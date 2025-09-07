भारत ने कोरिया को हराकर एशिया कप जीता, विश्व कप के लिये क्वालीफाई किया

अद्भुत प्रदर्शन!— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) September 7, 2025
राजगीर, बिहार में आयोजित एशिया कप हॉकी के फाइनल में कोरिया को 4-1 से हराकर चैंपियन का खिताब जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम को बहुत-बहुत बधाई।
आप सभी ने पूरे एशिया कप में उत्कृष्ट खेल का उदाहरण पेश किया, सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। pic.twitter.com/DCZQfuNpjs
India’s stellar show at the Hero Asia Cup Rajgir, Bihar 2025 earns them the continental crown and a ticket to the World Cup.#HockeyIndia #IndiaKaGame #HumseHaiHockey #HeroAsiaCupRajgir pic.twitter.com/HQ3nt3Lgh1
