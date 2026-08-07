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Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By अविचल शर्मा
Last Updated : Friday, 7 August 2026 (16:47 IST)

भारत की दो बेटिंया होंगी कोरिया मास्टर्स के सेमीफाइनल में आमने सामने

Korea Masters 2026
Written By: वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By: अविचल शर्मा
Updated: Fri, 7 Aug 2026 (16:47 IST)
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कोरिया मास्टर्स 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में शनिवार को महिला एकल के सेमीफाइनल मैच में भारत की अश्मिता चालिहा और उनकी हमवतन रक्षिता श्री संतोष रामराज के बीच फाइनल में जगह बनाने के लिए भिड़ंत होगी। आज  बैडमिंटन रैंकिंग में 50वें स्थान पर मौजूद अश्मिता ने दिन का सबसे बड़ा उलटफेर करते हुए जापान की टॉप सीड और दुनिया की नंबर 22 खिलाड़ी हिना अकेची को एक घंटा तीन मिनट तक चले कड़े मुकाबले में 20-22, 21-15, 21-19 से हराया।

वहीं, दुनिया की नंबर 49 खिलाड़ी रक्षिता ने एक गेम हारने के बाद वापसी करते हुए अपनी ही देश की खिलाड़ी और तीसरी सीड तन्वी शर्मा (दुनिया में 30वें नंबर पर) को 61 मिनट तक चले मुकाबले में 18-21, 21-19, 21-18 से हराया। इन नतीजों का मतलब है कि दुनिया की रैंकिंग में एक-दूसरे से सिर्फ़ एक पायदान दूर अश्मिता और रक्षिता शनिवार को सेमीफ़ाइनल में आमने-सामने होंगी, जिससे महिला एकल बैडमिंटन फ़ाइनल में भारत की मौजूदगी पक्की हो गई है।

अश्मिता पिछले साल मलेशिया सुपर 100 में अकेची के खिलाफ अपना एकमात्र पिछला मुकाबला हार गई थीं और शुरुआत में एक बार फिर हारती हुई दिख रही थीं, क्योंकि जापानी शटलर ने कड़े मुकाबले वाले पहले गेम में 22-20 से जीत हासिल की थी।
भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने दूसरे गेम में जबरदस्त वापसी की और लगातार आठ अंक हासिल करते हुए 21-15 से जीत दर्ज की, जिससे मैच निर्णायक गेम तक पहुंच गया।तीसरे गेम में दोनों खिलाड़ियों के बीच कड़ी टक्कर रही, लेकिन आखिर में अश्मिता ने संयम बनाए रखा। आखिरकार उन्होंने अपने तीसरे मैच पॉइंट को भुनाते हुए 21-19 से जीत हासिल की और उलटफेर कर दिया।

वहीं, रक्षिता ने तन्वी के खिलाफ अपना शानदार रिकॉर्ड बरकरार रखा और चौथी बार उनसे भिड़ते हुए चौथी बार जीत हासिल की। भारत की 2026 एशियाई खेलों की बैडमिंटन टीम की सदस्य तन्वी ने लगातार छह अंक जीतकर पहला गेम 21-18 से अपने नाम किया, लेकिन रक्षिता ने कड़े मुकाबले वाले दूसरे गेम में 21-19 से जीत हासिल कर मैच को निर्णायक गेम तक पहुंचा दिया। निर्णायक गेम में भी कड़ी टक्कर देखने को मिली, लेकिन आखिर में रक्षिता ने बढ़त बना ली और अपने तीसरे मैच पॉइंट को भुनाते हुए 21-18 से जीत दर्ज की। इस तरह उन्होंने शानदार वापसी करते हुए मैच जीत लिया।
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