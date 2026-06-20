नीरज चोपड़ा वापसी पर पदक चूके पर कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए किया क्वालिफाय (Video)

श्रीलंका के रमेश तरंगा पथिरागे ने चौथे प्रयास में 88.68 मीटर भाला फेंककर जीत हासिल की। ग्रेनाडा के पीटर्स एंडरसन 86.38 मीटर के साथ दूसरे स्थान पर रहे जबकि अमेरिका के कर्टिस थॉम्पसन 85.99 मीटर के साथ तीसरे स्थान पर रहे।
NEERAJ CHOPRA QUALIFIED FOR CWG 2026— The Khel India (@TheKhelIndia) June 19, 2026
On return to the international season, India's Neeraj Chopra finished 4th with best throw of 85.69m
Well Played Champ on return after injuries pic.twitter.com/A3gZyfXczO
Neeraj Chopra finished fourth in the Diamond League - Doha. pic.twitter.com/yS3jnncSdI
— Silly Point (@FarziCricketer) June 19, 2026डायमंड लीग के दोहा लेग में नीरज चोपड़ा की यह लगातार चौथी उपस्थिति थी। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता ने 88.67 मीटर के थ्रो के साथ दोहा डायमंड लीग का 2023 एडिशन जीता था, 2024 में 88.36 मीटर के साथ दूसरे स्थान पर रहे और पिछले साल 90.23 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड बनाया, लेकिन जर्मनी के जूलियन वेबर के पीछे दूसरे स्थान पर रहे। इस बार वह चौथे स्थान पर रहे लेकिन राष्ट्रमंडल खेलों का क्वालिफाइंग मार्क पार कर गए।