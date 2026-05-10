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Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Modified: मॉस्को , रविवार, 10 मई 2026 (10:56 IST)

Ceasefire : यूक्रेन युद्ध खत्म होने की ओर, रूस-यूक्रेन में 1000 कैदियों की अदला-बदली पर सहमति, 8 मिनट के भाषण में क्या बोले पुतिन

zelensky putin
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि यूक्रेन युद्ध अब “अंत की ओर बढ़ रहा है। पिछले चार वर्षों से जारी भीषण संघर्ष के बीच यह उनका अब तक का सबसे मजबूत संकेत माना जा रहा है, जिससे लग रहा है कि मॉस्को अब बातचीत के जरिए समाधान की दिशा में आगे बढ़ सकता है।
 
पुतिन का यह बयान ऐसे समय आया है जब रूस और यूक्रेन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तावित तीन दिन के युद्धविराम की शुरुआत की है। दोनों देशों ने 1000-1000 युद्धबंदियों की अदला-बदली पर भी सहमति जताई है, जिसे युद्ध शुरू होने के बाद सबसे बड़े कैदी विनिमय समझौतों में से एक माना जा रहा है।
मॉस्को में आयोजित विक्ट्री डे समारोह के दौरान पत्रकारों से बातचीत में पुतिन ने कहा कि मुझे लगता है कि यह मामला अब खत्म होने की ओर बढ़ रहा है।  इस दौरान रूस की राजधानी में भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सैन्य परेड आयोजित की गई। हालांकि इस बार रेड स्क्वायर पर पारंपरिक टैंकों की परेड नहीं दिखाई दी। इसके बजाय विशाल स्क्रीन पर आधुनिक मिसाइलें, ड्रोन और लड़ाकू विमानों का प्रदर्शन किया गया। यूक्रेन युद्ध में शामिल रूसी सैनिकों ने भी परेड में हिस्सा लिया।
 
करीब आठ मिनट के अपने भाषण में पुतिन ने रूसी सैनिकों की तारीफ की और NATO पर रूस के खिलाफ “आक्रामक ताकत” का समर्थन करने का आरोप लगाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कुर्स्क क्षेत्र में रूसी सेना के साथ लड़ने वाले उत्तर कोरियाई सैनिक भी इस परेड में शामिल हुए।
 
पुतिन ने यूरोपीय देशों के साथ भविष्य की बातचीत के संकेत भी दिए। जब उनसे पूछा गया कि क्या वे यूरोपीय नेताओं से बातचीत के लिए तैयार हैं, तो उन्होंने जर्मनी के पूर्व चांसलर Gerhard Schroeder का नाम लिया। उन्होंने कहा कि मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से जर्मनी के पूर्व चांसलर श्रोडर बेहतर विकल्प हैं। 
 
यूक्रेन के राष्ट्रपति Volodymyr Zelenskyy से संभावित मुलाकात पर पुतिन ने कहा कि ऐसी बैठक तभी संभव होगी जब दोनों पक्ष स्थायी शांति के ढांचे पर सहमत हो जाएं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने युद्धविराम को और लंबा करने की अपील की। उन्होंने कहा, “मैं चाहता हूं कि यह संघर्ष पूरी तरह रुक जाए। रूस-यूक्रेन युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे भयावह संघर्ष है।  हालांकि दोनों पक्षों की ओर से हाल के दिनों में आरोप-प्रत्यारोप जारी रहे हैं, लेकिन अब तक बड़े स्तर पर युद्धविराम उल्लंघन की खबर सामने नहीं आई है।
फरवरी 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले के साथ शुरू हुआ यह युद्ध यूरोप का द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे घातक संघर्ष बन चुका है। लाखों लोग प्रभावित हुए हैं, हजारों की मौत हो चुकी है और रूस तथा पश्चिमी देशों के रिश्ते शीत युद्ध जैसे तनावपूर्ण स्तर पर पहुंच गए हैं।
 
यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस के विक्ट्री डे समारोह पर सावधानी भरी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि यूक्रेन रूस की परेड को 'होने देगा' और यूक्रेनी हथियार रेड स्क्वायर को निशाना नहीं बनाएंगे। Edited by : Sudhir Sharma
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