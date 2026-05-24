सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 का अभियान शुरु करेगी भारतीय महिला टीम, पहला मैच मालदीव से

सोमवार से जब गोवा के मडगांव में सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 फ़ुटबॉल टूर्नामेंट शुरू होगा, तो भारत का लक्ष्य रिकॉर्ड बनाते हुए छठी बार खिताब जीतना होगा।फीफा रैंकिंग में 69वें स्थान पर मौजूद भारतीय महिला फ़ुटबॉल टीम 25 मई को मालदीव के ख़िलाफ़ अपने अभियान की शुरुआत करेगी। फ़ाइनल मैच 6 जून को खेला जाएगा। इस फ़ुटबॉल टूर्नामेंट के सभी मैच मडगांव के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेले जाएँगे। भारत में सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगी।टूर्नामेंट के फ़ॉर्मेट के अनुसार, छह टीमों को दो बराबर ग्रुप में बाँटा गया है। सिंगल-लेग्ड राउंड रॉबिन मैचों के बाद, हर ग्रुप से शीर्ष दो टीमें सेमीफ़ाइनल में पहुँचेंगी।सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के ग्रुप B में भारत के साथ मौजूदा चैंपियन और दुनिया की 112वें नंबर की टीम बंगलादेश और 167वें नंबर की टीम मालदीव को रखा गया है।ग्रुप ए में नेपाल (87वें स्थान पर), श्रीलंका (162वें स्थान पर) और भूटान (164वें स्थान पर) शामिल हैं।साल 2010 में शुरू हुई सैफ महिला चैंपियनशिप का यह आठवाँ संस्करण है। 2010, 2012, 2014, 2016 और 2019 में चैंपियन रही भारत ने इस क्षेत्रीय प्रतियोगिता में अपना दबदबा बनाए रखा था, लेकिन पिछले दो संस्करणों (2022 और 2024) में बंगलादेश ने जीत हासिल की।इन दोनों ही मौकों पर भारत सेमीफ़ाइनल से बाहर हो गया था। यह दूसरी बार होगा जब भारत सैफ महिला चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा; इससे पहले 2016 में पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में इसका आयोजन हुआ था, जहाँ ‘ब्लू टाइग्रेस’ ने अपना चौथा खिताब जीता था।यह गोवा में आयोजित होने वाला दूसरा सैफ टूर्नामेंट भी होगा। इससे पहले 1999 में सैफ पुरुष चैंपियनशिप का आयोजन यहीं हुआ था, जिसे भारत ने फाइनल में बंगलादेश को हराकर जीता था।