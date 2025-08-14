लिएंडर पेस के पिता ओलंपिक विजेता हॉकी खिलाड़ी डॉ. वेस पेस का हुआ निधन

टेनिस स्टार लिएंडर पेस के पिता और म्यूनिख ओलंपिक 1972 में कॉस्य पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा रहे डॉ. वेस पेस का गुरुवार को कोलकाता में निधन हो गया।वह 80 वर्ष के थे। वेस पेस का जन्म 30 अप्रैल 1945 को गोवा में हुआ था। उन्होंने 1966 में हैम्बर्ग इंटरनेशनल कप में भारतीय हॉकी टीम में पर्दापण किया, उस समय वह कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में मेडिकल छात्र थे।मिडफील्ड में अपने बेहतर कौशल के लिए मशहूर पेस, 1971 बार्सिलोना हॉकी विश्व कप में कांस्य पदक और 1972 ओलंपिक में भी कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय टीम के अहम खिलाड़ी रहे थे।खेल उपलब्धियों के अलावा, वह खेल चिकित्सक भी थे और कोलकाता क्रिकेट एंड फुटबॉल क्लब के अध्यक्ष भी रहे। वह डिविजनल क्रिकेट, फुटबॉल और रग्बी भी खेलते थे। रग्बी के प्रति अपने जुनून के कारण वह 1996 से 2002 तक इंडियन रग्बी फुटबॉल यूनियन के अध्यक्ष रहे।हॉकी इंडिया ने भारतीय हॉकी के स्वर्णिम युग के करिश्माई मिडफील्डर डॉ. वेस पेस के दुखद निधन पर शोक व्यक्त किया। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष डॉ. दिलीप टिर्की ने कहा, “हॉकी इंडिया में यह हमारे लिए एक दुखद दिन है। डॉ. पेस के निधन से हॉकी के एक महान युग का अंत हो गया है। म्यूनिख में जीता गया ओलंपिक पदक उनके साहस और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। मुझे उनसे कई बार मिलने का सौभाग्य मिला और मैं हमेशा से ही खेलों के प्रति उनके जुनून से प्रेरित रहा हूं। वे देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के प्रबल समर्थक थे। हॉकी इंडिया की तरफ से हम उनकी पत्नी जेनिफर, बेटे लिएंडर और उनके पूरे परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। हम उनके दुःख में उनके साथ हैं।”हॉकी इंडिया के महासचिव भोला नाथ सिंह ने भी अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की और कहा, “हॉकी इंडिया की ओर से, हम लिएंडर, उनकी मां और उनके परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। खेल और खेल विज्ञान में उनकी उपलब्धियों को हमेशा याद रखा जाएगा और उनकी विरासत हमेशा अमर रहेगी।”