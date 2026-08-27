FIH World Cup में भारतीय हॉकी टीम भिड़ेगी बेल्जियम से

भारतीय पुरुष टीम कल (शुक्रवार) 7वें-8वें स्थान के लिए प्ले-ऑफ मैच में सह-मेजबान बेल्जियम का सामना करते हुए अपने हॉकी वर्ल्ड कप अभियान का सकारात्मक अंत करने की कोशिश करेगी।नीदरलैंड (1-3) और अर्जेंटीना (3-5) से हारने के बाद भारतीय टीम दूसरे चरण में पूल ई में सबसे नीचे रही, जिससे सेमीफाइनल में पहुंचने की उनकी उम्मीदें खत्म हो गईं। इसलिए, यह क्लासिफिकेशन मैच भारत के लिए एक अच्छा प्रदर्शन करने और अगले महीने जापान में होने वाले एशियाई खेलों पर ध्यान केंद्रित करने से पहले अपनी लय वापस पाने का मौका है।वहीं, बेल्जियम भी अपने घरेलू वर्ल्ड कप अभियान का सुखद अंत करने के इरादे से मैदान पर उतरेगा। ऑस्ट्रेलिया और स्पेन के खिलाफ 1-1 से ड्रॉ खेलने के बाद पूल ऍफ़ में सबसे नीचे रहने और सेमीफाइनल में जगह न बना पाने के कारण सह-मेजबान टीम निराश थी। वावरे में अपने घरेलू समर्थकों के सामने खेलने से ‘रेड लायंस’ (बेल्जियम टीम) का हौसला और बढ़ेगा, जिससे भारत के लिए यह मुकाबला चुनौतीपूर्ण हो जाएगा।भारत के लिए प्राथमिकता अपनी लय और आत्मविश्वास को फिर से हासिल करना होगा। हालांकि टीम ने आक्रामक इरादे और मौके बनाने की क्षमता दिखाई है, लेकिन बेल्जियम की टीम के खिलाफ – जो जीत के साथ अपना अभियान खत्म करने के लिए उतनी ही दृढ़ होगी – खेल के चारों क्वार्टर में निरंतरता बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा।भारत के लिए ध्यान देने वाली एक मुख्य बात डिफेंस, मिडफील्ड और अटैक के बीच तालमेल होगी। बेल्जियम के खिलाफ, टीम को पीछे से अधिक उद्देश्यपूर्ण तरीके से गेंद को आगे बढ़ाना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि आक्रामक खिलाड़ियों को मिडफील्ड से अच्छी सप्लाई मिले, और फिर फिनिशिंग टच देना स्ट्राइकरों का काम होगा।कप्तान हरमनप्रीत सिंह के नेतृत्व में भारत की पेनल्टी-कॉर्नर बैटरी फिर से एक महत्वपूर्ण हथियार होगी; लेकिन टीम ओपन प्ले से भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद करेगी। बेल्जियम के सर्कल के अंदर लगातार दबाव बनाना और सर्कल में प्रवेश को गोल करने के मौकों में बदलना जरूरी होगा।बेल्जियम के पास ट्रांजिशन (खेल के दौरान स्थिति बदलने) के समय खाली जगहों का फायदा उठाने की क्षमता है, और भारत डिफेंसिव ढांचे में कोई चूक नहीं कर सकता या खतरनाक इलाकों में आसानी से गेंद नहीं गंवा सकता। खेल की गति को नियंत्रित करने और टीम के बीच तालमेल बनाए रखने में मिडफील्ड की अहम भूमिका होगी। जीत से भारत को सातवां स्थान मिलेगा और, इससे भी ज़रूरी बात यह है कि अगले बड़े टूर्नामेंट से पहले टीम का आत्मविश्वास बढ़ेगा।मुख्य कोच क्रेग फुल्टन ने कहा, “टूर्नामेंट में जितना हो सके बेहतर स्थान पर रहने का यह एक शानदार मौका है। टूर्नामेंट में हमारा कुछ काम अभी बाकी है और हम ऐसा अच्छा प्रदर्शन करना चाहेंगे जिस पर हमें गर्व हो सके।”उन्होंने आगे कहा, “बेल्जियम की टीम के खेलने का तरीका बहुत खास है। हमने उनके साथ काफी मैच खेले हैं। उनके पास कुछ अहम खिलाड़ी हैं जो उनकी टीम के ढांचे को सही ढंग से चलाते हैं, इसलिए हमें बहुत व्यवस्थित रहना होगा और बॉल पर अच्छी पकड़ बनाए रखनी होगी।”वर्ल्ड कप के तुरंत बाद जापान में एशियाई खेल होने हैं, और भारत बेल्जियम के खिलाफ़ खेले गए मैच से मिली सीख को आगे ले जाना चाहेगा, साथ ही उन कमियों को भी दूर करना चाहेगा जिनकी वजह से उन्हें दूसरे चरण में नुकसान उठाना पड़ा था।