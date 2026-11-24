गुकेश के विश्व खिताब के बचाव को मिलेगी सिंदारोव की कठिन चुनौती

Don’t miss a moment of the action! Salesforce FIDE World Championship 2026 Gukesh D Javokhir Sindarov Geneva, Switzerland Games: November 24 – December 12, 2026 #GukeshSindarov https://t.co/Mcv0CxsDmU — International Chess Federation (@FIDE_chess) November 23, 2026

गत विजेता भारत के डी गुकेश मंगलवार से शुरू होने वाले विश्व चैंपियनशिप में अपने खिताब का बचाव करने के लिए उज्बेकिस्तान के जावोखिर सिंदारोव को चुनौती देंगे।विश्व चैंपियनशिप का यह मुकाबला इसलिए भी खास है, क्योंकि इसमें हिस्सा ले रहे दोनों खिलाड़ी अब तक के सबसे युवा विश्व खिताब के दावेदारों में शामिल हैं।दोनों ग्रैंडमास्टर 20 वर्ष की उम्र में ही शतरंज की दुनिया में बड़ी उपलब्धियां हासिल कर चुके हैं, लेकिन 14 बाजियों वाले इस मुकाबले से पहले उनकी तैयारियों और हालिया प्रदर्शन में काफी अंतर रहा है।साल 2024 में महज 18 साल की उम्र में सबसे युवा विश्व चैंपियन बनने वाले गुकेश पिछले कुछ समय से अपनी सर्वश्रेष्ठ फॉर्म हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं जबकि सिंदारोव शानदार प्रदर्शन के दम पर विश्व के शीर्ष खिलाड़ियों में अपनी जगह बना चुके हैं।गुकेश के लिए सबसे बड़ी चुनौती लगातार अच्छा प्रदर्शन करना रही है। ऐतिहासिक विश्व खिताब जीतने के बाद से वह कोई व्यक्तिगत टूर्नामेंट खिताब नहीं जीत सके हैं। वर्ष 2026 में ‘प्राग इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल’, ‘नॉर्वे चेस’ और चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स में उनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा।उन्होंने पिछले कुछ समय से बड़े टूर्नामेंटों से भी दूरी बनाई, ताकि लगातार यात्रा की थकान से बचकर अपनी टीम के साथ विश्व चैंपियनशिप की तैयारी कर सकें।इसका असर उनकी रेटिंग पर भी पड़ा है। गुकेश की क्लासिकल रेटिंग घटकर 2710 रह गई है और वह विश्व रैंकिंग में 26वें स्थान पर हैं। ELO रेटिंग प्रणाली के दौर में वह सबसे कम रैंकिंग वाले मौजूदा विश्व चैंपियन हैं।सिंदारोव के लिए यह साल शानदार उपलब्धियों से भरा रहा है। उज्बेकिस्तान के इस खिलाड़ी ने अपने पहले ही प्रयास में बिना कोई मुकाबला गंवाए फिडे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतकर इतिहास रच दिया। वह ऐसा करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने।उन्होंने समरकंद में हुए 46वें शतरंज ओलंपियाड में उज्बेकिस्तान की ओपन टीम को स्वर्ण पदक दिलाने में भी अहम भूमिका निभाई। इस प्रतियोगिता में उन्होंने व्यक्तिगत कांस्य पदक भी जीता।सिंदरोव की सफलता का असर विश्व रैंकिंग में भी दिखा। वह क्लासिकल शतरंज में करियर की सर्वश्रेष्ठ चौथी रैंकिंग तक पहुंचे।दोनों खिलाड़ियों के आपसी मुकाबलों के रिकॉर्ड में सिंदारोव को मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल है। क्लासिकल मुकाबलों में सिंदारोव ने दो जीत दर्ज की हैं, जबकि एक बाजी ड्रॉ रही है। गुकेश तीन मुकाबलों में उनसे जीत हासिल नहीं कर सके हैं।इस विश्व चैंपियनशिप की कुल पुरस्कार राशि 25 लाख डॉलर (करीब 22 करोड़ रुपये) है। प्रत्येक निर्णायक जीत पर 2 लाख डॉलर दिए जाएंगे, जबकि शेष पुरस्कार राशि दोनों खिलाड़ियों के बीच बराबर बांटी जाएगी।मुकाबला अगर टाईब्रेकर तक पहुंचता है तो विजेता को 13 लाख डॉलर और उपविजेता को 12 लाख डॉलर मिलेंगे।पहली बाजी में गुकेश काले मोहरों से खेलेंगे। रंगों के आवंटन समारोह में उन्होंने काले मोहरों का चयन किया था।