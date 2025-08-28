Asia Cup 2025 का मुफ्त में लुत्फ उठाएंगे बिहार के हॉकी प्रेमी, स्टेडियम में एंट्री फ्री हॉकी इंडिया ने पुरुष एशिया कप के लिए मुफ्त टिकटों की घोषणा की

हॉकी इंडिया ने आज घोषणा की कि 2025 के पुरुष एशिया कप राजगीर, बिहार के सभी मैचों में प्रवेश निःशुल्क होगा। यह टूर्नामेंट, जो 29 अगस्त से 7 सितंबर तक नवनिर्मित राजगीर हॉकी स्टेडियम में खेला जाएगा, बिहार के हृदय स्थल में हॉकी का एक भव्य उत्सव होने का वादा करता है।प्रशंसक अपने मुफ्त टिकटों के लिए पंजीकरण कर सकते हैं, जहां प्रक्रिया पूरी होने पर उन्हें एक वर्चुअल टिकट प्राप्त होगा। यह प्रणाली एक सहज और परेशानी मुक्त अनुभव प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई है, जिससे भौतिक रूप से टिकट वापस लेने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है और आयोजन स्थल तक सुगम पहुंच सुनिश्चित होती है।इस घोषणा पर, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष डॉ.ने कहा, "राजगीर में हीरो पुरुष एशिया कप की मेजबानी भारतीय हॉकी के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है, और हम चाहते हैं कि हर प्रशंसक इस यात्रा का हिस्सा बने।प्रवेश निःशुल्क रखकर हमारा उद्देश्य इस खेल को और अधिक सुलभ बनाना और परिवारों, छात्रों और युवा एथलीटों को विश्व स्तरीय हॉकी देखने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह सिर्फ़ एक टूर्नामेंट नहीं है, यह खेल का उत्सव है और बिहार और उसके बाहर के लोग इसके केंद्र में रहने के हक़दार हैं।"यह आयोजन 2026 एफआईएच हॉकी विश्व कप के लिए क्वालीफायर के रूप में भी कार्य करता है, जिससे प्रत्येक खेल में अतिरिक्त तीव्रता और महत्व जुड़ जाता है।मेजबान भारत को जापान, चीन और कजाकिस्तान के साथ पूल ए में रखा गया है। वे 29 अगस्त को चीन के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेंगे, उसके बाद 31 अगस्त को जापान के साथ मुकाबला होगा और 1 सितंबर को कजाकिस्तान के खिलाफ उनका अंतिम पूल मैच होगा।हीरो पुरुष एशिया कप राजगीर, बिहार 2025 में आठ शीर्ष एशियाई देश - भारत, जापान, चीन, कजाकिस्तान, मलेशिया, कोरिया, बांग्लादेश और चीनी ताइपे - भाग लेंगे।