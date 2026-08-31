जर्मनी ने स्पेन के खिलाफ सिर्फ एक गोल दागकर जीता हॉकी विश्वकप
जर्मनी की सबसे ज़रूरी समय पर अच्छा प्रदर्शन करने की प्रतिष्ठा रविवार को भी बनी रही, जब डिफेंडिंग चैंपियन ने बेल्जियम के वावरे में बेल्फ़ियस हॉकी एरिना में स्पेन को 1-0 से हराकर पुरुषों के हॉकी वर्ल्ड कप 2026 का खिताब बरकरार रखा।तीसरे क्वार्टर के आखिर में कड़े मुकाबले वाले फाइनल में मिशेल स्ट्रुथॉफ ने एकमात्र गोल किया, जिससे जर्मनी को स्पेन के कंट्रोल वाले मैच में अपने देश को चौथा पुरुषों का वर्ल्ड खिताब दिलाने का एकमात्र मौका मिला।
1998 के बाद अपने पहले वर्ल्ड कप फाइनल में खेल रहे स्पेन ने लंबे समय तक ज़्यादा पज़ेशन और मौके बनाए रखे, लेकिन जर्मन डिफेंस को भेदने में नाकाम रहे।रेड स्टिक्स ने आखिरी क्वार्टर में भी ज़ोर लगाना जारी रखा, यहां तक कि चार मिनट से भी कम समय बाकी रहते अपने गोलकीपर को भी चमत्कार की तलाश में हटा लिया, लेकिन जर्मनी ने मज़बूती से अपना टाइटल सफलतापूर्वक बचाया।
इससे पहले रविवार को, अर्जेंटीना ने नीदरलैंड्स को 2-1 से हराकर पुरुषों का ब्रॉन्ज़ मेडल जीता। यह नतीजा अर्जेंटीना की महिलाओं के एम्सटलवीन में डच मेज़बानों को हराने के 24 घंटे से भी कम समय बाद आया, जहां लास लियोनास 1-1 से ड्रॉ के बाद एक नाटकीय शूटआउट में नीदरलैंड्स को 3-1 से हराकर महिला वर्ल्ड कप विजेता बनीं।
4-TIME WORLD CHAMPIONS!!!!— International Hockey Federation (@FIH_Hockey) August 30, 2026
Die Honamas defend their World Cup and join Pakistan as the most successful side in the history of the Men's FIH Hockey World Cups, with 4 titles to their name!!#HWC2026 #HockeyWorldCup2026 #WorldCup #WorldChampions #Germany pic.twitter.com/ofk5ZNOrl4