राष्ट्रीय खेल नीति से भारतीय खेलों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित होगा : प्रधानमंत्री मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को एक विकसित देश बनाने के सफर में खेलों को महत्वपूर्ण पहलू बताते हुए शुक्रवार को कहा कि राष्ट्रीय खेल नीति (एनएसपी) से दूर दराज के स्कूलों से ओलंपिक स्तर तक खेलों का विकास सुनिश्चित होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में लालकिले से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा कि एक समय में खेलों को कैरियर का विकल्प नहीं माना जाता था लेकिन आज स्थिति ऐसी नहीं है।

उन्होंने कहा ,‘‘ खेल विकास का महत्चपूर्ण पहलू है और मुझे खुशी है कि जहां एक समय बच्चों को खेलने पर माता पिता से डांट पड़ती थी लेकिन आज हम उस स्थिति में पहुंच गए हैं जहां यह बदल गया है। अगर अब बच्चे खेलों में रूचि लेते हैं तो माता पिता को खुशी होती है।’’

उन्होंने कहा ,‘‘ मैं इसे अच्छा शगुन मानता हूं। मुझे यह देखकर गर्व होता है कि भारतीय परिवारों में खेलों की जगह बन रही है। भारत के भविष्य के लिये यह अच्छा है।’’

खेल प्रशासन में जवाबदेही तय करने और खेल क्षेत्र में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, निष्पक्षता और नैतिक आचरण को बढावा देने के लिये एनएसपी को एक जुलाई को कैबिनेट की मंजूरी के बाद लागू किया गया।

इसमें त्वरित कार्रवाई और मुद्दों के प्रभावी समाधान के लिए राष्ट्रीय एजेंसियों और अंतर-मंत्रालय समितियों के गठन का प्रस्ताव है। नीति में एक नए सिरे से वित्त पोषण तंत्र का भी प्रस्ताव है, जिसमें जहाँ भी संभव हो, ‘एक एथलीट गोद लें’, ‘एक ज़िला गोद लें’, ‘एक स्थल गोद लें’, ‘एक कॉर्पोरेट-एक खेल‘ और ‘एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम-एक राज्य’ जैसी पहल शामिल हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ,‘‘ खेलों को बढावा देने के लिये हमने कई दशक बाद राष्ट्रीय खेल नीति लाई है। इससे स्कूल से लेकर ओलंपिक स्तर तक खेलों का विकास सुनिश्चित होगा।’’

उन्होंने कहा ,‘‘ हम ऐसा इकोसिस्टम तैयार करेंगे जो चाहे कोचिंग हो, फिटनेस या बुनियादी ढांचा। हम ऐसा इकोसिस्टम बनायेंगे कि देश के दूर दराज के कोनों तक खेलों का विकास हो।’’

एनएसपी आने के कुछ सप्ताह बाद ही खेलमंत्री मनसुख मांडविया ने कई वर्षों से लंबित राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक भी संसद में पारित कराने पर जोर दिया और पारित कराया। यह विधेयक राष्ट्रीय खेल महासंघों के लिये एक सख्त नियामक ढांचे और सुपरिभाषित विवाद समाधान प्रणाली सुनिश्चित करता है ।

भारत को ओलंपिक में प्रदर्शन अभी तक औसत रहा है और तोक्यो ओलंपिक 2021 में एक स्वर्ण समेत सात पदक ही अब तक खेलों के इस महासमर में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।

प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि फिटनेस खेल संस्कृति का अहम अंग है और दोहराया कि खाने में तेल का प्रयोग कम करके भारत को मोटापे से लड़ना है।

उन्होंने कहा ,‘‘जब मैं फिटनेस की बात करता हूं तो मैं मोटापे के बारे में भी बात करना चाहता हूं ।यह देश में बड़ी समस्या है। ऐसा अनुमान है कि भविष्य में हर तीसरा व्यक्ति मोटापे का शिकार होगा । मोटापे के खिलाफ जंग जीतने के लिये हमें खाने में तेल का प्रयोग कम करना है।’’ (भाषा)