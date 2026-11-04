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Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By अविचल शर्मा
Last Modified: Wednesday, 4 November 2026 (18:30 IST)

बांग्लादेश की राजधानी में कल भिडेंगी भारत और पाकिस्तान की फुटबॉल टीमें

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Written By: वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By: अविचल शर्मा
Updated: Wed, 4 Nov 2026 (18:30 IST)
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भारत की दूसरे दर्जे की फुटबॉल टीम गुरुवार को ढाका में दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ (SAFF) चैंपियनशिप के अपने शुरूआती मुकाबले में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से भिड़ेगी और उसके पास केवल 18 खिलाड़ी उपलब्ध होंगे।भारत मौजूदा चैंपियन है, लेकिन उसकी मुख्य टीम इस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले रही है। मुख्य टीम 12 और 15 नवंबर को ऑकलैंड और क्राइस्टचर्च में न्यूजीलैंड के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय मैत्री मैच खेलेगी।

इसके अलावा एक मुद्दा यह है कि इंडियन सुपर लीग (ISL) क्लब मौजूदा सत्र के बीच खिलाड़ियों को release नहीं करना चाहते क्योंकि गुरुवार को पाकिस्तान के खिलाफ होने वाला मुकाबला FIFA की अंतरराष्ट्रीय मैच विंडो (नौ से 17 नवंबर) के बाहर कराया जा रहा है।

अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (AIFF) ने टूर्नामेंट के लिए टीम की घोषणा करते हुए बताया था कि 18 खिलाड़ी तीन नवंबर को कोलकाता से ढाका पहुंचेंगे जबकि बाकी 10 खिलाड़ी अगले कुछ दिनों में टीम से जुड़ेंगे।नौ नवंबर से फीफा की अंतरराष्ट्रीय विंडो शुरू होने के बाद आईएसएल क्लब अपने खिलाड़ियों को रिलीज कर देंगे और भारतीय टीम पूरी 28 सदस्यों के साथ मैदान पर उतर सकेगी।

छह टीम के इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम का सामना अगले मैच में 11 नवंबर को मालदीव से होगा। यह ग्रुप बी का दूसरा मैच होगा। टूर्नामेंट के मुकाबले ढाका के नेशनल स्टेडियम में खेले जाएंगे।मेजबान बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान को ग्रुप ए में रखा गया है।
दोनों ग्रुप की शीर्ष दो टीम 14 नवंबर को खेले जाने वाले सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। टूर्नामेंट का फाइनल 17 नवंबर को होगा।भारत ने 1993 से अब तक आयोजित 14 चरण में से नौ बार यह क्षेत्रीय टूर्नामेंट जीता है। इसके अलावा, भारतीय टीम चार बार उपविजेता और एक बार तीसरे स्थान पर रही है।

पाकिस्तान का इस टूर्नामेंट में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 1997 में तीसरा स्थान हासिल करना रहा है।दोनों टीम के बीच पिछला मुकाबला 2023 में बेंगलुरु में आयोजित पिछली चैंपियनशिप में हुआ था जिसमें भारत ने 4-0 से जीत दर्ज की थी। उस मैच में सुनील छेत्री ने हैट्रिक लगाई थी। इसके बाद इगोर स्टिमक के मार्गदर्शन में भारत ने टूर्नामेंट का खिताब जीता था।
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