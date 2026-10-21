Asian Para Games में निषाद कुमार ने लंबी के बाद ऊंची कूद में भी जीता गोल्ड मेडल (Video)

WHAT AN INCREDIBLE TALENT!!! Nishad Kumar won 2 Gold Medal in two days at Asian Para Games 2026!!! - Gold in Men’s Long Jump - Gold in Men’s High Jump (Games Record) TAKE A BOW, NISHAD KUMAR!!!! https://t.co/4vyoSIFAcR — The Khel India (@TheKhelIndia) October 21, 2026

THE GOLD WINNING MOMENT!!! - India’s 2nd Gold at Asian Para Games 2026 https://t.co/2zBOPzWHxK — The Khel India (@TheKhelIndia) October 19, 2026

कम ही देखने को मिलता है कि एक एथलीट दो अलग अलग इवेंट में गोल्ड मेडल जीतकर लाता हो, लेकिन यह कमाल निषाद कुमार ने आईची नागोया, जापान में चल रहे एशियाई पैरा खेलों में कर दिखाया है। लंबी कूद के बाद अब उन्होंने ऊंची कूद में भी गोल्ड मेडल जीत लिया है। मंगलवार को भारत के मेडलों में एथलेटिक्स का अकेला योगदान था, जिसमें निषाद कुमार सबसे चमकते सितारे बनकर उभरे। सोमवार को टी47 लॉन्ग जंप में गोल्ड जीतने के बाद, उन्होंने हाई जंप में भी टॉप स्थान हासिल किया और एक ही पैरा एशियाड के दो इवेंट में गोल्ड जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए। उन्होंने 2.04मी जंप के साथ गेम्स का रिकॉर्ड भी तोड़ा।निषाद कुमार और दीप्ति जीवनजी जैसे अनुभवी नामों ने उम्मीदों से बढ़कर प्रदर्शन किया और नए खिलाड़ियों ने भी उम्मीद जगाई। इससे पहले मंगलवार को एथलेटिक्स में शानदार प्रदर्शन के दम पर भारत ने एशियन पैरा गेम्स में पांच गोल्ड मेडल जीते।दूसरे दिन के आखिर में, भारत 35 मेडल के साथ टेबल में छठे स्थान पर था, जिसमें नौ गोल्ड, 11 सिल्वर और 15 ब्रॉन्ज़ शामिल थे। इस टैली में एथलेटिक्स का योगदान अभी 21 है।दीप्ति ने दिन की शुरुआत में ही रफ़्तार पकड़ ली, जब उन्होंने महिलाओं की 400मी टी20 इवेंट में 56.36सेकंड का गेम्स रिकॉर्ड टाइम निकालकर लगातार दूसरा गोल्ड जीतकर कॉन्टिनेंटल दबदबा फिर से दिखाया।टी 20 क्लासिफिकेशन में ऐसे एथलीट शामिल हैं जिन्हें दिमागी तौर पर कमज़ोर माना जाता है और जिन्हें जानकारी प्रोसेस करने, ध्यान लगाने और रेस प्लान या टैक्टिकल स्ट्रेटेजी को लागू करने में मुश्किल होती है।तेलंगाना की 23 साल की यह खिलाड़ी पहले वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हैं और उन्होंने 2024 पैरालंपिक में ब्रॉन्ज़ मेडल जीता था।देखने में दिक्कत वाली सिमरन (महिलाओं की 200मी टी12), व्हीलचेयर पर चलने वाले प्रणव सूरमा (ऍफ़51/52/53 डिस्कस थ्रो) और देवेंद्र कुमार (ऍफ़44/64 डिस्कस थ्रो) ने भी गोल्ड मेडल जीते, जिससे गोल्ड जीतने का सिलसिला जारी रहा। पैरालंपिक ब्रॉन्ज़ जीतने वाली सिमरन ने यहां शाकाहारी खाने के ऑप्शन की कमी से हुई थकान पर काबू पाया और 24.80सेकंड की टाइमिंग के साथ गेम्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया। गेम्स में पहली बार हिस्सा ले रही तेजलबेन डामोर ने इसी इवेंट में मामूली रूप से कम देखने वाले एथलीटों के लिए 25.23सेकंड के पर्सनल बेस्ट टाइम के साथ ब्रॉन्ज़ मेडल जीता।शूटिंग रेंज, टेबल टेनिस कॉम्पिटिशन, स्विमिंग और पावरलिफ्टिंग से भी मेडल आए, लेकिन एथलेटिक्स ने ओवरऑल इंडियन परफॉर्मेंस में गोल्डन चमक जोड़ी।