  1. धर्म-संसार
  2. धर्म-दर्शन
  3. श्रावण मास विशेष
  4. saavan-ka-pehla-somvaar-2026-mahadev-puja-shubh-muhurat-vidhi-5-khaas-upay
Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Updated : Wednesday, 29 July 2026 (15:18 IST)

सावन का पहला सोमवार कब है? जानें पूजा का शुभ मुहूर्त, विधि और 5 खास उपाय

lord shiva sawan somwar first day
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Wed, 29 Jul 2026 (15:18 IST)
google-news
शिवभक्ति के पावन धाम सावन का आगाज हो चुका है और 3 अगस्त 2026 को सावन का पहला सोमवार पड़ रहा है! इस बार का पहला सोमवार बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि इस दिन सुकर्मा योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का दुर्लभ और अत्यंत शुभ संयोग बन रहा है। अगर आप भी महादेव को प्रसन्न कर अपनी मनोकामना पूरी करना चाहते हैं, तो जानिए पूजा का सटीक समय, सही विधि और व्रत के जरूरी नियम।
 

पूजा के लिए सबसे सटीक शुभ मुहूर्त

महादेव की आराधना के लिए मुहूर्त का विशेष महत्व होता है। ध्यान रखें कि पूजा के समय राहुकाल का त्याग करें।
ब्रह्म मुहूर्त (सुबह की पूजा): तड़के 04:11 बजे से सुबह 05:33 बजे तक।
अभिजीत मुहूर्त (दोपहर की पूजा): दोपहर 12:19 बजे से दोपहर 01:10 बजे तक।
संध्या/रात्रि पूजा मुहूर्त: शाम 07:13 बजे से रात 08:20 बजे तक।
राहुकाल (पूजा से बचें): सुबह 07:53 बजे से सुबह 09:30 बजे तक।
 

पहले सोमवार की सरल व अचूक पूजा-विधि

पवित्र शुरुआत: सुबह जल्दी उठकर नहाने के पानी में थोड़ा गंगाजल मिलाकर स्नान करें, फिर आचमन करके साफ सफेद कपड़े पहनें।
जलाभिषेक का विशेष तरीका: एक लोटे जल में थोड़ा गंगाजल, बेलपत्र और कुछ दाने काले तिल के मिलाकर शिवलिंग पर धीरे-धीरे अर्पित करें।
मंत्र का जाप: जल चढ़ाते समय पूरे भाव से 'ॐ नमः शिवाय' का निरंतर जाप करते रहें।
पंचोपचार पूजन: इसके बाद शिवजी की पंचोपचार पूजा करें और उन्हें उनकी प्रिय चीजें—जैसे आक के फूल, धतूरा, हरसिंगार और बिल्वपत्र अर्पित करें।
भोग व पाठ: भगवान को मनपसंद मिष्ठान या फल का भोग लगाएं। इसके बाद शिव चालीसा या शिव तांडव स्तोत्र का भक्तिभाव से पाठ करें।
आरती व प्रसाद: अंत में कपूर/दीपक से आरती उतारें और परिवार व श्रद्धालुओं में प्रसाद बांटें।

सावन सोमवार व्रत के कड़े नियम (इन्हें न भूलें!)

सूर्योदय से तीसरे पहर तक का संकल्प: श्रावण सोमवार का व्रत सुबह सूर्योदय के साथ शुरू होकर दिन के तीसरे पहर तक चलता है।
साबूदाने की खिचड़ी से बचें: अक्सर लोग व्रत के नाम पर दोनों टाइम साबूदाने की खिचड़ी या फलाहार दबाकर खा लेते हैं। शास्त्रों में इसे सच्चा उपवास नहीं माना गया है। व्रत का असली अर्थ ही अन्न और भारी भोजन का त्याग करना है।
दो विकल्प- एकाशना या पूर्णोपवास: आप चाहें तो पूरे दिन निराहार रहकर 'पूर्णोपवास' करें या फिर दिन में केवल एक बार सात्विक आहार लेकर 'एकाशना' व्रत का पालन करें।
16 सोमवार की शुरुआत: यदि आप सोलह सोमवार का संकल्प लेना चाहते हैं, तो सावन का यह पहला सोमवार उसकी शुरुआत के लिए सबसे उत्तम माना जाता है।
विशेष मान्यता: शिवपुराण के अनुसार, सावन सोमवार का व्रत जो भी भक्त पूरी निष्ठा और नियमों के साथ रखता है, महादेव उसकी हर मनोकामना बहुत जल्द पूरी कर देते हैं।
 

सावन के पहले सोमवार के 5 खास उपाय

1. 21 बेलपत्र पर चंदन से 'राम' लिखकर चढ़ाएं

यदि आपकी कोई मनोकामना बहुत समय से अटकी हुई है, तो 21 साबुत बेलपत्र (जो कहीं से कटे-फटे न हों) लें और उनके बीच वाली पत्ती पर चंदन से 'राम' लिखें। इसे 'ॐ नमः शिवाय' बोलते हुए शिवलिंग पर अर्पित करें।
 

2. जल में काले तिल और कच्चा दूध मिलाकर जलाभिषेक

यदि मानसिक तनाव, गृहक्लेश या राहु-शनि से जुड़ी कोई समस्या परेशान कर रही है, तो तांबे के लोटे में जल, थोड़ा कच्चा दूध और चुटकी भर काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर धारा बनाकर चढ़ाएं।
 

3. शमी पत्र और शहद से धन वृद्धि का उपाय

आर्थिक तंगी दूर करने के लिए सावन के पहले सोमवार को शिवलिंग पर थोड़ा सा शहद लगाएं और उसके ऊपर शमी का एक पत्ता अर्पित करें। इससे भगवान शिव के साथ-साथ माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है।
 

4. महामृत्युंजय मंत्र से रोग-दोष मुक्ति

स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति पाने के लिए इस दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए कम से कम 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें।
 

5. केसर मिले दूध से अभिषेक (शीघ्र विवाह व सुखी दांपत्य के लिए)

यदि विवाह में देरी हो रही हो या वैवाहिक जीवन में अनबन चल रही हो, तो गाय के कच्चे दूध में थोड़ा सा केसर मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। इससे शिव-पार्वती की संयुक्त कृपा मिलती है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
पुष्य नक्षत्र में चमके देवगुरु: 5 राशियों की किस्मत में अचानक धन और तरक्की का योग

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा 12 अगस्त तक सावधान

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा 12 अगस्त तक सावधानवृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते 3 राशि के लोगों को 12 अगस्त तक रहना होगा सावधान। चलिए जानते हैं कि किन राशि 3 राशियों को रहना होगा सावधान।

Rationalism: सत्य की वैज्ञानिक खोज: देकार्त का बुद्धिवाद और आधुनिक दर्शन का जन्म

Rationalism: सत्य की वैज्ञानिक खोज: देकार्त का बुद्धिवाद और आधुनिक दर्शन का जन्मदेकार्त के जीवन का सबसे बड़ा ध्येय यह था कि दर्शनशास्त्र को भी गणित (Mathematics) की तरह सटीक, अकाट्य और संदेह से परे बनाया जाए। वे एक ऐसा सार्वभौमिक सत्य खोजना चाहते थे, जिस पर कोई भी प्रश्नचिह्न न लगा सके। इसी विचार ने बुद्धिवाद (Rationalism) की नींव रखी। आइए, देकार्त के इस अद्भुत दार्शनिक चिंतन के 4 प्रमुख स्तंभों को गहराई से समझते हैं।

मिथुन में मार्गी बुध का प्रभाव: भारत समेत दुनिया में होंगे ये बड़े बदलाव

मिथुन में मार्गी बुध का प्रभाव: भारत समेत दुनिया में होंगे ये बड़े बदलाववृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। ज्योतिष की दुनिया में एक बड़ा हलचल भरा मोड़ आ चुका है- बुध ग्रह अपनी ही प्रिय राशि मिथुन में सीधे (मार्गी) चलने लगे हैं। अब जब बुद्धि और संवाद का कारक ग्रह सीधी चाल चलेगा, तो जाहिर है आपकी सोच, बातचीत और फैसलों की रफ्तार भी बदल जाएगी।

Rakhi 2026: कब है रक्षा बंधन का त्योहार, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त?

Rakhi 2026: कब है रक्षा बंधन का त्योहार, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त?Raksha Bandhan 2026: हिन्दू पंचांग के अनुसार, रक्षा बंधन का पर्व प्रतिवर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। भारतीय संस्कृति में इसे मिठास और खुशियों का उत्सव माना गया है। यह भाई-बहन के प्रेम का पावन पर्व है। यहां जानें रक्षा बंधन 2026 कब है? जानें रक्षा बंधन 2026 की तारीख...

चातुर्मास में सुख-समृद्धि लाने के लिए इन 4 महीनों में राशि के अनुसार ये खास उपाय

चातुर्मास में सुख-समृद्धि लाने के लिए इन 4 महीनों में राशि के अनुसार ये खास उपायChaturmas Astrology Remedies: हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार चातुर्मास यह चार महीनों का पवित्र काल भगवान विष्णु के योगनिद्रा में जाने से प्रारंभ होकर देवउठनी एकादशी पर समाप्त होता है। यदि आप अपनी राशि के अनुसार चातुर्मास में कुछ विशेष उपाय करते हैं, तो जीवन में आ रही और घर में सुख-समृद्धि का वास होता है। यहां जानें 12 राशियों के लिए चातुर्मास के अचूक उपाय...

पुष्य नक्षत्र में चमके देवगुरु: 5 राशियों की किस्मत में अचानक धन और तरक्की का योग

पुष्य नक्षत्र में चमके देवगुरु: 5 राशियों की किस्मत में अचानक धन और तरक्की का योग18 जून 2026 से 18 अगस्त 2026 तक देवगुरु बृहस्पति, शनि देव के स्वामित्व वाले और बेहद शुभ माने जाने वाले पुष्य नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। अब 3 अगस्त से गुरु पुष्य के चतुर्थ पद में गोचर करेंगे जहां वे अगस्त 19 तक रहने के बाद अश्लेषा नक्षत्र में गोचर कर जाएंगे। गुरु के पुष्‍य में गोचर के चलते 5 राशियों को मिलेगा कोई बड़ा लाभ।

शुक्र का कन्या राशि में प्रवेश, मेष से मीन तक जानें 12 राशियों पर क्या होगा असर

शुक्र का कन्या राशि में प्रवेश, मेष से मीन तक जानें 12 राशियों पर क्या होगा असर1 अगस्त 2026 (शनिवार) को प्रातः 09:24 बजे शुक्र का कन्या राशि में प्रवेश होगा। ज्योतिष में कन्या राशि तर्क, विश्लेषण, स्वास्थ्य, सेवा और व्यावहारिकता से जुड़ी मानी जाती है। ऐसे में शुक्र के इस गोचर से रिश्तों में भावुकता से अधिक व्यावहारिकता, समझदारी और जिम्मेदारी देखने को मिलेगी। चलिए जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक इसका किस राशि पर होगा कैसा प्रभाव।

शुक्र का उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश: जानिए मेष से मीन तक सभी 12 राशियों पर इसका प्रभाव

शुक्र का उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश: जानिए मेष से मीन तक सभी 12 राशियों पर इसका प्रभावशुक्र ग्रह वर्तमान में सूर्य की राशि सिंह में गोचर कर रहे हैं और इसी राशि में रहते हुए वे पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में से निकलकर 29 जुलाई 2026 को स्वयं के नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश कर गए हैं जहाँ वे 11 अगस्त तक रहेंगे। इस बीच 1 अगस्त को शुक्र का कन्या राशि में गोचर भी होगा। शुक्र के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर के चलते जानिए 12 राशियों पर किस तरह का रहेगा प्रभाव।

Happy Guru Purnima Messages: गुरु पूर्णिमा के 10 सबसे खास, भावात्मक और आकर्षक शुभकामना संदेश

Happy Guru Purnima Messages: गुरु पूर्णिमा के 10 सबसे खास, भावात्मक और आकर्षक शुभकामना संदेशHappy Guru Purnima Quotes: गुरु का सम्मान शब्दों में नहीं, बल्कि उनके बताए मार्ग पर चलने में है। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका स्नेह और आशीर्वाद सदैव हम पर बना रहे। यदि आप गुरु पूर्णिमा के इस विशेष अवसर पर अपने गुरु को दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं, तो एक सुंदर संदेश आपकी भावनाओं को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त कर सकता है। यहां हम गुरु पूर्णिमा के 10 प्रेरणादायक शुभकामना संदेश लेकर आए हैं...

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (29 जुलाई, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (29 जुलाई, 2026)Today 29 July 2026 horoscope in Hindi : कैसा रहेगा आज 29 जुलाई 2026 का आपका दिन। जानिए डेली होरोस्कोप के अनुसार बुधवार का भविष्यफल। मेष से लेकर मीन राशि यानी सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल से संबंधित वेबदुनिया पर पढ़ें एकदम सटीक जानकारी।