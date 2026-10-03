Asian Games में 44 साल बाद गोल्ड मेडल लाने वाली चक दे गर्ल्स को मिलेंगे 22 लाख रुपए

हॉकी इंडिया ने शुक्रवार को जापान के काकामिगाहारा में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला टीम की प्रत्येक खिलाड़ी के लिए 11-11 लाख रुपये और प्रत्येक सहयोगी स्टाफ के लिए 5.5-5.5 लाख रुपये के पुरस्कार की घोषणा की।इसके अलावा भाजपा शासित ओडिशा सरकार भी टीम के हर खिलाड़ी को 11-11 लाख रुपए की ईनामी राशी देगी।गोलकीपर सविता पूनिया की शानदार भूमिका और मज़बूत डिफेंस की बदौलत भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को 1-0 से हराकर एशियाई खेलों का गोल्ड मेडल जीता और लॉस एंजेलिस 2028 ओलंपिक के लिए सीधे जगह पक्की की।लालरेम्सियामी ने पहले क्वार्टर में निर्णायक गोल किया और अपने 200वें इंटरनेशनल मैच को यादगार बना दिया। इसके बाद सविता और मज़बूत भारतीय डिफेंस ने बाकी मैच में धैर्य और डटकर खेलने का बेहतरीन उदाहरण पेश किया। इसके बाद का खेल खूबसूरती से ज़्यादा टिके रहने की जद्दोजहद वाला था।चीन ने भारत पर लगातार हमले किए, लेकिन “वॉल ऑफ़ इंडिया” (भारत की दीवार) कही जाने वाली सविता बार-बार डिफेंडिंग चैंपियन और बराबरी के गोल के बीच दीवार बनकर खड़ी रहीं। भारतीय डिफेंस ने दबाव झेला, खतरे को टाला और घबराए बिना चीन के लगातार हमलों का सामना किया।सबसे मुश्किल पल तीसरे क्वार्टर में आया जब चीन को पेनल्टी कॉर्नर मिला। शुरुआती कोशिश को तो रोक लिया गया, लेकिन रिबाउंड पर पेनल्टी स्ट्रोक मिल गया। भारत ने इस फैसले को चुनौती दी और रेफरल जीत लिया, जिससे स्ट्रोक का फैसला बदल गया और चीन को एक और पेनल्टी कॉर्नर मिला। चीन उस मौके को भी भुना नहीं पाया।एक और चिंताजनक पल तब आया जब पेनल्टी कॉर्नर को डिफेंड करते समय सलीमा टेटे के हाथ में चोट लग गई और उन्हें इलाज के लिए मैदान से बाहर जाना पड़ा। वह आखिरी क्वार्टर से पहले वापस लौट आईं, जिससे भारतीय खेमे को राहत मिली। आखिरी कुछ मिनट लगभग पूरी तरह से चीन के दबदबे में खेले गए। खेल खत्म होने में चार मिनट बचे थे, तभी चीन ने अपने गोलकीपर को हटाकर एक अतिरिक्त आउटफील्ड खिलाड़ी को अटैक में उतार दिया।भारत ने अपना संयम बनाए रखा। और जब आखिरी हूटर बजा, तो 1-0 की बढ़त बरकरार थी।इस गोल्ड मेडल के साथ ही एशियाई खेलों में महिला हॉकी खिताब के लिए भारत का 44 साल का इंतज़ार खत्म हो गया। उनकी पिछली जीत 1982 में हुई थी, जिसके बाद टीम को कई बार जीत के करीब आकर हार का सामना करना पड़ा, जिसमें 1998 और 2018 में मिले सिल्वर मेडल भी शामिल हैं।लालरेम्सियामी के लिए यह उनके 200वें मैच का गोल था। सविता ने गोलपोस्ट के सामने एक बार फिर शानदार खेल दिखाया। और भारतीय महिला हॉकी के लिए, यह उस लंबे इंतज़ार का अंत था जो मैदान पर मौजूद कई खिलाड़ियों की उम्र से भी ज़्यादा समय से चल रहा था। 1982 के चैंपियन आखिरकार शीर्ष पर लौट आए हैं – और इस बार, इसके साथ ही लॉस एंजेलिस का ‘गोल्डन टिकट’ भी उन्हें मिल गया है।