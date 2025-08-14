गुरुवार, 14 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. खेल-संसार
  2. अन्य खेल
  3. समाचार
  4. Father of Leander Paes and Olympic winner Hockey Player Dr, Ves Paes passed away
Written By WD Sports Desk
Last Updated : गुरुवार, 14 अगस्त 2025 (15:12 IST)

लिएंडर पेस के पिता ओलंपिक विजेता हॉकी खिलाड़ी डॉ. वेस पेस का हुआ निधन

Tennis
टेनिस स्टार लिएंडर पेस के पिता और म्यूनिख ओलंपिक 1972 में कॉस्य पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा रहे डॉ. वेस पेस का गुरुवार को कोलकाता में निधन हो गया।वह 80 वर्ष के थे। वेस पेस का जन्म 30 अप्रैल 1945 को गोवा में हुआ था। उन्होंने 1966 में हैम्बर्ग इंटरनेशनल कप में भारतीय हॉकी टीम में पर्दापण किया, उस समय वह कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में मेडिकल छात्र थे।

मिडफील्ड में अपने बेहतर कौशल के लिए मशहूर पेस, 1971 बार्सिलोना हॉकी विश्व कप में कांस्य पदक और 1972 ओलंपिक में भी कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय टीम के अहम खिलाड़ी रहे थे।

खेल उपलब्धियों के अलावा, वह खेल चिकित्सक भी थे और कोलकाता क्रिकेट एंड फुटबॉल क्लब के अध्यक्ष भी रहे। वह डिविजनल क्रिकेट, फुटबॉल और रग्बी भी खेलते थे। रग्बी के प्रति अपने जुनून के कारण वह 1996 से 2002 तक इंडियन रग्बी फुटबॉल यूनियन के अध्यक्ष रहे।

हॉकी इंडिया ने भारतीय हॉकी के स्वर्णिम युग के करिश्माई मिडफील्डर डॉ. वेस पेस के दुखद निधन पर शोक व्यक्त किया। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष डॉ. दिलीप टिर्की ने कहा, “हॉकी इंडिया में यह हमारे लिए एक दुखद दिन है। डॉ. पेस के निधन से हॉकी के एक महान युग का अंत हो गया है। म्यूनिख में जीता गया ओलंपिक पदक उनके साहस और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। मुझे उनसे कई बार मिलने का सौभाग्य मिला और मैं हमेशा से ही खेलों के प्रति उनके जुनून से प्रेरित रहा हूं। वे देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के प्रबल समर्थक थे। हॉकी इंडिया की तरफ से हम उनकी पत्नी जेनिफर, बेटे लिएंडर और उनके पूरे परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। हम उनके दुःख में उनके साथ हैं।”

हॉकी इंडिया के महासचिव भोला नाथ सिंह ने भी अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की और कहा, “हॉकी इंडिया की ओर से, हम लिएंडर, उनकी मां और उनके परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। खेल और खेल विज्ञान में उनकी उपलब्धियों को हमेशा याद रखा जाएगा और उनकी विरासत हमेशा अमर रहेगी।”(एजेंसी)
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Ro-Ko को वनडे विश्वकप 27 तक रोकने के पक्ष में नहीं BCCI , अब क्या होगा

Ro-Ko को वनडे विश्वकप 27 तक रोकने के पक्ष में नहीं BCCI , अब क्या होगारोहित और कोहली पर फैसला लेने की जल्दबाजी में नहीं BCCI

आंकड़ों के लिहाज से दोनों टीमों के लिए ऐतिहासिक रही INDvsENG सीरीज (Video)

आंकड़ों के लिहाज से दोनों टीमों के लिए ऐतिहासिक रही INDvsENG सीरीज (Video)21वीं सदी की ऐसी चौथी सीरीज जहां हर दिन हुआ खेल

घर गिरवी रखकर एवरेस्ट पर चढ़ा, अफसरों की 'अनदेखी' से शीर्ष खेल पुरस्कार से चूका पर्वतारोही पाटीदार

घर गिरवी रखकर एवरेस्ट पर चढ़ा, अफसरों की 'अनदेखी' से शीर्ष खेल पुरस्कार से चूका पर्वतारोही पाटीदारवर्ष 2017 में महज 20 साल की उम्र में दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले मध्यप्रदेश के पर्वतारोही मधुसूदन पाटीदार (Madhusudan Patidar) ने गुरुवार को आरोप लगाया कि अफसरों की अनदेखी से वह राज्य के सबसे बड़े खेल अलंकरण 'विक्रम पुरस्कार' से चूक गए। पाटीदार की याचिका पर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने माउंट एवरेस्ट (Mount Everest) फतह करने वाली राज्य की अन्य पर्वतारोही भावना डेहरिया को साहसिक खेलों की श्रेणी में वर्ष 2023 का विक्रम पुरस्कार प्रदान किए जाने पर मंगलवार (पांच अगस्त) को अंतरिम रोक लगा दी थी।

Bazball भारत और ऑस्ट्रेलिया के सामने सीरीज जिताने में अक्षम, मक्कलम ने माना

Bazball भारत और ऑस्ट्रेलिया के सामने सीरीज जिताने में अक्षम, मक्कलम ने माना'हम जानते हैं कि हमारी टीम में सुधार की गुंजाइश है' : मैकुलम

रोहित कोहली खेलेंगे शुभमन की कप्तानी में? या लेंगे संन्यास, है बहुत से सवाल

रोहित कोहली खेलेंगे शुभमन की कप्तानी में? या लेंगे संन्यास, है बहुत से सवालयुवा भारतीय ब्रिगेड के धमाकेदार प्रदर्शन से सीनियर कोहली और रोहित की राह मुश्किल

और भी वीडियो देखें

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

जन्माष्टमी

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2025, Webdunia.com