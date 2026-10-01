Asian Games में इस खेल में पाकिस्तान से बुरी तरह हारकर भारतीय टीम हुई बाहर





has thrashed India by 3-0 in the #AsianGames2026 Volleyball QF



Enjoy the winning moments of Team Pakistan pic.twitter.com/z9BJdnjlpD — Saad Butt (@CricBellz) October 1, 2026

INDvsPAK एशियाई खेल 2026 में गुरुवार को भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम क्वार्टरफाइनल में पाकिस्तान से सीधे सेटों में हार के बाद बाहर हो गई।आज खेले गये क्वार्टरफाइनल में पाकिस्तान से 3-0 (25-19, 25-23, 25-18) से हारने के साथ ही भारत की पुरुष वॉलीबॉल टीम का एशियाई खेलों में अभियान समाप्त हो गया।पाकिस्तान ने अधिकतर समय मैच पर अपना दबदबा बनाए रखा और सेमीफाइनल में जगह बनाई, जबकि भारत का शानदार अभियान यहीं खत्म हो गया।भारत के लिए यह नतीजा किसी उलटफेर से कम नहीं था क्योंकि भारत इस खेल में उभरती हुई टीम नजर आई है।गौरतलब है कि मंगलवार को भारतीय वॉलीबॉल टीम ने शानदार वापसी करते हुए रोमांचक मुकाबले में कतर को 3-2 (26-28, 25-27, 25-23, 25-20, 24-22) से हराकर पूल सी में शीर्ष स्थान हासिल किया।2-0 से पिछड़ने के बाद भारत ने जबरदस्त वापसी करते हुए अगले दो सेट जीतकर 2-2 से बराबरी की। भारत ने निर्णायक सेट में कई मैच प्वाइंट बचाए और आखिरकार 24-22 से सेट अपने नाम किया। इस जीत के साथ भारत ने पूल सी में तीन में से तीन मुकाबले जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया और क्वार्टरफाइनल में जगह बनाई थी।वहीं सोमवार को पूल सी में हांगकांग को भारतीय टीम ने पुरुषों के पूल सी मुकाबले में हांगकांग को 3-0 (25-22, 25-19, 25-21) से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। उन्होंने पहले मैच में वियतनाम को हराया था।जुलाई के महीने में भारत की वॉलीबॉल टीम ने बहरीन के खिलाफ 3-1 से कांस्य पदक मैच जीतकर पहली बार एवीसी पुरुष कप का कांस्य पदक जीता था।फॉर्म को देखकर माना जा रहा था कि अगले टूर्नामेंट से भारतीय वॉलीबॉल टीम ओलंपिक का टिकट बुक कर सकती है। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ एकतरफा जीत से ना केवल भारत का अभियान खत्म हुआ बल्कि खिलाड़ियों और खेलप्रेमियों का दिल टूटा।