वामन पुराण- विचारों की शुद्धि: मानसिक पापों का स्वरूप और उनका निवारण

- परम पूज्य आनंद बाबा श्रीजी पीठ, मथुरा भारतीय पुराणों को बहुधा केवल कर्म-कांड, अनुष्ठानों या प्राचीन कथा-कहानियों का संग्रह मान लिया जाता है, परंतु वास्तव में यह दृष्टिकोण आंशिक है। पुराण वस्तुतः गूढ़ दार्शनिक सत्यों, जीवन-मूल्यों और मानव मनोविज्ञान के ऐसे अक्षय भंडार हैं, जो गागर में सागर की भाँति जीवन के उच्चतम ज्ञान को सहज रूप में समेटे हुए हैं। इन्हीं पौराणिक ग्रंथों में मनुष्य के आचरण, विचारों और आंतरिक रूपांतरण का सूक्ष्म विश्लेषण किया गया है।

इसी समृद्ध ज्ञान परंपरा के संदर्भ में, श्रीजी पीठ, मथुरा के परम पूज्य आनंद बाबा ने वामन पुराण के एक अत्यंत सारगर्भित श्लोक की विलक्षण एवं व्यावहारिक व्याख्या प्रस्तुत की है।

श्री भगवत्या: राजराजेश्वर्या:

परद्रव्येष्वभिध्यानं

मनसा अनिष्टचिन्तनम्।

वितथाभिनिवेशश्च

त्रिविधं कर्म मानसम्॥

दूसरों के धन को हड़पने का विचार करना, मन में किसी के अहित की सोचना और असत्य बातों में दुराग्रह रखना—ये तीन प्रकार के मानसिक पाप हैं, जिनसे मनुष्य को बचना चाहिए।- वामन पुराण

भारतीय सनातन चिंतन में कर्म के सिद्धांत को केवल स्थूल क्रियाकलापों तक सीमित नहीं माना गया है। कर्म तीन स्तरों पर घटित होते हैं—कायिक (शरीर द्वारा), वाचिक (वाणी द्वारा) और मानसिक (मन के संकल्पों द्वारा)। बाह्य पाप करने से पहले मनुष्य अपने विचारों में पतित होता है। कर्म केवल वही नहीं है जो हाथ या वाणी से प्रकट हो, बल्कि कर्म का वास्तविक जन्म हमारे चित्त की गहराइयों में होता है। मनुष्य जैसा सोचता है, कालांतर में उसका आचरण भी वैसा ही बन जाता है। ये तीनों मानसिक दोष वस्तुतः मन के वे सूक्ष्म विष हैं, जो मनुष्य के विवेक, चरित्र और आत्मिक शांति का धीरे-धीरे क्षरण कर देते हैं।

1. परद्रव्येष्वभिध्यानम् (दूसरों के धन अथवा वस्तु पर कुदृष्टि रखना):

किसी अन्य व्यक्ति के धन, संपदा, सफलता या ऐश्वर्य को देखकर उसे हड़पने, चुराने या अनुचित मार्ग से प्राप्त करने की इच्छा जाग्रत होना। यह मानसिक वृत्ति लोभ और ईर्ष्या का मूल रूप है। जब कोई व्यक्ति दूसरों के वैभव को देखकर असंतोष का अनुभव करता है और भीतर ही भीतर षड्यंत्र रचने लगता है, तो शारीरिक रूप से चोरी न करने पर भी उसका मन दूषित हो जाता है। संतोष और स्वाभिमान का अभाव ही इस प्रवृत्ति को जन्म देता है।

2. मनसा अनिष्टचिन्तनम् (मन में दूसरों के अहित या विनाश का विचार करना):

किसी भी प्राणी के प्रति दुर्भावना, द्वेष या प्रतिशोध का भाव रखना और यह सोचना कि उसका नुकसान हो जाए। यह क्रोध और द्वेष का सूक्ष्म रूप है। बाह्य रूप से भले ही कोई व्यक्ति विनम्र दिखे, किंतु यदि वह भीतर ही भीतर किसी के अनिष्ट की कामना कर रहा है, तो वह मानसिक हिंसा का दोषी है। नकारात्मक विचार सबसे पहले स्वयं सोचने वाले की शांति और ऊर्जा को भस्म करते हैं, तत्पश्चात किसी और को प्रभावित करते हैं।

3. वितथाभिनिवेशः (असत्य, भ्रम और मिथ्या धारणाओं में दुराग्रह रखना):

सत्य को जानते-बूझते हुए भी असत्य, अधर्म या अनुचित सिद्धांतों को सच मानकर उन पर अड़े रहना। यह अज्ञान और अहंकार का परिणाम है। सत्य सामने आने पर भी पूर्वाग्रहों के कारण भ्रमित मान्यताओं से चिपके रहना और धर्म के स्थान पर अधर्म को सही ठहराना बुद्धि को विकृत कर देता है। जब विवेक नष्ट हो जाता है, तब मनुष्य सही और गलत में अंतर करने की क्षमता खो बैठता है।

मनुष्य का मन एक उर्वर भूमि के समान है; उसमें जिस प्रकार के विचार बोए जाएँगे, वैसा ही चरित्र अंकुरित होगा। जब मन में लोभ, द्वेष और मिथ्या आग्रह प्रवेश करते हैं, तो वे अंततः वाणी से कटुता और शरीर से दुष्कर्म के रूप में प्रकट होते हैं। सच्चा संयम केवल बाहरी आचरण को सुधारना नहीं, बल्कि अपने विचारों को पवित्र, परोपकारी और सत्यनिष्ठ बनाए रखना है।

सभी के सद्कर्म और भगवद्नाम-स्मरण सहायक हों।

प्रभु श्रीजी महाराज आपका सर्वमंगल करें।

जय श्रीजी की!

जय शिवशंभु!

#

वामन पुराण का यह श्लोक केवल धर्म शास्त्र का नियम मात्र नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर चलने वाले मानसिक द्वंद्वों की एक सटीक शल्य-चिकित्सा (diagnosis) है। आनंद बाबा बताते हैं कि भारतीय सनातन चिंतन में 'कर्म' की परिभाषा केवल शारीरिक क्रियाओं या वाणी तक सीमित नहीं है। हम जो सोचते हैं, जो संकल्प हमारे चित्त में आकार लेते हैं—वे भी कर्म ही हैं।

इस श्लोक के माध्यम से वामन पुराण तीन प्रमुख मानसिक पापों को रेखांकित करता है:

परद्रव्येष्वभिध्यानम्: दूसरों के धन, सफलता या ऐश्वर्य को देखकर उसे हड़पने की मानसिक वृत्ति।

मनसा अनिष्टचिन्तनम्: किसी भी प्राणी के प्रति मन में द्वेष, प्रतिशोध या अहित का भाव रखना।

वितथाभिनिवेशः: सत्य को जानते हुए भी असत्य और भ्रमपूर्ण मान्यताओं से चिपके रहने का दुराग्रह।

आनंद बाबा के अनुसार, बाह्य आचरण में पाप उतरने से बहुत पहले मनुष्य अपने विचारों के स्तर पर पतित होता है। यदि मन में लोभ, ईर्ष्या और असत्य का बीज अंकुरित हो चुका है, तो शरीर से किया जाने वाला कोई भी अनुष्ठान निष्फल हो जाता है। सच्चा संयम बाहरी दिखावे में नहीं, अपितु मन की गहराइयों को निर्मल बनाने में है। वामन पुराण का यह श्लोक हमें सिखाता है कि आत्म-कल्याण की पहली शर्त मन की शुद्धि है। जब तक हमारे विचार पवित्र, परोपकारी और सत्यनिष्ठ नहीं होंगे, तब तक वास्तविक आध्यात्मिक प्रगति संभव नहीं है।

(आनंद बाबा मथुरा स्थित श्रीजी पीठ के पीठाचार्य और श्रीजी फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं।)