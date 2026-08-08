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Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By अविचल शर्मा
Last Updated : Saturday, 8 August 2026 (16:09 IST)

कोरिया मास्टर्स के एतिहासिक मुकाबले में रक्षिता को हराकर अश्मिता फाइनल में

Badminton tournament
Written By: वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By: अविचल शर्मा
Updated: Sat, 8 Aug 2026 (16:09 IST)
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भारत की अश्मिता चालिहा ने शनिवार को कोरिया मास्टर्स 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला एकल के सेमीफाइनल में हमवतन रक्षिता रामराज को हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। आज आसन यी सन-सिन जिम्नेजियम में भारतीयों के बीच हुए इस सेमीफाइनल में, महिला एकल बैडमिंटन रैंकिंग में 50वें स्थान पर मौजूद अश्मिता चालिहा ने दुनिया की 49वें नंबर की खिलाड़ी रक्षिता रामराज को 48 मिनट तक चले मुकाबले में 21-13, 16-21, 21-13 से हराया।

26 साल की अश्मिता चालिहा ने शुरुआत से ही पहले गेम पर अपना दबदबा बनाए रखा; इंटरवल तक वह 11-6 से आगे थीं और अंत में पहला गेम जीत लिया। रक्षिता रामराज ने दूसरे गेम में ज़बरदस्त वापसी की। उन्होंने 11-6 की बढ़त बनाई और अश्मिता चालिहा की वापसी की कोशिशों को नाकाम करते हुए मैच को बराबरी पर ला दिया, जिससे मुकाबला निर्णायक गेम तक पहुंच गया।

इसके बाद निर्णायक गेम में अश्मिता चालिहा ने खेल पर पकड़ बनाई और लगातार छह पॉइंट जीतकर इंटरवल तक 11-3 की बढ़त हासिल कर ली। ब्रेक के बाद भी उन्होंने अपनी बढ़त बनाए रखी और जीत पक्की करते हुए फ़ाइनल में अपनी जगह बना ली।
कोरिया मास्टर्स में अश्मिता चालिहा पहली बार बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर फ़ाइनल में पहुंची। इससे पहले यह भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी जून में मकाऊ ओपन के सेमीफ़ाइनल से बाहर हो गई थीं। अब फाइनल में उनका सामना चीन की हान कियानक्सी से होगा, जो चौथी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी और 2026 जर्मन ओपन चैंपियन हैं।

कोरिया मास्टर्स फ़ाइनल में जीत के साथ ही वह इस साल एकल बीडब्ल्यूएफ ख़िताब जीतने वाली चौथी भारतीय महिला बन जाएंगी। उनसे पहले ताइपे ओपन में तन्वी शर्मा, जापान ओपन में पीवी सिंधु और थाईलैंड मास्टर्स में देविका सिहाग ने यह उपलब्धि हासिल की है।
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