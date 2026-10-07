विदाई मैच में भी छाया मेस्सी का जादू, किया 1 गोल और 2 असिस्ट (Video)

| LIONEL MESSI'S LAST GOAL FOR ARGENTINA. https://t.co/KjwGxKVU4a — FÚTBOL HUB (@FutbolHub_) October 7, 2026

करीब 20 साल तक अर्जेंटीना की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के लिए अपने पैर से दौड़-दौड़कर और खिलाड़ियों को छका कर गोल करने वाले लियोनेल मेस्सी ने अपने विदाई मैच को भी यादगार बनाया और बेनिन के खिलाफ 2 असिस्ट और 1 गोल किया। ब्यूनस आयर्स में बेनिन के खिलाफ होने वाले इस मैत्री मुकाबले को "The Night that no one wants to end" यानी ‘वह रात जिसे कोई खत्म नहीं करना चाहता’ नाम दिया गया था।दुनिया के सबसे महान फुटबॉल खिलाड़ियों में शामिल 39 वर्षीय मेस्सी ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास का ऐलान करते हुए कहा था कि “अब समय आ गया है।” इस कारण यह मैच सिर्फ और सिर्फ लियोनेल मेस्सी के बारे में होने वाला था। जैसे साल 2012 में सचिन तेंदुलकर की विदाई सीरीज वेस्टइंडीज के खिलाफ हुई थी, और ऐसा हुआ भी।ब्यूनस आयर्स के मोन्यूमेंटल स्टेडियम में खेले गए मैच में हजारों प्रशंसकों ने इस महान खिलाड़ी को जोरदार तालियों और नारों के साथ अंतिम विदाई दी।अर्जेंटीना के इस सुपरस्टार ने 85,000 प्रशंसकों के सामने अपने 21 साल लंबे अंतरराष्ट्रीय करियर का समापन किया जिसमें उन्होंने 126 गोल, 2022 विश्व कप खिताब और दो कोपा अमेरिका खिताब शामिल रहे।मेस्सी द्वारा लिए गए कॉर्नर किक के बाद, डिफेंडर निकोलस ओटामेंडी ने हेडर से 48वें मिनट में गोल कर टीम के लिए गोल कर दिया। इसके बाद मेस्सी ने युवा प्रतिभा निकोलस पाज को पास दिया जिन्होंने 61वें मिनट में बाएं पैर से शानदार फिनिश के साथ गोल किया।दस मिनट बाद पेनल्टी पर मेस्सी ने बाएं पैर से गोल दाग दिय जिससे सर्वकालिक शीर्ष गोल स्कोरर के रूप में उनके गोलों की संख्या और बढ़ गई।दर्शकों ने उनके सम्मान में गाना शुरू किया, ‘‘Ole, Ole, Messi। ’’मेस्सी ने अपना अंतिम मैच (अर्जेंटीना के लिए उनका 208वां मैच) शानदार आतिशबाजी के प्रदर्शन के बीच खेला। उन्होंने विशेष संस्करण की जर्सी पहनी थी जिसमें मानक डिजाइन की तुलना में चौड़ी लंबी धारियां, एक विशाल सूरज और पीठ पर सुनहरे रंग का नंबर 10 था। पीठ के विवरण में प्रिंट में बकरे के सींग थे ‘गोट’ (GOAT) का संकेत जो जानवर और ‘Greatest of all time’ दोनों को संदर्भित करता है।अंतरराष्ट्रीय मैत्री मैच शुरू होने के दस मिनट बाद, रेफरी ने अर्जेंटीना के कप्तान को सम्मानित करने के लिए मैच रोक दिया। प्रतिद्वंद्वी और साथी खिलाड़ी उनका अभिवादन करने के लिए आगे आए जबकि प्रशंसक खड़े होकर तालियां बजाने लगे। मेस्सी ने हाथ उठाकर आभार जताया।मैच समाप्त होने के बाद, उन्होंने अपने साथियों को उन खिताबों के लिए धन्यवाद दिया जो उन्होंने जीते थे और उन्हें एक निर्देश दिया, ‘‘हमें एक मजबूत, एकजुट ग्रुप बनाना होगा क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं कि राष्ट्रीय टीम असफल हो, और हमें उन्हें यह संतुष्टि नहीं देनी चाहिए। ’’