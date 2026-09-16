24 साल में पहली बार टॉप 10 रैंकिंग में ना जोकोविच, नडार और फेडरर

US ओपन के पहले राउंड में चौंकाने वाली हार के बाद नोवाक जोकोविच दो दशक से ज़्यादा समय में पहली बार ATP Top 10 से बाहर हो गए हैं।न्यूयॉर्क में मारियानो नावोन से शुरुआती राउंड में हारने के बाद जारी लेटेस्ट रैंकिंग में जोकोविच पांचवें से 12वें स्थान पर खिसक गए। इस घटनाक्रम के साथ ही अक्टूबर 2002 के बाद यह पहली बार है जब खेल के ‘Big 3’ – जोकोविच, राफेल नडाल और रोजर फेडरर – में से कोई भी ATP Top 10 में शामिल नहीं है।20 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन फेडरर 2022 में रिटायर हो गए, जबकि 22 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले नडाल ने 2024 में अपने करियर को अलविदा कह दिया। 39 साल के जोकोविच इस तिकड़ी के एकमात्र एक्टिव खिलाड़ी हैं और अभी भी रिकॉर्ड 25वें ग्रैंड स्लैम खिताब की तलाश में हैं, जिससे वे मार्गरेट कोर्ट के 24 मेजर खिताबों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ देंगे।हालांकि, उनकी हालिया कोशिश निराशाजनक रही क्योंकि नावोन के खिलाफ मैच के दौरान उन्हें शारीरिक दिक्कतों का सामना करना पड़ा और कोर्ट पर उल्टी भी की। न्यूयॉर्क में हार के बाद जोकोविच ने कहा, “मुझे अतीत की सभी उपलब्धियों पर बहुत गर्व है, लेकिन अब जो है, सो है।”फेडरर पहली बार अक्टूबर 2002 में ATP Top 10 में शामिल हुए और 2016 के आखिर तक वहां बने रहे। स्विट्जरलैंड के इस महान खिलाड़ी ने 237 हफ़्ते तक वर्ल्ड नंबर 1 का स्थान संभाला।नडाल अप्रैल 2005 में टॉप 10 में आए, जब 18 साल की उम्र में उन्होंने क्ले कोर्ट पर अपनी छाप छोड़ी थी। उन्होंने टॉप 10 में लगातार रिकॉर्ड 912 हफ़्ते बिताए और 2023 में इससे बाहर हुए। जोकोविच 2007 में टॉप 10 में शामिल हुए और तब से रिकॉर्ड 428 हफ़्ते तक वर्ल्ड नंबर 1 रहे।नावोन से मिली हार यूएस ओपन के शुरुआती राउंड में जोकोविच की पहली हार थी और 2006 के ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद किसी ग्रैंड स्लैम में पहले राउंड से बाहर होने का यह उनका पहला मौका था। हार के बाद जोकोविच ने कहा, “मुझे लगता है कि यह साफ़ था कि कोर्ट पर मुझे बहुत बुरा महसूस हो रहा था। दुर्भाग्य से, इस साल लगभग हर मैच में मुझे इस समस्या का सामना करना पड़ा है। उल्टी होना एक गंभीर समस्या है। इसके बाद मेरा पूरा शरीर जवाब देने लगता है, और मुख्य रूप से ऐंठन और दर्द होने लगता है।”