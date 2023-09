भारत के अनुष अग्रवाला ने एशियाई खेलों में घुड़सवारी व्यक्तिगत ड्रेसेज स्पर्धा में कांस्य पदक जीता

India At Asian Games : भारत के अनुष अग्रवाला (Anush Agarwalla) ने गुरुवार को एशियाई खेलों में घुड़सवारी प्रतियोगिता की व्यक्तिगत ड्रेसेज स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। (Anush Agarwalla wins bronze in equestrian individual dressage event at Asian Games)

‘एट्रो’ पर घुड़सवारी कर रहे अग्रवाला ने 73.030 अंक जुटाए जिससे वह तीसरे स्थान पर रहे और इस तरह उन्होंने एशियाड में अपना दूसरा पदक हासिल किया।

Medal Alert in Equestrian Bronze it is for Anush Agarwalla in Individual Final Event, marking st ever individualin Dressage Well done & many congratulations on your #Cheer4India #HallaBol #JeetegaBharat #BharatAtAG22 pic.twitter.com/P4Cf9G9KZK

It is a matter of extreme pride that after several decades, our Equestrian Dressage Team has won Gold in Asian Games!



Hriday Chheda, Anush Agarwalla, Sudipti Hajela and Divyakriit Singh have displayed unparalleled skill, teamwork and brought honour to our nation on the… pic.twitter.com/9GtxWKcPHl