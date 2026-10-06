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Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By अविचल शर्मा
Last Updated : Tuesday, 6 October 2026 (16:05 IST)

पूर्व स्टार फुटबॉलर बाइचुंग भूटिया ने इंदौर में शुरु की फुटबॉल एकेडमी

Baichung Bhutia
Written By: वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By: अविचल शर्मा
Updated: Tue, 6 Oct 2026 (16:05 IST)
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भारत के पूर्व स्टार फुटबॉलर  बाइचुंग भूटिया ने इंदौर के सुप्रसिद्ध स्कूल चोइथराम इंटरनेशनल स्कूल में बाइचुंग भूटिया फुटबॉल स्कूल (BBFS) की शुरुआत की। यह मध्यप्रदेश में उनकी फुटबॉल अकादमी का पहला केंद्र बन गया।  

स्वच्छ शहर में आगमन और उद्धाटन के बाद उन्होंने मीडियाकर्मियों से बातचीत की और कहा कि उनका लक्ष्य है फुटबॉल की नई खेप को विश्वस्तरीय सुविधाएँ मिल सके। भारत में फुटबॉल के भविष्य पर उन्होंने कहा कि यह विकासशील स्थिती में है और इस खेल के सामने कई चुनौतियां है।

भारत की फीफा रैंक बहुत नीचे है लेकिन बाइचुंग भूटिया का मानना है कि भारत में फुटबॉल की प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। असल चुनौती यह है कि वह मैदान तक आ सके और ज्यादा से ज्यादा प्रतियोगिताओं में भाग ले सकें।

उन्होंने कहा कि जेन जी यानि कि 16 साल से ज्यादा के बच्चे फुटबॉल में काफी रुचि दिखा रहे हैं यह भारत की फुटबॉल संस्कृति के लिए एक शुभ संकेत है।

ऐसा रहा है करियर

भूटिया ने अपना फुटबॉल करियर इस्ट बेंगाल क्लब के साथ शुरू किया जहां उन्होंने चार दौर आई लीग फुटबॉल टीम में बिताए हैं। जब भूटिया ने 1999 में इंग्लिश क्लब बरी ज्वाइन किया तो वह दूसरे ऐसे भारतीय बने जिसने यूरोप में प्रोफेशनली फुटबॉल खेला। उनके अलावा मोहम्मद सलीम भी यूरोप में प्रोफेशनली खेल चुके हैं।

बाद में बाइचुंग भूटिया ने कुछ समय के लिए मलेशिया के फुटबॉल क्लब पेराक एफए के लिए खेला। इसके अलावा वह जेसीटी मिल्स के लिए भी खेल चुके हैं। यहां उनके कार्यकाल के दौरान क्लब ने एक लीग भी जीती थी। भूटिया मोहन बागान के लिए भी खेल चुके हैं परंतु उनके दो कार्यकालों के दौरान टीम लीग नहीं जीत सकी।

बाइचुंग भूटिया के अंतराष्ट्रीय फूटबॉल के खिताबों में नेहरू कप, एलजी कप, एसएएफएफ चैंम्पियनशिप तीन बार और एएफसी चैलेंज कप शामिल हैं। भूटिय भारत के सर्वाधिन मैच खेलने वाले खिलाड़ी हैं। 2009 में उन्होंने नेहरू कप में खेलने के दौरान अपनी 100वीं कैप हासिल की मतलब यह उनका 100वां मैच था। उन्होंने कुल 104 कैप (टोपी) हासिल की हैं। 2011 के अगस्त में भूटिया ने अंतराष्ट्रीय फूटबॉल से संन्यास ले लिया। उनका आखिरी मैच 10 जनवरी 2012 को भारतीय नेशनल टीम और बायरेन मुनिक के बीच दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ था।
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