मंगलवार, 16 दिसंबर 2025
Written By WD Sports Desk
Last Modified: मंगलवार, 16 दिसंबर 2025 (21:42 IST)

वंतारा की विशेष यात्रा पर लियोनेल मेस्सी ने पवित्र भारतीय परंपराओं और वन्यजीवों के साथ अविस्मरणीय अनुभव साझा किए

Lionel Messi
वैश्वविक फुटबॉल आइकन लियोनेल मेस्सी ने अनंत अंबानी द्वारा स्थापित वन्यजीव बचाव, पुनर्वास और संरक्षण केंद्र वनतारा का विशेष दौरा किया। पहल पारंपरिक रूप से सनातन धर्म के अनुसार आशीर्वाद लेने से शुरू होती है, जो प्रकृति के प्रति सम्मान और सभी जीवित प्राणियों के प्रति आदर पर जोर देता है। मेस्सी की यात्रा ने इस सांस्कृतिक लोकाचार को दर्शाया क्योंकि उन्होंने पारंपरिक हिंदू अनुष्ठानों में भाग लिया, वन्यजीवों को देखा और देखभाल करने वालों और संरक्षण टीमों के साथ बातचीत की। यात्रा के दौरान उनकी गतिविधियों ने उस विनम्रता और मानवीय मूल्यों को दर्शाया जिसके लिए उन्हें व्यापक रूप से पहचाना जाता है, और अनंत अंबानी के साथ उनके गर्मजोशी भरे बंधन और दोस्ती को उजागर किया, जिसकी जड़ें वन्यजीव संरक्षण के प्रति साझा प्रतिबद्धता में हैं।

मेस्सी और उनके इंटर मियामी टीम के साथियों लुइस सुआरेज़ और रोड्रिगो डी पॉल के साथ, जीवंत लोक संगीत, आशीर्वाद और फूलों की वर्षा और एक औपचारिक आरती के साथ भव्य पारंपरिक शैली में स्वागत किया गया। फुटबॉल दिग्गज ने मंदिर में एक महा आरती में भी भाग लिया, जिसमें अम्बे माता पूजा, गणेश पूजा, हनुमान पूजा और शिव अभिषेक शामिल थे, और भारत के सभी जीवित प्राणियों के प्रति सम्मान के शाश्वत लोकाचार के अनुरूप विश्व शांति और एकता के लिए प्रार्थना की।

स्वागत के बाद, मेस्सी ने वनतारा के विशाल संरक्षण पारिस्थितिकी तंत्र का एक निर्देशित दौरा किया, जो बचाए गए शेरों, हाथियों, शाकाहारी जानवरों, सरीसृपों और दुनिया भर से पाले गए युवा जानवरों का घर है। उन्होंने ग्रीन एनर्जी कॉम्प्लेक्स और दुनिया के सबसे बड़े रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स का भी दौरा किया, जहां उन्होंने संचालन के पीछे के पैमाने और दृष्टिकोण पर आश्चर्य व्यक्त किया।

 मेस्सी ने समृद्ध, प्राकृतिक वातावरण में फल-फूल रहे जानवरों जैसे कि शेरों, तेंदुओं, बाघों और अन्य लुप्तप्राय प्रजातियों के देखभाल केंद्र में उनसे बातचीत करने की कोशिश की जिनमें से कई जिज्ञासा के साथ उनके पास आए। इसके बाद उन्होंने शाकाहारी देखभाल केंद्र और सरीसृप देखभाल केंद्र का दौरा किया, जहां उन्होंने विशेष पशु चिकित्सा देखभाल, अनुकूलित पोषण, व्यवहार प्रशिक्षण और पशुपालन प्रोटोकॉल के तहत फल-फूल रहे जानवरों को देखा जो वन्यजीव कल्याण में वनतारा के वैश्विक नेतृत्व को दर्शाते हैं।

उन्होंने मल्टी स्पेशियलिटी वन्यजीव अस्पताल का भी दौरा किया जहां नैदानिक ​​और सर्जिकल प्रक्रियाओंका क्रियान्वन होता है। बाद में ओकापी, गैंडे, जिराफ और हाथियों को खाना खिलाया। एक वैश्विक दृष्टिकोण से, उन्होंने देश में वन्यजीव देखभाल और संरक्षण को आगे बढ़ाने के लिए भारत के प्रधान मंत्री की प्रतिबद्धता की भी प्रशंसा की।

अनाथ और कमज़ोर छोटे जानवरों के लिए समर्पित फ़ॉस्टर केयर सेंटर में मेस्सी ने उनके मुश्किल हालात से उबरने की कहानियों के बारे में जाना। एक दिल छू लेने वाले अंदाज़ में, अनंत अंबानी और राधिका अंबानी ने मिलकर एक शेर के बच्चे का नाम "लियोनेल" रखा, यह नाम अब उम्मीद और निरंतरता का प्रतीक है, जो फुटबॉल लेजेंड के सम्मान में रखा गया है।
lio
इस दौरे का सबसे खास पल एलिफेंट केयर सेंटर में आया, जहाँ मेस्सी मणिकलाल से मिले, जो एक बचाया गया हाथी का बच्चा है जिसे दो साल पहले उसकी बीमार माँ प्रतिमा के साथ लकड़ी उद्योग में कठोर मज़दूरी से बचाया गया था। एक ऐसे पल में जिसने पूरे सेंटर में सबका दिल जीत लिया, मेस्सी ने मणिकलाल के साथ अचानक फुटबॉल खेलने की गतिविधि में हिस्सा लिया, जिससे खेल की सार्वभौमिक भाषा का प्रदर्शन हुआ। उस बच्चे ने इस गतिविधि पर उत्साह से प्रतिक्रिया दी, और चंचल हरकतें कीं जिससे उसके उभरते हुए कौशल का प्रदर्शन हुआ, जो मेस्सी की भारत यात्रा के सबसे यादगार पलों में से एक था।

अनंत अंबानी द्वारा वंतारा आने और जानवरों और इंसानियत के प्रति निस्वार्थ भाव से सभी को प्रेरित करने के लिए धन्यवाद देने पर स्पेनिश में जवाब देते हुए मेस्सी ने कहा, "वंतारा जो करता है वह सच में बहुत खूबसूरत है, जानवरों के लिए काम, उन्हें मिलने वाली देखभाल, जिस तरह से उन्हें बचाया जाता है और उनकी देखभाल की जाती है। यह सच में प्रभावशाली है। हमने बहुत अच्छा समय बिताया, पूरे समय पूरी तरह से सहज महसूस किया, और यह एक ऐसा अनुभव है जो आपके साथ रहता है। हम निश्चित रूप से इस सार्थक काम को प्रेरित करने और समर्थन देने के लिए फिर से आएंगे।"

यात्रा समापन के दौरान मेस्सी ने नारियल उत्सर्ग और मटका फोड़ में भाग लिया, जो सद्भावना और शुभ शुरुआत का प्रतीक पारंपरिक अनुष्ठान हैं। समारोह शांति और कल्याण के मंत्रों के साथ समाप्त हुआ, जो उन साझा मूल्यों को रेखांकित करता है जो वंतारा के मिशन को मेस्सी की वैश्विक विरासत के साथ जोड़ते हैं।  लियो मेस्सी फाउंडेशन दुनिया भर में सामाजिक कार्यों, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बच्चों के कल्याण के लिए समर्पित है। मेस्सी ने वंतारा के उद्देश्य के साथ गहरे जुड़ाव और जानवरों के लिए दयालु, विज्ञान आधारित देखभाल की उसकी दृष्टि के लिए सराहना व्यक्त की।
