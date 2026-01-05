सोमवार, 5 जनवरी 2026
Written By WD Sports Desk
Last Modified: सोमवार, 5 जनवरी 2026 (16:20 IST)

बांग्लादेशी खिलाड़ियों के भारत के पेशेवर गोल्फ दौरे पर कपिल देव ने दिया यह जवाब

Kapil Dev
महान क्रिकेटर और पीजीटीआई के अध्यक्ष कपिल देव ने सोमवार को कहा कि भारत के पेशेवर गोल्फ टूर (PGTI) में बांग्लादेशी खिलाड़ियों की भागीदारी को लेकर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है।बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने सुरक्षा कारणों से और अपनी सरकार की सलाह के बाद भारत में अगले महीने टी20 विश्व कप के लिये टीम नहीं भेजने का फैसला लिया। इससे पहले आईपीएल टीम केकेआर ने बीसीसीआई के निर्देश पर बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को टीम से अलग करने का फैसला किया था।

पीजीटीआई टूर से बांग्लादेशी खिलाड़ियों को बाहर करने की संभावना के बारे में पूछने पर कपिल ने कहा ,‘‘ हम इस पर बात करेंगे। अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है।’’
बांग्लादेश के जमाल हुसैन, मोहम्मद सिद्दीकुर रहमान और मोहम्मद अकबर हुसैन समेत कई प्रमुख गोल्फर पीजीटीआई टूर पर खेलते हैं ।कपिल ने आईसीसी को पत्र लिखने वाले बीसीबी के ताजा फैसले पर टिप्पणी से इनकार कर दिया।  विश्व कप 1983 विजेता कप्तान पीजीटीआई की फ्रेंचाइजी आधारित गोल्फ लीग ‘ 72 द लीग’ के उद्घाटन से इतर मीडिया से मुखातिब थे।

कपिल ने कहा कि भारत को गोल्फ के विकास के लिये टीम आधारित ढांचे की जरूरत है। उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग के बाद भारतीय क्रिकेट में आये बदलाव का भी उदाहरण दिया।उन्होंने कहा ,‘‘ मै क्रिकेट खेलता था जो टीम का खेल है जबकि गोल्फ व्यक्तिगत खेल है लेकिन भारत को गोल्फ में भी टीम प्रारूप की जरूरत है।’’उन्होंने कहा ,‘‘ इंडियन प्रीमियर लीग आने के बाद क्रिकेट में जो बदलाव आया , हम इस लीग के जरिये गोल्फ में भी वही करना चाहते हैं।’’
