ब्रेक में 11-7 से आगे थीं, केजर्सफेल्ट खेल में समाधान या लय खोजने में असमर्थ थीं। मुकाबले में भारतीय खिलाड़ी का पूरी तरह दबदबा रहा।सिंधु को शुरुआती गेम 21-12 से जीतने में केवल 17 मिनट लगे। सिंधु ने 27-शॉट की रैली जीती और बिना पीछे देखे बैकहैंड के साथ 17-12 से आगे हो गईं। सिंधु अपने प्रतिद्वंद्वी को दूर रखने के लिए कुछ कुशल स्पर्शों के साथ शक्ति का मिश्रण कर रही है। वह ब्रेक में 11-8 से आगे हो गयी। भारतीय ने लगातार तीन अंक जीतकर 6-5 की बढ़त बना ली।सिंधु ने पहला अंक जीतने के लिए क्रॉस कोर्ट स्मैश से शुरुआत की थी।पिछले हफ्ते फ्रेंच ओपन के फाइनल में हारने के बाद, 31 वर्षीय भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सिंधु का यह सातवां बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर खिताब और इस सीजन के अपना दूसरा खिताब है।सिंधु ने जुलाई में जापान ओपन 2026 के फाइनल में तीन बार की विश्व चैंपियन जापान की अकाने यामागुची को हराकर खिताब जीता था। यह दिसंबर 2024 के बाद उनका पहला बीडब्ल्यूएफ खिताब था। साथ ही, यह उनके करियर का पहला ‘सुपर 750’ खिताब भी था।हाइलो ओपन का खिताब जीतने के साथ 2022 के बाद पहली बार ऐसा हुआ जब पूर्व विश्व चैंपियन सिंधु ने एक ही सीजन में दो खिताब अपने नाम किये।जर्मनी में चल रहे बीडब्ल्यूएफ सुपर 500 टूर्नामेंट में पुरुष एकल फाइनल में भारत के लक्ष्य सेन का सामना इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी से होगा। लक्ष्य सेन ने फ्रांस के छठे वरीय खिलाड़ी टोमा जूनियर पोपोव को 21-17, 21-13 से आसानी से हराकर पुरुष एकल के फाइनल में प्रवेश किया। इंडोनेशिया के क्रिस्टी, जो चौथी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी हैं, ने सेमीफाइनल में डेनमार्क के शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी एंडर्स एंटोनसेन को हराया।यह इस साल लक्ष्य का दूसरा फाइनल है; इससे पहले वह ‘ऑल इंग्लैंड ओपन’ में उपविजेता रहे थे। हेड-टू-हेड मुकाबलों में लक्ष्य सेन, क्रिस्टी के खिलाफ 3-4 से पीछे हैं।