श्राद्ध पक्ष 2026: पूर्णिमा के श्राद्ध का कुतुप काल और शुभ मुहूर्त, श्राद्ध विधि

26 सितंबर 2026 शनिवार के दिन पूर्णिमा का श्राद्ध रखा जाएगा। इसे प्रोष्ठपदी पूर्णिमा भी कहते हैं। श्राद्ध कर्म कुतुप काल, रोहिणी मुहूर्त और अपराह्न काल में करते हैं। यदि आपके कोई परिजन इस पूर्णिमा का दिवंगत हुए हैं तो उनका श्राद्ध कर्म इसी दिन करता चाहिए। चलिए जानते हैं कुतुप काल सहित सभी मुहूर्त और श्राद्ध करने की सरल विधि।

पूर्णिमा तिथि प्रारम्भ:- 25 सितम्बर 2026 को रात्रि 11:06 बजे तक

पूर्णिमा तिथि समाप्त:- 26 सितम्बर 2026 को रात्रि 10:18 बजे तक।

पूर्णिमा श्राद्ध 26 सितम्बर 2026 शनिवार को रहेगा:-

कुतुप मुहूर्त- 11:37 से 12:25

रौहिण मुहूर्त- 12:25 से 13:14

अपराह्न काल- 13:14 से 15:38

यदि किसी कारणवश आप नदी तट, मंदिर या किसी तीर्थ स्थान पर पितृ तर्पण के लिए नहीं जा पा रहे हैं, तो घर पर ही मध्याह्न अथवा अपराह्न काल में तर्पण कर सकते हैं।

सामग्री और तैयारी:

तांबे की थाली, कुशा आसन, जल, कच्चा दूध, जौ, काले तिल, लाल/गुलाब के फूल, सुपारी, जनेऊ और सिक्के पास रखें।

शुरुआत और संकल्प:

आचमन (ॐ केशवाय नमः आदि) करके खुद को पवित्र करें। अनामिका में कुशा की अंगूठी पहनें और जल, सुपारी व सिक्का हाथ में लेकर अपना नाम, गोत्र बोलकर तर्पण का संकल्प लें।

देव-ऋषि तर्पण:

पूर्व दिशा की ओर मुख करके हाथ की अंगुलियों के अग्रभाग से देवताओं और ऋषियों को जल व चावल अर्पित करें।

दिव्य मनुष्य तर्पण:

उत्तर दिशा की ओर मुख करके जनेऊ को गले में माला की तरह पहनें और हथेलियों के बीच से जल गिराएं।

पितृ तर्पण:

दक्षिण दिशा की ओर मुख करें, जनेऊ को दाएं कंधे पर लें और काले तिल हाथ में रखकर पितरों का आह्वान करें। अंगूठे और तर्जनी के बीच से जल अर्पित करें।

मंत्र और आहुति:

"गोत्रे अस्मत्पिता..." मंत्र से पिता, दादा, परदादा और तीन पीढ़ियों का नाम लेकर तिल युक्त जल दें। नाम याद न होने पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश का नाम लें।

अंतिम प्रक्रिया:

सूर्य देव को जल चढ़ाएं, कंडे पर गुड़-घी की धूप देकर पंचबली (गाय, कुत्ते, कौवे आदि के लिए भोजन) निकालें और अंत में "ॐ विष्णवे नमः" बोलकर कर्म भगवान विष्णु को समर्पित करें।