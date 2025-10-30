गुरुवार, 30 अक्टूबर 2025
Written By WD Sports Desk
Last Updated : गुरुवार, 30 अक्टूबर 2025 (14:01 IST)

पिकलबॉल को ओलंपिक स्तर तक पहुँचाने की दिशा में आगे बढ़ रहा भारत

इंदौर में दिसम्बर में होगा राष्ट्रीय रैंकिंग पिकलबॉल प्रतियोगिता का आयोजन

Pickleball Indore
अखिल भारतीय पिकलबॉल संघ ने की घोषणा

भारत में लोकप्रियता प्राप्त कर रहे खेल पिकलबॉल को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाने की दिशा में आज एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई। एक प्रेस कांफ्रेस में अखिल भारतीय पिकलबॉल संघ के अध्यक्ष श्री अरविंद रमेश प्रभू, मध्य प्रदेश पिकलबॉल संघ के अध्यक्ष श्री स्वप्निल कोठारी तथा सचिव डॉ. बलवंत सालुंके उपस्थित रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिल भारतीय पिकलबॉल संघ की ओर से बताया गया कि आगामी राष्ट्रीय रैंकिंग पिकलबॉल प्रतियोगिता का आयोजन इस वर्ष दिसम्बर माह में इंदौर शहर में किया जाएगा। प्रतियोगिता की सटीक तिथियाँ और स्थान शीघ्र घोषित किए जाएंगे।

अखिल भारतीय पिकलबॉल संघ के अध्यक्ष श्री अरविंद रमेश प्रभू ने कहा, - “भारत में पिकलबॉल अब केवल मनोरंजन का साधन नहीं रहा, यह अब एक प्रतिस्पर्धात्मक खेल बन चुका है। हमारा उद्देश्य है कि आने वाले वर्षों में पिकलबॉल राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं का हिस्सा बने और आगे चलकर ओलंपिक स्तर पर भी भारत का प्रतिनिधित्व करे।‘

इस वर्ष की राष्ट्रीय रैंकिंग पिकलबॉल प्रतियोगिता दिसम्बर 2025 में इंदौर में आयोजित की जाएगी। इसमें पुरुष और महिला वर्गों के साथ-साथ जूनियर और सीनियर श्रेणियाँ भी शामिल होंगी। देशभर से लगभग 400 से अधिक खिलाड़ियों के भाग लेने की संभावना है। विजेताओं को अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। प्रतियोगिता के दौरान प्रशिक्षण सत्र, प्रदर्शन मैच और स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, जिससे यह आयोजन केवल प्रतियोगिता नहीं बल्कि एक खेल उत्सव का रूप लेगा। श्री प्रभू ने अपने पिताजी श्री रमेश प्रभू के नाम से 10 लाख रुपयों की इनामी राशि देने की घोषणा की।

मध्य प्रदेश पिकलबॉल संघ के अध्यक्ष श्री स्वप्निल कोठारी ने कहा, “इंदौर शहर पहले से ही क्रिकेट, तैराकी, टेबल टेनिस और जिम्नास्टिक जैसे खेलों में अपनी पहचान बना चुका है। अब यह पिकलबॉल को भी अपनी नई पहचान के रूप में जोड़ने जा रहा है।  हमारा उद्देश्य मध्य प्रदेश को पिकलबॉल के प्रमुख केंद्रों में स्थापित करना है। इंदौर में राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजित होना हमारे लिए गर्व की बात है। वर्तमान में इंदौर, धार, रतलाम, खरगोन, भोपाल, ग्वालियर, और जबलपुर में राज्य स्तरीय चयन शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जिनके माध्यम से राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा।

मध्य प्रदेश पिकलबॉल संघ के सचिव डॉ. बलवंत सालुंके ने बताया कि , "प्रतियोगिता की तैयारियाँ प्रारम्भ कर दी गई हैं। संभावित स्थलों का निरीक्षण किया जा रहा है तथा खिलाड़ियों के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाने की योजना बनाई जा रही है। हमारा उद्देश्य है कि खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय खेल सुविधाएँ प्रदान की जाएँ। साथ ही हम प्रदेश के स्कूलों, महाविद्यालयों और स्थानीय क्लबों को भी इस पहल से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि पिकलबॉल को हर जिले और हर वर्ग तक पहुँचाया जा सके।इंदौर को इस आयोजन के लिए इसलिए चुना गया क्योंकि यह शहर खेल प्रतिभाओं का केंद्र रहा है, यहाँ की युवा ऊर्जा और खेल संस्कृति निश्चित रूप से इस आयोजन को ऐतिहासिक बनाएँगी।”
