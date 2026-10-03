Asian Games में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय गोल्फर बनी प्रणवी उर्स
Asian Games 2026 में प्रणवी उर्स ने गोल्फ में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। वह एशियाई खेलों में गोल्फ गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनीं।
एशियन गेम्स 2026 के गोल्फ इवेंट में महिलाओं ने इतिहास रच दिया है। प्रणवी उर्स ने गोल्फ में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। वह एशियाई खेलों में गोल्फ गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनीं।
मैसूर की 23 वर्ष की प्रणवी ने तीसरे होल में ट्रिपल बोगी करने के बाद तीन बर्डी लगाये।आखिरी दौर में उन्होंने इवन पार 70 स्कोर किया और चार दिन में कुल स्कोर 15 अंडर 265 रहा।
प्रणवी, अदिति अशोक ( आखिरी दौर में 67) और दीक्षा डागर (आखिरी दौर में 77) की टीम ने रजत पदक जीता । भारत ने 14 अंडर 546 स्कोर किया। चीन ने 22 अंडर 538 के स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता।भारत के लिये शिव कपूर ने 2002 बुसान खेलों में पुरूष गोल्फ का स्वर्ण पदक जीता था।
मैसूर की 23 वर्ष की प्रणवी ने तीसरे होल में ट्रिपल बोगी करने के बाद तीन बर्डी लगाये।आखिरी दौर में उन्होंने इवन पार 70 स्कोर किया और चार दिन में कुल स्कोर 15 अंडर 265 रहा।
प्रणवी, अदिति अशोक ( आखिरी दौर में 67) और दीक्षा डागर (आखिरी दौर में 77) की टीम ने रजत पदक जीता । भारत ने 14 अंडर 546 स्कोर किया। चीन ने 22 अंडर 538 के स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता।भारत के लिये शिव कपूर ने 2002 बुसान खेलों में पुरूष गोल्फ का स्वर्ण पदक जीता था।