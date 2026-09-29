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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Updated : Tuesday, 29 September 2026 (13:32 IST)

श्राद्ध पक्ष में सोना, कपड़े, वाहन या प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं या नहीं? जानिए क्या कहती है मान्यता

shopping during pitru paksha
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Tue, 29 Sep 2026 (13:32 IST)
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शास्त्रों (स्मृतियों, धर्मशास्त्रों और पुराणों) के अनुसार, श्राद्ध पक्ष (पितृपक्ष) के दौरान नए वस्त्र, सोना या अन्य संपत्तियों की खरीदारी पर कोई निषेध (प्रतिबंध) नहीं है। लोक-परंपरा और सुनी-सुनाई मान्यताओं में इसे 'अशुभ' मानकर खरीदारी न करने का भ्रम फैल गया है, जबकि शास्त्रों का विधान इससे पूरी तरह भिन्न है।
 

1. शास्त्र-सम्मत विधान: खरीदारी क्यों वर्जित नहीं है?

क. श्राद्ध पक्ष "अशुभ" नहीं, अत्यंत पवित्र समय है

मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और आश्वलायन गृह्यसूत्र के अनुसार, पितृपक्ष कोई शोक या अशुभ का समय नहीं है। यह पितरों का उत्सव और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का समय है।
पितृपक्ष में हमारे पितर सूक्ष्म रूप में हमारे घर पधारते हैं। जब घर में समृद्धि, प्रसन्नता और नए वस्त्र-आभूषण होते हैं, तो पितर अपनी संतान को समृद्ध देखकर अति प्रसन्न होकर "आयुः प्रजां धनं विद्यां" (दीर्घायु, संतान, धन और विद्या) का आशीर्वाद देते हैं।
 

ख. शास्त्रों में वस्त्र और आभूषण दान का विधान

'हेमाद्रि चतुर्वर्ग चिंतामणि' और 'निर्णयसिंधु' (जो श्राद्ध के सबसे प्रामाणिक ग्रंथ हैं) के अनुसार:
श्राद्ध कर्म में पितरों के निमित्त और ब्राह्मणों को नए वस्त्र (वस्त्र दान) और स्वर्ण (सोना) दान करने का स्पष्ट निर्देश है।
शास्त्र कहते हैं: "अनेन वस्त्रदानेन पितरः तृप्तिमाप्नुयुः" (नये वस्त्र के दान से पितर तृप्त होते हैं)।
तर्क: जब दान देने के लिए नया कपड़ा और सोना खरीदा जा सकता है और वह शुभ है, तो स्वयं के प्रयोग के लिए खरीदारी करना अशुभ कैसे हो सकता है?

2. शास्त्रों में 'वर्जित' क्या है? (खरीदारी नहीं, बल्कि ये कार्य)

धर्मशास्त्रों (मनुस्मृति, निर्णयसिंधु) में पितृपक्ष में केवल 'मांगलिक संस्कार' मनाए जाने से मना किया गया है, न कि वस्तुओं की खरीदारी से।

क्या वर्जित है? (शास्त्र-सम्मत)

  • विवाह संस्कार (क्योंकि इसमें विवाह योग्य देवताओं का पूजन होता है)
  • मुंडन, गृह-प्रवेश, नामकरण संस्कार
  • नया व्यवसाय का शुभारंभ/मुहूर्त, अन्य मांगलिक कार्य

क्या वर्जित नहीं है? (केवल लोक-भ्रम)

  • सोना, चांदी, गाड़ी या मकान खरीदना
  • नए वस्त्र खरीदना या पहनना
  • दैनिक या व्यावसायिक लेन-देन
ध्यान दें: मांगलिक संस्कार इसलिए वर्जित हैं क्योंकि यह समय केवल पितरों के तर्पण और एकाग्र ध्यान का है।
 

3. खरीदारी के समय किन बातों का ध्यान रखें?

यदि आप पितृपक्ष में सोना, वस्त्र या कोई संपत्ति खरीद रहे हैं, तो शास्त्रों के अनुसार इन बातों का ध्यान रखें:
अहंकार और दिखावे से बचें: खरीदारी पितरों की उपेक्षा करके या केवल अपनी विलासिता का प्रदर्शन करने के लिए न करें।
श्राद्ध कर्म प्रथम प्राथमिकता: पहले पितरों का तर्पण, तर्पण-जल, पिण्डदान और ब्राह्मण भोजन कराएं। इसके पश्चात ही कोई अन्य कार्य या खरीदारी करें।
पितृ-अंश का दान: यदि आप अपने लिए सोना या नए वस्त्र खरीदते हैं, तो उसमें से छोटा-सा अंश (वस्त्र या क्षमतानुसार दान) पितरों के नाम से अवश्य निकालें।
श्राद्ध पक्ष के 16 दिनों में खरीदारी को लेकर समाज में दो धारणाएं प्रचलित हैं। पहला पक्ष इसे मृत्यु से जुड़ा शोक काल मानकर किसी भी नई वस्तु की खरीदारी को अशुभ मानता है। इसके विपरीत, दूसरा पक्ष इसे शुभ और कल्याणकारी मानता है, क्योंकि इस दौरान यमलोक से मुक्त होकर आए पितर अपनी संतान को सुखी और संपन्न देखकर प्रसन्न होते हैं।
 
शास्त्रों के अनुसार, यह काल गणेश उत्सव और देवी पूजा के मध्य पड़ता है, इसलिए इसे अशुभ मानना एक भ्रांति है। पितरों की सूक्ष्म उपस्थिति में की गई खरीदारी और शुभ कार्य उनके आशीर्वाद को बढ़ाते हैं। श्राद्ध वास्तव में पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का पर्व है। इसलिए इन दिनों में खरीदारी या शुभ कार्यों से बचने के बजाय केवल अनैतिक और गलत कार्यों से बचना चाहिए।
 
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