चक दे गर्ल्स पहली बार टॉप चार में, जापान पर 4 गोल दाग कर बना रिकॉर्ड

In a remarkable achievement, after beating Japan today at Madhya Pradesh Women’s Asian Champions Trophy Bhopal 2026, the Indian Women’s Hockey Team has climbed to its best ever World No. 4 rank in the FIH Rankings, surpassing its own record of World No. 5 created just 24 hours ago! Another historic milestone for Indian women’s hockey as the team continues to raise the bar and reach new heights on the international stage! #HockeyIndia #IndiaKaGame #FIHWorldRankings #IndianHockey — Hockey India (@TheHockeyIndia) November 25, 2026

भारतीय महिला टीम एशिया की सर्वश्रेष्ठ टीम बनने की ओर अग्रसर है। भारत ने कुछ महीने पहले चीन को 1-0 से हराकर एशियन गेम्स स्वर्ण पदक जीतकर ओलंपिक में प्रवेश पाया था। भोपाल में खेले जा रहे एशियाई चैंपियन्स ट्रॉफी में भारत ने एक बार फिर द.कोरिया, चीन और बुधवार को जापान को एकतरफा हराकर पहली बार की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग 4 पर पहुंच गई।इससे पहले भारतीय महिला हॉकी टीम ने यह पायदान कभी नहीं छुआ था। विश्व में चौथी रैंक का मतलब यह है कि भारतीय महिला टीम को लॉस एंजलिस में कम से कम कांस्य पदक मैच खेलना चाहिए।भारतीय महिला हॉकी टीम के लिए यह साल उपलब्धियों से भरा रहा है। टीम ने एफआईएच नेशंस कप का खिताब जीता, एफआईएच हॉकी विश्व कप में ऐतिहासिक पांचवां स्थान हासिल किया जो 1974 के बाद उसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इसके अलावा भारतीय टीम ने 44 साल के अंतराल के बाद एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक भी जीता।भारत ने महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी (एसीटी) हॉकी टूर्नामेंट में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए बुधवार को यहां आखिरी लीग मुकाबले में जापान को 4-0 से करारी शिकस्त दी। इस जीत के साथ भारतीय टीम ने लीग चरण में अपने सभी पांचों मुकाबले जीतकर 15 अंकों के साथ अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया।एशियाई खेलों की चैंपियन की ओर से लालरेमसियामी (12वें मिनट), दीपिका (16वें और 48वें मिनट) तथा नेहा (28वें मिनट) ने गोल दागे।