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Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By अविचल शर्मा
Last Updated : Thursday, 1 October 2026 (18:58 IST)

ग्रीको रोमन में भारतीय पहलवान नितेश सिवाचने जीता एतिहासक सिल्वर मेडल

Nitesh Siwach
Written By: वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By: अविचल शर्मा
Updated: Thu, 1 Oct 2026 (18:58 IST)
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भारतीय पहलवान नितेश सिवाच ने गुरुवार को एशियाई खेल 2026 की पुरुषों के ग्रीको-रोमन 97 किग्रा भार वर्ग की कुश्ती स्पर्धा में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया। उनके पास स्वर्ण पदक जीतने के भी स्वर्णिम अवसर था लेकिन वह जापान के खिलाड़ी यूरी नाकाजातो से 0-4 से हार गए।

लेकिन यह लम्हा भी एतिहासिक है क्योंकि 1962 के बाद यानि कि 64 साल बाद एशियाई खेलों में ग्रीको-रोमन कुश्ती में भारत को पहला रजत पदक मिला है। जापान के पहलवान ने नितेश को आगे धकेलकर स्कोरिंग की शुरुआत की। नितेश को निष्क्रियता के कारण ‘ग्राउंड पोजीशन’ में आना पड़ा, लेकिन उन्होंने शानदार बचाव किया और नाकाज़ातो को अंक हासिल करने का मौका नहीं दिया।

नाकाज़ातो ने पहले पीरियड के अंत तक 2-0 की बढ़त बना ली थी और अंत तक नितेश को ‘हेड लॉक’ पोजीशन में जकड़े रखा। स्थानीय खिलाड़ी ने इसके बाद नितेश का संतुलन बिगाड़ दिया और इस दांव को सफलतापूर्वक ‘टेक डाउन’ में बदलकर 4-0 की बढ़त हासिल कर ली।

इससे पहले नितेश ने गुरुवार को एशियाई खेल 2026 की पुरुषों के ग्रीको-रोमन 97 किग्रा भार वर्ग की कुश्ती स्पर्धा में तुर्कमेनिस्तान के अमनबर्डी आगामम्मेदोव को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई।
नितेश ने पुरुषों के ग्रीको-रोमन 97 किलोग्राम क्वार्टरफाइनल में तुर्कमेनिस्तान के अमनबर्डी आगामम्मेदोव को आसानी से हरा दिया, पहले पीरियड में 7-0 की बढ़त हासिल की और फिर 7-1 से जीत दर्ज करते हुए अंकों के आधार पर मैच जीत लिया।

वहीं महिला पहलवान मानसी अहलावत ने कजाकिस्तान की इरिना कुजनेत्सोवा को हराकर क्वार्टरफाइनल में प्रवेश किया।भारत की मानसी अहलावत ने कजाकिस्तान की इरिना कुजनेत्सोवा को 6-1 से हराकर महिलाओं के 62किग्रा के क्वार्टरफाइनल में जगह बनाई। लेकिन सेमीफाइनल में वह हार गई।

मानसी अल्तजिन के खिलाफ शुरू में पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए कांस्य पदक जीतने के बेहद करीब पहुंच गई थी।मंगोलिया की खिलाड़ी ने मानसी को दो बार पीछे धकेलकर 2-0 की बढ़त हासिल की और फिर भारतीय खिलाड़ी के दोहरे पैर के हमले का बचाव किया। मानसी को पैर से हमला करने का एक और मौका मिला, लेकिन अल्तजिन ने एक बार फिर उनके प्रयास को विफल कर दिया।

एक अन्य मुकाबले में भारतीय पहलवान अमन पुरुषों के ग्रीको-रोमन 77 किग्रा क्यूएफ में कतर के शाहीन बडाघिमोफ्राड से हार गये। कतर के मौजूदा एशियाई चैंपियन शाहिन बदाघिमोफ्राद ने दबदबे के साथ शुरुआत की और पहले ही मिनट में अमन को दो बार सर्कल के बाहर भेजकर 2-0 की बढ़त हासिल कर ली। शाहिन ने आसानी से अमन को बार-बार पटका और तकनीकी श्रेष्ठता के बल पर जीत हासिल कर ली।अगर शाहिन फाइनल में पहुँचते हैं, जिसकी संभावना काफी अधिक है, तो अमन रिपेचेज राउंड में चले जाएंगे।
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