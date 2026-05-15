शुक्रवार, 15 मई 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. सनातन धर्म
  3. इतिहास
  4. dhar-bhojshala-se-maulana-kamal-masjid-kaise-bani-itihas
Written By अनिरुद्ध जोशी
Last Updated : शुक्रवार, 15 मई 2026 (18:28 IST)

धार की भोजशाला से मौलाना कमाल मस्जिद तक: जानिए इतिहास में कब और कैसे हुआ बदलाव

dhar bhojshala
धार भोजशाला को लेकर मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा कि भोजशाला परिसर मंदिर ही है। मस्जिद पक्ष को अलग जमीन दी जाएगी। इसके लिए मस्जिद पक्ष सरकार से याचिका करें। इस संदर्भ में जानिए कि कैसे राजा भोज की नगरी पर हुआ मुस्लिम आक्रांताओं का आक्रमण और कैसे इसे मस्जिद में बदल दिया गया। 

1. भोजशाला का स्वर्णिम काल: ज्ञान और कला का केंद्र

स्थापना: सन् 1034 में कला प्रेमी राजा भोज ने धार में माँ सरस्वती (वाग्देवी) के इस भव्य मंदिर का निर्माण कराया था।
सांस्कृतिक महत्व: यह केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि एक महान विश्वविद्यालय था जहाँ वैश्विक स्तर पर संस्कृत, दर्शन, ज्योतिष और वास्तु की शिक्षा दी जाती थी।
ऐतिहासिक वैभव: राजा भोज के शासन में धार नगरी 'संस्कृति' और 'संस्कृत' का वैश्विक केंद्र मानी जाती थी।

2. स्थापत्य और साहित्यिक विशिष्टता

वास्तुकला: भोजशाला की बनावट तत्कालीन स्थापत्य कला का श्रेष्ठ उदाहरण है, जिसमें नक्काशीदार स्तंभ और कलात्मक छतें प्रमुख हैं।
शिलालेखों पर साहित्य: यहाँ काले पत्थर के शिलालेखों पर 'पारिजातमंजरी' (राजगुरु मदन द्वारा रचित) जैसे क्लासिकी संस्कृत नाटक खुदे हुए हैं।
दुर्लभ वर्णमाला: यहाँ के खंभों पर धातु प्रत्यय माला और वर्णमाला उकेरी गई है, जो इसे दुनिया का एक दुर्लभ 'साहित्यिक स्मारक' बनाती है।

3. विनाश का कालक्रम: मंदिर से मस्जिद का सफर

प्रथम हमला (1305): इतिहासकार शिवकुमार गोयल के अनुसार, अलाउद्दीन खिलजी ने इस भव्य केंद्र को पहली बार निशाना बनाया और क्षति पहुँचाई।
आंशिक परिवर्तन (1401): दिलावर खां गौरी ने मंदिर के एक ध्वस्त भाग पर मस्जिद का निर्माण कराया।
पूर्ण परिवर्तन (1514): महमूद शाह खिलजी के शासनकाल में परिसर के शेष भाग को भी मस्जिद के स्वरूप में बदल दिया गया।

4. मौलाना कमाल: परिचय और विवाद

कौन थे मौलाना: इनका पूरा नाम हजरत मौलाना कमालुद्दीन चिश्ती था। वे प्रसिद्ध सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे।
आगमन: वे 13वीं-14वीं शताब्दी के दौरान दिल्ली से मालवा (धार) आए थे और यहाँ सूफी मत का प्रचार किया।
विवादास्पद मत: कुछ इतिहासकारों के अनुसार उन्हें मुगलों का जासूस भी माना जाता है।
नामकरण: उनकी मृत्यु के बाद, उनके सम्मान में परिसर के पास मकबरा बनाया गया और खिलजी शासकों ने इस स्थान का नाम 'कमाल मौला मस्जिद' रख दिया।
 

5. वाग्देवी की प्रतिमा: लंदन में कैद विरासत

खुदाई और चोरी: सन् 1875 की खुदाई में यहाँ माँ सरस्वती की एक अत्यंत सुंदर प्रतिमा निकली थी।
विदेशी म्यूजियम: मेजर किनकेड नाम का एक अंग्रेज अधिकारी इस प्रतिमा को लंदन ले गया, जो वर्तमान में ब्रिटिश संग्रहालय में रखी है।
वापसी की मांग: वर्तमान में न्यायालय में चल रही याचिकाओं में इस प्रतिमा को भारत वापस लाने की पुरजोर मांग की गई है।
 

6. वर्तमान स्थिति और पूजन व्यवस्था (2026 से पूर्व की स्थिति)

ASI का संरक्षण: वर्तमान में यह परिसर केंद्रीय पुरातत्व विभाग (ASI) के अधीन है।
पूजा और नमाज: पुरानी व्यवस्था के अनुसार, मंगलवार को हिंदू समाज को पूजा/अर्चना और शुक्रवार को मुस्लिम समाज को नमाज की अनुमति दी गई थी।
विशेष अवसर: बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती के तैलचित्र की विशेष पूजा का विधान आज भी निभाया जाता है।
 

7. धार यात्रा मार्गदर्शिका (ट्रैवल गाइड)

सड़क मार्ग: इंदौर से धार की दूरी मात्र 60 किमी है, जहाँ के लिए हर 15 मिनट में बसें उपलब्ध हैं।
रेल मार्ग: निकटतम प्रमुख रेलवे स्टेशन रतलाम जंक्शन (92 किमी) है।
स्थानीय पहुंच: धार बस स्टैंड से भोजशाला तक पैदल या ऑटो के माध्यम से आसानी से पहुँचा जा सकता है। मांडू जाने वाले पर्यटकों के लिए यह एक अनिवार्य पड़ाव है।
 
भोजशाला भारत की उस समृद्ध विरासत का प्रतीक है जिसने दुनिया को ज्ञान और विज्ञान का प्रकाश दिया। यह राजा भोज की वह अमर कृति है जो आज भी अपने अस्तित्व और न्याय की प्रतीक्षा कर रही है। हालांकि भले ही हाई कोर्ट का फैसला हिंदुओं के पक्ष में आया हो लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई बाकी है।

अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।
 
लेखक के बारे में
अनिरुद्ध जोशी
पत्रकारिता के क्षेत्र में 26 वर्षों से साहित्य, धर्म, योग, ज्योतिष, करंट अफेयर्स और अन्य विषयों पर लिख रहे हैं। वर्तमान में विश्‍व के पहले हिंदी पोर्टल वेबदुनिया में सह-संपादक के पद पर कार्यरत हैं। दर्शनशास्त्र एवं ज्योतिष: मास्टर डिग्री (Gold Medalist), पत्रकारिता: डिप्लोमा। योग, धर्म और ज्योतिष में विशेषज्ञता।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

अधिकमास 2026: क्यों माना जाता है सबसे पवित्र महीना? जानें पूजा विधि, मंत्र और 6 खास बातें

अधिकमास 2026: क्यों माना जाता है सबसे पवित्र महीना? जानें पूजा विधि, मंत्र और 6 खास बातेंप्रत्येक तीसरे साल अधिकमास का संयोग बनता है। इस मास को पुरुषोत्तम माह भी कहते हैं। साल 2026 में ज्येष्ठ अधिकमास (पुरुषोत्तम मास) का योग बन रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार, जब एक ही चंद्र मास दो बार आता है, तो पहले वाले को 'अधिकमास' और दूसरे को 'शुद्ध' या 'निज' मास कहा जाता है। यहां ज्येष्ठ अधिकमास 2026 की तिथियां और इस दौरान पालन किए जाने वाले नियम दिए गए हैं। 17 मई 2026 (रविवार) से 15 जून 2026 (सोमवार) तक अधिकमास रहेगा। चलिए जानते हैं इस माह की 6 खास बातें।

वास्तु टिप्स: खुशहाल घर और खुशहाल जीवन के 10 सरल उपाय vastu tips

वास्तु टिप्स: खुशहाल घर और खुशहाल जीवन के 10 सरल उपाय vastu tipsVastu Shastra n Happy Home Tips: खुशहाल घर ही खुशहाल जीवन की नींव है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर की ऊर्जा हमारे स्वास्थ्य, रिश्तों और आर्थिक स्थिति पर सीधा असर डालती है। यहां खुशहाल घर बनाए रखने और खुशहाल जीवन के लिए 10 सबसे सरल और प्रभावी वास्तु उपाय दिए गए हैं, जिन्हें आप आसानी से अपना सकते हैं...

सूर्य के वृषभ राशि में प्रवेश से बदलेंगे वैश्विक हालात? जानें भविष्यफल

सूर्य के वृषभ राशि में प्रवेश से बदलेंगे वैश्विक हालात? जानें भविष्यफलज्योतिषीय कैलेंडर में 15 मई 2026, शुक्रवार का दिन बेहद खास होने वाला है। इस दिन ग्रहों के राजा सूर्य अपने मेष राशि के सफर को विराम देकर शुक्र की राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे, जिसे 'वृषभ संक्रांति' के नाम से जाना जाता है।

सूर्य का वृषभ राशि में प्रवेश, जानें मेष से मीन तक किसे मिलेगा लाभ, राशिफल

सूर्य का वृषभ राशि में प्रवेश, जानें मेष से मीन तक किसे मिलेगा लाभ, राशिफलज्योतिष की दुनिया में सूर्य का राशि परिवर्तन महज एक खगोलीय घटना नहीं, बल्कि हमारे जीवन की ऊर्जा बदलने का संकेत है। 15 मई 2026, शुक्रवार की सुबह 06:00 बजे जब ग्रहों के राजा सूर्य अपनी उच्च राशि मेष को छोड़कर शुक्र की प्रिय राशि वृषभ में कदम रखेंगे, तो पूरे ब्रह्मांड का मिजाज बदल जाएगा। 15 जून तक सूर्य यहीं रहकर हमारे आर्थिक फैसलों, पारिवारिक रिश्तों और आत्मविश्वास को नई दिशा देंगे। आइए जानते हैं, इस 'सौर-क्रांति' का आपकी राशि पर क्या असर होने वाला है।

घर में रात में चमगादढ़ घुसने के हैं 6 कारण, भूलकर भी न करें नजरअंदाज, तुरंत बरतें ये सावधानियां

घर में रात में चमगादढ़ घुसने के हैं 6 कारण, भूलकर भी न करें नजरअंदाज, तुरंत बरतें ये सावधानियांघर में अचानक चमगादड़ का आ जाना थोड़ा डरावना या अजीब लग सकता है, लेकिन इसके पीछे आमतौर पर धार्मिक मान्यताओं से ज्यादा वैज्ञानिक और व्यावहारिक कारण होते हैं। यहां कुछ प्रमुख कारण दिए गए हैं कि चमगादड़ आपके घर में क्यों घुस आते हैं।

और भी वीडियो देखें

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 16 मई 2026: शनिवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 16 मई 2026: शनिवार का पंचांग और शुभ समय16 May 2026 Today Shubh Muhurat: ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 16 मई, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त...

Guru Pushya Yoga 2026: 21 मई 2026 को बनेगा गुरु-पुष्य योग का शुभ संयोग, जानें क्यों हैं खास

Guru Pushya Yoga 2026: 21 मई 2026 को बनेगा गुरु-पुष्य योग का शुभ संयोग, जानें क्यों हैं खासGuru Pushya Yoga benefits: वैदिक ज्योतिष में कहा गया है कि गुरु-पुष्य योग के दिन की गई पूजा, दान, व्रत और अन्य धार्मिक कार्य विशेष फल प्रदान करते हैं। गुरु-पुष्य योग साल में कुछ ही बार बनता है, इसलिए इसे अत्यंत दुर्लभ और शुभ माना जाता है।

Adhika Maas 2026: 17 मई से पुरुषोत्तम मास, ज्येष्ठ अधिकमास में पुण्य लाभ कैसे पाएं और क्या टालें?

Adhika Maas 2026: 17 मई से पुरुषोत्तम मास, ज्येष्ठ अधिकमास में पुण्य लाभ कैसे पाएं और क्या टालें?Purushottam Maas 2026: वर्ष 2026 में हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ अधिकमास, जिसे पुरुषोत्तम मास या मलमास भी कहा जाता है का अत्यंत शुभ संयोग बन रहा है। इस वर्ष ज्येष्ठ मास की अधिकता रहेगी यानी इस वर्ष दो ज्येष्ठ मास होंगे। वर्ष 2026 में पुरुषोत्तम मास या अधिकमास 17 मई से 14-15 जून के मध्य रहेगा।

शनि जयंती 2026: इस दिन क्या करें और क्या नहीं? जानिए जरूरी नियम और सावधानियां

शनि जयंती 2026: इस दिन क्या करें और क्या नहीं? जानिए जरूरी नियम और सावधानियांशनि जयंती (ज्येष्ठ अमावस्या) शनिदेव की कृपा पाने और कुंडली के दोषों को शांत करने का सबसे बड़ा दिन है। इस दिन आपकी छोटी सी सेवा बड़ा लाभ दे सकती है, लेकिन कुछ गलतियाँ भारी भी पड़ सकती हैं। यहां शनि जयंती के लिए 'क्या करें' और 'क्या नहीं' की सूची दी गई है। इस बार शनिश्चरी अमावस्या 16 मई 2026 शनिवार के दिन है।

Shanidev: शनि जयंती पर शनिदेव की पूजा विधि, आरती, चालीसा और जन्म कथा

Shanidev: शनि जयंती पर शनिदेव की पूजा विधि, आरती, चालीसा और जन्म कथाज्येष्ठ माह की अमावस्या को शनिदेव का जन्म हुआ था। दक्षिण भारतीय पंचांग के अनुसार वैशाख अमावस्या के दिन। हालांकि कैलेंडरों में महीनों के नाम भले ही भिन्न हों (ज्येष्ठ और वैशाख), परंतु खगोलीय गणना के अनुसार यह एक ही दिन पड़ता है। इस बार शनिश्चरी अमावस्या 16 मई 2026 शनिवार के दिन रहेगी।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

चुनाव 2026

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com