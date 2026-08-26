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Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By अविचल शर्मा
Last Modified: Wednesday, 26 August 2026 (21:48 IST)

एशियन जूनियर क्लासिकल चेस चैंपियनशिप 2026 में भारत की एतिहासिक डबल जीत

Asian Junior Classical Chess Championship 2026
Written By: वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By: अविचल शर्मा
Updated: Wed, 26 Aug 2026 (21:52 IST)
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भारत ने एशियन जूनियर क्लासिकल चेस चैंपियनशिप 2026 में यादगार ‘डबल’ जीत हासिल की। यहाँ आईटीसी मराठा शेरेटन में मयंक चक्रवर्ती और प्रतीति बोरदोलोई ने क्रमशः ओपन और गर्ल्स कैटेगरी के खिताब जीते।

टॉप सीड मयंक ने अपनी उम्मीदों पर खरा उतरते हुए नौ राउंड की ओपन चैंपियनशिप में 7.5 पॉइंट के साथ गोल्ड मेडल जीता। रूस के आर्टेम पिंगिन ने 7 पॉइंट के साथ सिल्वर मेडल हासिल किया, जबकि भारत के दक्ष गोयल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6.5 पॉइंट के साथ ब्रॉन्ज़ मेडल जीता।

प्रतीति ने नौ राउंड में 7.5 पॉइंट के साथ गर्ल्स चैंपियनशिप जीतकर भारत के लिए ‘गोल्डन डबल’ पूरा किया। कजाकिस्तान की मारिया खोल्यावको 7 पॉइंट के साथ (आधे पॉइंट से पीछे रहकर) सिल्वर मेडल की हकदार बनीं, जबकि भारत की निवेदिता वी सी ने 6.5 पॉइंट के साथ ब्रॉन्ज़ मेडल हासिल किया।

मेडल के अलावा, यह चैंपियनशिप कई खिलाड़ियों के लिए बहुत फायदेमंद रही, जिन्होंने प्रतिष्ठित फिडे खिताब और नॉर्म्स हासिल किए। ओपन चैंपियन मयंक चक्रवर्ती, जो पहले से ही जीएम-इलेक्ट (ग्रैंडमास्टर बनने की राह पर) हैं, ने खिताब जीतने वाले अपने प्रदर्शन से एक और ग्रैंडमास्टर नॉर्म हासिल किया। ब्रॉन्ज़ मेडल जीतने वाले दक्ष गोयल ने फिडे मास्टर खिताब और इंटरनेशनल मास्टर नॉर्म हासिल किया।

गर्ल्स चैंपियन प्रतीति बोरदोलोई को दोहरा फायदा हुआ। गोल्ड मेडल के अलावा, उन्होंने वुमन इंटरनेशनल मास्टर खिताब और वुमन ग्रैंडमास्टर नॉर्म भी हासिल किया।

सिल्वर मेडल जीतने वाली कजाकिस्तान की मारिया खोल्यावको ने वुमन इंटरनेशनल मास्टर नॉर्म हासिल किया, जबकि ब्रॉन्ज़ मेडल जीतने वाली भारत की निवेदिता वी सी ने भी वुमन इंटरनेशनल मास्टर नॉर्म हासिल किया।

ओवरऑल मेडल टैली में भारत का दबदबा दिखा; मेजबान देश ने क्लासिकल चैंपियनशिप में दांव पर लगे छह में से चार मेडल (दो गोल्ड और दो ब्रॉन्ज़) जीते। रूस और कजाकिस्तान ने बाकी मेडल (एक-एक सिल्वर) आपस में बांटे।

एशियन चेस फेडरेशन के सेक्रेटरी हिशाम अल-ताहेर ने एक शानदार क्लोजिंग सेरेमनी में पुरस्कार प्रदान किए, जिसके साथ चैंपियनशिप का शानदार समापन हुआ।एशियन जूनियर चेस चैंपियनशिप 2026 का आयोजन महाराष्ट्र चेस एसोसिएशन ने ऑल इंडिया चेस फेडरेशन और एशियन चेस फेडरेशन की ओर से किया था।
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