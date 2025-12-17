बुधवार, 17 दिसंबर 2025
Written By WD Sports Desk
बुधवार, 17 दिसंबर 2025 (19:17 IST)

पहली बार स्कवैश विश्वकप जीतने वाली भारतीय टीम हुई सम्मानित

केंद्रीय खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बुधवार को ऐतिहासिक विश्व कप जीतने वाली भारतीय स्क्वैश टीम को सम्मानित किया।जोशना चिनप्पा, अभय सिंह, वेलवन सेंथिलकुमार और अनाहत सिंह की मिश्रित टीम ने पिछले शनिवार को चेन्नई में इतिहास रचा था। इस जीत के साथ भारत ने अपना पहला स्क्वैश विश्व कप खिताब अपने नाम किया था। भारत ने टूर्नामेंट के फाइनल में टॉप सीड हांगकांग को 3-0 से हराया और स्क्वैश विश्व कप जीतने वाला चौथा देश बन गया, जो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और मिस्र जैसे देशों की एलीट सूची में शामिल हो गया।

खिलाड़ियों को बधाई देते हुए, डॉ. मांडविया ने कहा, “यह भारतीय खेल के लिए गर्व का क्षण है। उन्होंने कहा कि भारत खेल के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहा है। एक के बाद एक, हम नए मुकाम हासिल कर रहे हैं। हमारी महिला क्रिकेट टीम ने भी हाल ही में विश्व कप जीता है।”केन्द्रीय मंत्री कहा, “हमारी स्क्वैश टीम का अपनी धरती पर विश्व कप जीतना गर्व का बहुत बड़ा क्षण है। टीम ने पूरे टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारा। मुझे खुशी है कि खेल क्षेत्र का यह विकास देश के लिए और भी गौरव लाएगा।”

इस अवर पर युवा अनाहत सिंह ने चेन्नई मीट के दौरान मिले दर्शकों के समर्थन को दिया। 17 साल की अनाहत ने कहा, “मैंने पहली बार अपने सीनियर्स के साथ विश्व कप खेला। यह एक शानदार सीखने का अनुभव था और मैं लगातार सपोर्ट के लिए चेन्नई के दर्शकों को धन्यवाद देती हूं।”टीम अब 2026 एशियाई खेलों और आखिरकार लॉस एंजिल्स 2028 ओलंपिक पर ध्यान दे रही है, जहां स्क्वैश अपना पर्दापण करेगी।

पद्म श्री और अर्जुन पुरस्कार विजेता जोशना चिनप्पा ने कहा, “हम कई महीनों से तैयारी कर रहे थे और विश्व कप में अनुभव बहुत अच्छा रहा। इससे हमें जापान में होने वाले एशियाड से पहले काफी आत्मविश्वास मिला है। मैं पर्सनली उम्मीद करती हूं कि मैं अच्छी स्थिति में रहूंगी और गेम्स के लिए क्वालिफाई करूंगी।”
