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Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By अविचल शर्मा
Last Updated : Monday, 21 September 2026 (18:13 IST)

Asian Games में भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीमों ने जीते शुरुआती मुकाबले

Indian men Kabaddi team
Written By: वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By: अविचल शर्मा
Updated: Mon, 21 Sep 2026 (18:13 IST)
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भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने सोमवार को एशियाई खेल 2026 में ग्रुप ए के मुकाबले में मेजबान जापान को 49-24 से हराकर अपने खिताब को बचाने की शुरुआत की। टोकाई सिटिजन जिम्नेजियम में खेले गये इस मैच में भारत के लिए आशु मलिक और देवांक दलाल शानदार खिलाड़ी रहे।

आशु मलिक की शुरुआती सुपर रेड ने पहले हाफ का माहौल बना दिया; भारत ने इस दौरान दबदबा बनाए रखा और ब्रेक तक 31-9 की बढ़त बना ली। जापान, जो इस हाफ में दो बार ऑल-आउट हुआ, ने अपने चार पॉइंट बोनस से हासिल किए।

भारत ने दूसरे हाफ में बड़े बदलाव किए और मैच शुरू करने वाले सात खिलाड़ियों में से पांच को बदल दिया। अनुभवी पवन सहरावत, अर्जुन देशवाल और असलम इनामदार उन खिलाड़ियों में शामिल थे जिन्हें कुछ समय खेलने के लिए मैट पर उतारा गया। इस दौरान मेजबान टीम ने अधिक आक्रामक रुख अपनाया और एक समय तो भारत के केवल दो खिलाड़ी ही मैट पर बचे थे।
खेल दोबारा शुरू होने के कुछ ही देर बाद, भारत ने जापान को मैच में तीसरी बार ऑल-आउट करके 40-12 की बढ़त बना ली। हालांकि, जापान ने वापसी की और उस पॉइंट के बाद भारत से अधिक पॉइंट हासिल करके हार के अंतर को कम किया। भारत मंगलवार को इसी जगह अपने अगले ग्रुप ए मैच में दक्षिण कोरिया का सामना करेगा। आइची-नागोया 2026 एशियाई खेलों में पुरुषों का कबड्डी टूर्नामेंट 10 टीमों के बीच खेला जा रहा है, जिसमें टीमों को दो बराबर ग्रुप में बांटा गया है। भारत को ग्रुप ए में बंगलादेश, दक्षिण कोरिया, चीनी ताइपे और जापान के साथ रखा गया है।

इसके अलावा भारत की महिला टीम ने भी बांग्लादेश पर एकतरफा जीत अर्जित की।भारतीय महिला टीम ने लगभग एकतरफा अंदाज में बांग्लादेश को 42-21 से हरा दिया।
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