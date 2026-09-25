चीन जीता 80 गोल्ड भारत 2, प्रशंसकों ने कहा क्यों बर्बाद किए 702 करोड़ रुपए
एशियाड में जहां चीन सिर्फ 2-3 खेलों में ही स्वर्ण पदक नहीं जीतेगा वहां ऐसा प्रतीत होता है कि भारत सिर्फ 2-3 खेलों में ही स्वर्ण पदक जीतेगा। #asiangames #asiangames2026 #trendingnow #medals #india pic.twitter.com/yj3UE5jcSW— Webdunia Hindi (@WebduniaHindi) September 25, 2026
With all that investment, money poured in, yet we are sitting below likes of North Korea, Tajikistan, Bahrain, Thailand in Asian Games medal tally. WTF really! This is utter shame and embarrassing!
— ~ U D I T ~ (@Merovaeous) September 24, 2026
Plz dont bid for olympics https://t.co/wY6GJLur16
— Dheeraj (@addheeraj) September 25, 2026
India won 28 Gold medals at last Asian Games & at current Asian Games, we have won just 2 gold so far. I mean what the hell?
ऐसे में खेल प्रेमी इस बात पर नाराज हो रहे हैं कि खेल मंत्रालय ने भारतीय खिलाड़ियों पर इतना पैसा बहाया ही क्यों। गौरतलब है कि जापान के आइची-नागोया में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक होने वाले एशियाई खेलों में भारत का 503 सदस्यीय दल हिस्सा ले रहा है।
We claim as developing sporting nation but where is the development? At Olympics, we were winning 6-7 medals 10-15 years ago, same is the case rn & at…— Rajiv (@Rajiv1841) September 25, 2026
केंद्रीय खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने जानकारी दी कि मंत्रालय ने एशियाड दल और उनके कोच तथा इक्विपमेंट के लिए 702 करोड़ रुपए खर्च किए हैं।503 सदस्यों वाले इस दल में एथलीट और सपोर्ट स्टाफ़ शामिल हैं, जिनमें से 300 से ज़्यादा एथलीट पहली बार एशियन गेम्स में हिस्सा लेंले रहे हैं।