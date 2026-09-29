एथलेटिक्स में फिर कमाल, गुलवीर और श्रीशंकर ने जीता रजत तो पारुल विंध्या को कांस्य

एथलेटिक्स एशियाड में पहुंचे भारतीय दल के खराब प्रदर्शन को ढंकते हुए रोज झोली में 3 से 4 मेडल डाल रहा है। जैवलिन थ्रो के 2 मेडल के अलावा भारत ने एथलेटिक्स में 2 सिल्वर और 2 ब्रॉंज मेडल अपने नाम किए।गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 1500 मीटर फ़ाइनल रेस में 3:36.72 के अपने अब तक के सबसे अच्छे समय के साथ सिल्वर मेडल जीता। इससे पहले उन्होंने 10000 मीटर में भी सिल्वर मेडल जीता था, और अब आइची-नागोया में यह उनका दूसरा मेडल है। जापान के काज़ुतो इज़ावा ने 3:36.35 के समय के साथ गोल्ड मेडल जीता, जबकि उनके देश के ही नागीया मोरी ने 3:37.92 के समय के साथ ब्रॉन्ज़ मेडल हासिल किया। भारत के यूनुस शाह 3:43.88 के समय के साथ नौवें स्थान पर रहे। गुलवीर, जिनके नाम अब एशियन गेम्स के तीन मेडल हो गए हैं (जिसमें पिछले गेम्स का 10000 मीटर का ब्रॉन्ज़ मेडल भी शामिल है), कल पुरुषों की 5000 मीटर रेस के लिए फिर से ट्रैक पर उतरेंगे।मुरली श्रीशंकर ने पुरुषों की लॉन्ग जंप में 8.07 मीटर की अपनी बेस्ट कोशिश के साथ सिल्वर मेडल जीता। उन्होंने हांगझोऊ 2023 में भी दूसरा स्थान हासिल किया था। अपनी चौथी कोशिश के दौरान उन्हें चोट लग गई, जिसके कारण वे अपने आखिरी दो जंप नहीं ले पाए। चीन के शी युहाओ ने 8.17 मीटर की सीजन की बेस्ट दूरी के साथ गोल्ड मेडल जीता, जबकि उज्बेकिस्तान के अनवर अनवरोव ने 8.06 मीटर के साथ ब्रॉन्ज़ मेडल हासिल किया। भारत के डेविड पट्टुराज सोलोमन 7.70 मीटर के साथ सातवें स्थान पर रहे।विथ्या रामराज ने महिलाओं की 400 मीटर हर्डल्स रेस में 54.75 सेकंड के नेशनल रिकॉर्ड के साथ ब्रॉन्ज़ मेडल जीता। उन्होंने महान एथलीट पीटी उषा के 42 साल पुराने रिकॉर्ड को 0.67 सेकंड से बेहतर किया। यह विथ्या का पांचवां एशियाई खेलों का मेडल है और आइची-नागोया में दूसरा मेडल है; इससे पहले उन्होंने भारत की मिक्स्ड 4×400 मीटर रिले टीम के साथ सिल्वर मेडल जीता था। उनकी साथी खिलाड़ी अनु राघवन 55.88 सेकंड के अपने पर्सनल बेस्ट समय के साथ पांचवें स्थान पर रहीं। यूएई की मरियम करीम ने 54.31 सेकंड के एशियाई खेलों के रिकॉर्ड समय के साथ गोल्ड मेडल जीता, जबकि कजाकिस्तान की एडेलीना ज़ेम्स ने 54.58 सेकंड के पर्सनल बेस्ट समय के साथ सिल्वर मेडल जीता।ओलंपियन पारुल चौधरी ने महिला 5000 मीटर में 15:14.61 के समय के साथ तीसरे स्थान पर रहते हुए कांस्य पदक जीता। बहरीन की विनफ्रेड यावी ने 15:10.18 के समय के साथ स्वर्ण पदक जीता, जबकि जापान की नोजोमी तनाका ने 15:11.65 के समय के साथ रजत पदक अपने नाम किया। आइची-नागोया में यह पारुल का दूसरा पदक है। इससे पहले उन्होंने कल 3000 मीटर स्टीपलचेज में कांस्य पदक जीता था। एशियन गेम्स में यह उनका कुल चौथा पदक है। भारत की सीमा 15:35.06 के समय के साथ छठे स्थान पर रहीं।सीमा कालीरामना ने महिलाओं के डिस्कस थ्रो फ़ाइनल में 59.88 मीटर के अपने अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ चौथा स्थान हासिल किया। वहीं, सान्या यादव 49.90 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ आठवें स्थान पर रहीं।अविनाश साबले पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपलचेज़ फ़ाइनल में चौथे स्थान पर रहे। चोट से वापसी के बाद उन्होंने इस सीज़न का अपना सबसे अच्छा समय 8:21.67 निकाला। वे हांगझोऊ 2023 में इस इवेंट के मौजूदा चैंपियन थे और फ़ाइनल में पोडियम की आखिरी जगह हासिल करने से तीन सेकंड से भी ज़्यादा के अंतर से चूक गए।पूजा ने महिलाओं की 800 मीटर रेस की अपनी हीट में 2:03.20 का समय लेकर पाँचवाँ स्थान हासिल किया और फ़ाइनल के लिए क्वालिफ़ाई किया। वह दोनों हीट में दूसरी सबसे तेज़ नॉन-ऑटोमैटिक क्वालिफ़ायर के तौर पर आगे बढ़ीं। उनकी साथी खिलाड़ी गौतमी जयरामन ने दोनों हीट में कुल मिलाकर 2:04.31 का समय लिया और नौवें स्थान पर रहीं, जिससे वह क्वालिफ़ाई करने से चूक गईं। फ़ाइनल कल होगा।गुरिंदरवीर सिंह, अभिनया राजाराजन, अनिमेष कुजूर और हरिता भद्रा की भारतीय मिक्स्ड 4×100 मीटर रिले टीम ने अपनी हीट में दूसरे स्थान पर रहते हुए 41.54 सेकेंड के समय के साथ फाइनल के लिए क्वालीफाई किया। भारतीय टीम सभी हीट के नतीजों में ओवरऑल तीसरे स्थान पर रही और अब कल फाइनल में हिस्सा लेगी।भारत की तमन्ना, स्नेहा गौड़ा, सुदेशना शिवंकर और अभिनया राजराजन महिला 4×100 मीटर रिले फ़ाइनल में सीज़न का अपना सबसे अच्छा समय 43.57 सेकंड निकालते हुए चौथे स्थान पर रहीं और बहुत कम अंतर से पोडियम (मेडल) तक पहुँचने से चूक गईं; वे सिर्फ़ 0.05 सेकंड से मेडल जीतने से रह गईं।भारत के धरमवीर चौधरी, राजेश रमेश, मनु टीएस और जय कुमार ने 3:01.49 के समय के साथ पुरुष 4×400 मीटर रिले फाइनल के लिए क्वालीफाई किया। यह सभी हीट में सबसे तेज समय रहा। 4×400 मीटर रिले फाइनल कल आयोजित होगा।संतोष कुमार तमिलारासन ने पुरुष 400 मीटर हर्डल्स फाइनल में 49.95 सेकेंड के समय के साथ सातवां स्थान हासिल किया।