चक दे इंडिया, जूनियर पुरुष और महिला टीम बनी एशिया की सरताज





The Indian Junior Men’s Team beats South Korea 4–1 in the AHF Junior Asia Cup 2026 final to successfully defend their title!



And with the title secured, India have also booked their ticket to the FIH Junior World Cup!… pic.twitter.com/tDTeNNQRSC — Hockey India (@TheHockeyIndia) September 13, 2026



From tears to laughter, hugs to unforgettable celebrations, the Indian Junior Women’s Team let it all out after being crowned AHF Junior Asia Cup 2026 champions! #HockeyIndia #IndiaKaGame #JuniorAsiaCup pic.twitter.com/NC2OR6Se9k — Hockey India (@TheHockeyIndia) September 13, 2026

भारतीय जूनियर पुरुष और महिला टीम एशियाई हॉकी की सरताज बन गई जब रविवार को दोनों टीमों ने अपने अपने खिताबी मुकाबले में दक्षिण कोरिया और चीन को मात दे दी।भारतीय पुरुष टीम ने जहां इस खिताब को छठवीं बार अपने नाम किया तो वहीं महिला टीम के लिए यह खिताब तीसरी बार उनकी झोली में गिरा है।भारत ने रविवार को फाइनल में कोरिया पर 4-1 से जीत से अपना पुरुष जूनियर एशिया कप खिताब बरकरार रखते हुए विश्व कप में जगह पक्की की।भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम ने रविवार को रोमांचक फाइनल में चीन को 1-0 से हराकर एएचएफ जूनियर एशिया कप का खिताब बरकरार रखा और जूनियर महिला हॉकी विश्व कप के लिए भी क्वालीफाई किया।खिताबी मुकाबले को जीतने के बाद हॉकी इंडिया ने सभी खिलाड़ियों के लिए 3 लाख रुपए इनामी राशी की घोषणा की और उनके सपोर्ट स्टाफ के लिए भी इनामी राशि की घोषणा की। पुरुष टीम के मुकाबले की बात करें तो मैच काफी एकतरफा रहा। भारत की ओर से अजीत यादव ने 9वें, अनमोल एक्का ने 13वें प्रभदीप सिंह ने 21वें और आशु मौर्या ने 50वें मिनट में गोल किया। दक्षिण कोरिया के लिए ली मिनयोक ने 54वें मिनट में गोल किया।भारतीय महिला टीम ने बिना एक मैच हारे एशिया कप पर कब्जा जमाया। टूर्नामेंट के पहले मैच में टीम ने दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराया था। इसके बाद जापान और मलेशिया को क्रमश 7-0 और 11-1 से शिकस्त दी थी। लेकिन सबसे सुर्खियां बटोरने वाली जीत पाकिस्तान के खिलाफ आई जब टीम ने 19 गोलों से मैच जीता। हालांकि टीम ने चीन के खिलाफ गोलरहित ड्रॉ खेला। हालांकि फाइनल में एक गोल से टीम ने मेजबान चीन के खिलाफ गोल दागकर खिताब अपने नाम कर लिया।पीएम मोदी ने ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘भारतीय हॉकी के लिए गर्व का क्षण। शानदार और अजेय अभियान के साथ एशिया कप का खिताब बरकरार रखने वाली हमारी जूनियर महिला हॉकी टीम को बधाई।’’ उन्होंने कहा, ‘‘पूरी टीम को मेरी शुभकामनाएं।’’मोदी ने एक अन्य पोस्ट में टीम को बधाई देते हुए कहा, ‘‘बधाई। यह वास्तव में एक शानदार उपलब्धि है।’शाह ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘भारतीय हॉकी के ताज में एक और नगीना जुड़ गया! एशिया कप जीतने और पूरे देश को गर्व एवं खुशी का अवसर देने के लिए हमारी जूनियर महिला हॉकी टीम को हार्दिक बधाई।’’शाह ने अन्य पोस्ट में कहा, ‘‘एशिया कप जीतने वाली हमारी जूनियर पुरुष हॉकी टीम के लिए जोरदार तालियां। खेल में अपने जोश और शानदार प्रदर्शन के साथ आपने एक बार फिर भारतीय खेल भावना की असली क्षमता का प्रदर्शन किया है और दूसरों के लिए एक प्रेरणादायक मिसाल कायम की है।’’