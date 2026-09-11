3-1 से मलेशिया को हराकर भारत पहुंचा एशियन जूनियर हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में

The Indian Junior Men’s Team beats Malaysia 3–1 in the first semi-final of the AHF Junior Asia Cup 2026 to book a place in the final and keep its title defence firmly on track! One more win, boys! #HockeyIndia #IndiaKaGame #JuniorAsiaCup — Hockey India (@TheHockeyIndia) September 11, 2026

कप्तान अनमोल एक्का के दो गोल की बदौलत मौजूदा चैंपियन भारतीय पुरुष टीम ने शुक्रवार को यहां एशियन जूनियर हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में मलेशिया को 3-1 से हराकर टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई। फ़ाइनल में, भारत का सामना रविवार, 13 सितंबर की शाम को पाकिस्तान और दक्षिण कोरिया के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। भारत ने एक बार फिर संयमित और दृढ़ प्रदर्शन किया और जीत हासिल की। अब टीम लगातार चौथी बार और कुल मिलाकर छठी बार अपना ख़िताब बचाने से बस एक जीत दूर है।कप्तान और ड्रैग-फ्लिकर अनमोल एक्का ने एक बार फिर टीम की अगुवाई करते हुए पेनल्टी कॉर्नर से दो गोल किए, जिससे टूर्नामेंट में उनके गोल की संख्या 16 हो गई और वे स्कोरिंग चार्ट में सबसे ऊपर बने हुए हैं। साथ ही, गोलकीपर और ‘प्लेयर ऑफ़ द मैच’ विवेक लाकड़ा का प्रदर्शन भी शानदार रहा। उन्होंने कई बेहतरीन बचाव किए, जिसमें पेनल्टी स्ट्रोक रोकना भी शामिल था, जिससे भारत मैच पर अपनी पकड़ बनाए रखने में कामयाब रहा।भारत ने अच्छी शुरुआत की और दो बार गोल करने के करीब पहुंचा और तीन शॉर्ट कॉर्नर भी हासिल किए, लेकिन पहला क्वार्टर गोल-रहित रहा। भारत ने दूसरे क्वार्टर की शुरुआत में ही गतिरोध तोड़ा, जब अनमोल एक्का ने 16वें मिनट में चौथे शॉर्ट कॉर्नर का फ़ायदा उठाते हुए मलेशियाई गोलकीपर अमस्यार के दाईं ओर से एक लो फ़्लिक के ज़रिए गोल किया। मलेशिया ने तुरंत जवाब दिया और अगले ही मिनट में बराबरी करने के करीब पहुंच गया, जिससे उन्हें एक शॉर्ट कॉर्नर मिला।हालांकि, लाकड़ा ने शानदार बचाव किया। भारत को 23वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर और क्वार्टर के अंत में गोल करने के दो अच्छे मौके मिले, लेकिन वे 1-0 की बढ़त के साथ ब्रेक पर गए। जब मलेशिया ने दबाव बनाया और इरादे के साथ हमला किया, तो लाकड़ा ने शानदार डबल सेव करके टीम को संभाला। 36वें मिनट में मनमीत सिंह राय को येलो कार्ड मिलने के बाद भारत के 10 खिलाड़ी ही मैदान पर रह गए, जबकि मलेशिया को 39वें मिनट में एक और पेनल्टी कॉर्नर मिला, लेकिन वे उसे गोल में नहीं बदल पाए।मलेशिया बराबरी करने के लिए एरियल बॉल्स (हवा में उछालकर खेली जाने वाली गेंदों) का सहारा लेता रहा, लेकिन भारत का डिफेंस संगठित बना रहा। प्रभदीप सिंह को 41वें मिनट में येलो कार्ड दिखाया गया, जिससे भारत फिर से 10 खिलाड़ियों के साथ खेलने लगा। मलेशिया को 45वें मिनट में एक और पेनल्टी कॉर्नर मिला, लेकिन उनका मूव एक ऑफ-टारगेट स्लॅप-पुश पर खत्म हुआ। आखिरकार चौथे क्वार्टर में भारत को वह राहत मिली जिसकी उन्हें तलाश थी।51वें मिनट में मलेशियाई डिफेंस की वजह से गोल करने का मौका चूकने के बाद, भारत ने तेज़ी से पलटवार किया और सुखविंदर के गोल से अपनी बढ़त 2-0 कर ली। इसके बाद लाकरा ने एक और शानदार खेल दिखाया। 53वें मिनट में मलेशिया को पेनल्टी स्ट्रोक मिला, लेकिन भारतीय गोलकीपर ने तेज़ी से बाईं ओर डाइव लगाई और अपने ग्लव से उस शॉट को रोक दिया।भारत ने 54वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया। मलेशिया ने वीडियो रेफरल के ज़रिए इस फैसले को चुनौती दी लेकिन रेफरल हार गए। अनमोल ने कोई गलती नहीं की और ज़ोरदार फ्लिक से गोलकीपर को छकाते हुए स्कोर 3-0 कर दिया। मैच के आखिरी मिनटों में मलेशिया को लगातार पेनल्टी कॉर्नर मिले, लेकिन लाकरा और भारतीय डिफेंस डटे रहे। 58वें मिनट में लाकरा ने एक और शानदार डाइव लगाकर ज़ोरदार फ्लिक को बचाया। सिर्फ़ 24 सेकंड बचे थे, जब मलेशिया को अपना आठवां पेनल्टी कॉर्नर मिला और हूटर बजने के साथ ही एम राहुल ने एक सांत्वना गोल किया।