7 गोलों से सिंगापुर को रौंदकर Asian Games सेमीफाइनल में पहुंची चक दे गर्ल्स





The Indian Women’s Team signs off the Pool B stage with a commanding 7-0 win over Singapore at the Asian Games 2026!



A perfect pool-stage campaign as India march into the semi-finals!



Up Next: South Korea in the semis on… pic.twitter.com/4lt0YsRsVp — Hockey India (@TheHockeyIndia) September 27, 2026

रविवार को गिफू प्रीफ़ेक्चरल ग्रीन स्टेडियम में एशियन गेम्स 2026 के ग्रुप स्टेज में, भारतीय महिला हॉकी टीम ने सिंगापुर के मज़बूत डिफेंस को पार करते हुए 7-0 से आसान जीत दर्ज की और लगातार पांचवीं जीत हासिल की। कप्तान सलीमा टेटे (17′) ने स्कोरिंग की शुरुआत की, जिसके बाद सुनीलिता टोप्पो (22′, 24′) ने पेनल्टी कॉर्नर से दो गोल किए। लालरेम्सियामी हमारज़ोटे (26′), रुतुजा पिसल (29′), निक्की प्रधान (35′) और दीपिका सहरावत (55′) ने बाकी गोल किए।एशियन गेम्स 2026 हॉकी पूल बी में टॉप पर रहने के बाद, भारत – जो हांगझोउ 2023 में ब्रॉन्ज़ मेडल विजेता था – अब बुधवार को सेमीफ़ाइनल में रिपब्लिक ऑफ़ कोरिया का सामना करेगा। कोरियाई टीम ने दिन में पहले मलेशिया को 2-1 से हराकर पूल ए में दूसरा स्थान हासिल किया। दूसरा सेमीफ़ाइनल पीपल्स रिपब्लिक ऑफ़ चाइना और जापान के बीच खेला जाएगा।पूल स्टेज में भारत का दबदबा रहा और उन्होंने उज़्बेकिस्तान, इंडोनेशिया, जापान, थाईलैंड और सिंगापुर के खिलाफ़ जीत के साथ 63 का शानदार गोल अंतर हासिल किया। उनका सबसे कड़ा पूल मैच मेज़बान जापान के खिलाफ़ था, जो कड़े मुकाबले के बाद 3-1 की जीत के साथ समाप्त हुआ।भारत ने शुरुआत से ही बॉल पर कब्ज़ा और मैदान पर दबदबा बनाए रखा और पहले ही मिनट में अपने 27 पेनल्टी कॉर्नर में से पहला हासिल किया, जब लालरेम्सियामी की हिट सिंगापुर के एक डिफेंडर के पैर से टकराई। हालांकि, दीपिका का ड्रैग-फ़्लिक डिफ़्लेक्ट होकर दूर चला गया। भारत ने दबाव बनाना जारी रखा और सफल वीडियो रेफरल के बाद दूसरे मिनट में एक और पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया, लेकिन सिंगापुर का डिफेंस मज़बूती से डटा रहा।सिंगापुर की टीम ने बड़ी संख्या में खिलाड़ियों के साथ डिफेंस किया और गोलकीपर फेलिसा लाई को हराना मुश्किल साबित हुआ। भारत मौके बनाता रहा; आठवें मिनट में इशिका चौधरी ने कप्तान सलीमा टेटे के साथ अच्छा तालमेल बिठाया, लेकिन समय पर हुए इंटरसेप्शन ने भारतीय कप्तान को गोल करने से रोक दिया।आखिरकार दूसरे क्वार्टर के दूसरे मिनट में दबाव का असर दिखा। क्रॉस पर नवनीत कौर के पहले प्रयास को रोक दिया गया, लेकिन रिबाउंड सलीमा टेटे के पास आया, जिन्होंने गैप ढूंढकर 17वें मिनट में भारत को 1-0 से आगे कर दिया। भारत ने तेज़ी से मोमेंटम बनाया। 22वें मिनट में मिले पेनल्टी कॉर्नर पर गोल के सामने अफरा-तफरी मची, जिसमें सुनेलिता ने करीब से फिनिशिंग टच देकर बढ़त को दोगुना कर दिया।दो मिनट बाद, सुनेलिता ने फिर गोल किया; उन्होंने नियर पोस्ट की ओर तेज़ी से दौड़ते हुए दीपिका के पेनल्टी कॉर्नर फ्लिक को डिफ्लेक्ट किया। इसके बाद भारत ने 26वें मिनट में स्कोर 4-0 कर दिया, जब दीपिका के फ्लिक ने लालरेम्सियामी की स्टिक से डिफ्लेक्ट होकर नेट में जगह बनाई। तीन मिनट बाद, डिफेंस की चूक से रुतुजा को मौका मिला और उन्होंने शांति से गोलकीपर के ऊपर से गेंद को उछालकर स्कोर 5-0 कर दिया। बिना किसी गोल वाले शुरुआती क्वार्टर के बाद, भारत ने दूसरे क्वार्टर में पांच गोल किए और हाफ-टाइम तक मज़बूत बढ़त बना ली।भारत ने 35वें मिनट में छठा गोल किया। लगातार मिले पेनल्टी कॉर्नर को ठीक से नहीं रोका जा सका, लेकिन बलजीत ने दूसरे प्रयास में गेंद को संभाला और हमले को जारी रखा।इसके बाद गोल के सामने हुई अफरा-तफरी का अंत निक्की प्रधान द्वारा गेंद को लाइन के पार धकेलने के साथ हुआ।सिंगापुर ने अपना डिफेंस मज़बूत बनाए रखा और तीसरे क्वार्टर में भी भारत को परेशान करना जारी रखा। लालरेम्सियामी 40वें और 42वें मिनट में गोल के करीब पहुंचीं, लेकिन गोलकीपर ने दोनों प्रयासों को नाकाम कर दिया।आखिरी क्वार्टर में भी सिंगापुर का डिफेंस मज़बूती से डटा रहा और शुरुआती 10 मिनट तक भारत को कोई गोल नहीं करने दिया। दीपिका को एक और पेनल्टी कॉर्नर से गोल करने का मौका मिला, लेकिन हवा में किए गए उनके शॉट को गोलकीपर ने रोक दिया।आखिरकार, 55वें मिनट में भारत को अपना सातवां गोल मिला। दीपिका ने पेनल्टी कॉर्नर पर कोई गलती नहीं की और सटीक फ़्लिक से गोल के कोने में गेंद पहुंचाकर स्कोर 7-0 कर दिया। एक मिनट बाद दीपिका को पेनल्टी कॉर्नर से एक और मौका मिला, लेकिन वह अपना स्कोर नहीं बढ़ा सकीं।इसके बाद सिंगापुर को मैच का सबसे अच्छा मौका मिला, जब बॉल मिलने के बाद कियान शियाओ क्वेक भारत की गोलकीपर बिचू देवी के आमने-सामने थीं, लेकिन उनका शॉट गोल पोस्ट से बाहर चला गया। आइची-नागोया 2026 में हॉकी टूर्नामेंट 2028 ओलंपिक के लिए क्वालिफ़ायर का काम भी करेगा, जिसमें गोल्ड मेडल जीतने वाली टीमों को आगामी समर गेम्स में सीधे जगह मिलेगी।