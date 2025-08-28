गुरुवार, 28 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. रूस-यूक्रेन वॉर
  3. न्यूज़ : रूस-यूक्रेन वॉर
  4. Mass Russian drone and missile attack kills 12 in Ukraine
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: कीव , गुरुवार, 28 अगस्त 2025 (17:14 IST)

Russia-Ukraine war : रूस का यूक्रेन पर बड़ा हवाई हमला, ड्रोन और मिसाइलें दांगी, 3 बच्चों सहित 14 की मौत, एक्स पर बोले जेलेंस्की- कैसे होगा संघर्षविराम

Russia-Ukraine war
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस-यूक्रेन में सुलह के प्रयास कर रहे हैं। दूसरी तरफ रूस यूक्रेन पर लगातार हमले कर रहा है। यूक्रेन की वायुसेना ने गुरुवार को कहा कि रूस ने रात भर में यूक्रेन पर 629 ड्रोन और मिसाइलें दागीं हैं, जो 3 साल के समय का सबसे बड़ा हमला है। यह युद्ध में दूसरा सबसे बड़ा हवाई हमला है। रूस के इस हमले में यूक्रेन की राजधानी कीव में कम से कम 14 लोग मारे गए हैं। 
 
इनमें से 3 बच्चे हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदोमिर जेलेंस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि अब तक रूसी हमले में 14 लोगों के मारे जाने की जानकारी है।  इनमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। नागरिकों की भयावह और जानबूझकर की गई हत्या है। रूसी युद्ध समाप्त करने का विकल्प नहीं चुन रहे हैं, केवल नए हमले कर रहे हैं। 
कीव में रातभर में दर्जनों इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं। आवासीय घर, कार्यालय केंद्र, नागरिक उद्यम (सबको निशाना बनाया गया।) इनमें वह इमारत भी शामिल है जहां यूक्रेन में यूरोपीय संघ का प्रतिनिधिमंडल स्थित है। यूक्रेन की वायुसेना ने सोशल मीडिया पर कहा कि मॉस्को ने एक रात में कई ड्रोन्स और मिसाइलें लॉन्च की। इनमें से दो हाइपरसोनिक किंजल मिसाइलें और नौ बैलिस्टिक मिसाइलें थीं, जिनकी गति को रोकना मुश्किल है। 
स्वतंत्रता दिवस पर किया था परमाणु संयंत्र पर ड्रोन हमला
रूस ने आरोप लगाया है कि यूक्रेन ने अपने 34वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रूस के कुर्स्क क्षेत्र के परमाणु संयंत्र में ड्रोन हमला कर वहां आग लगा दी। हालांकि, आग पर जल्दी काबू पा लिया गया और रेडिएशन का स्तर सामान्य रहा।
 
रूसी अधिकारियों ने कहा कि ड्रोन हमलों में कई बिजली और ऊर्जा केंद्र को निशाना बनाया गया था। परमाणु संयंत्र में आग से एक ट्रांफफॉर्मर को नुकसान पहुंचा है, लेकिन किसी के घायल होने की खबर नहीं है। इनपुट एजेंसियां Edited by : Sudhir Sharma
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

रील्‍स, ब्‍यूटी पार्लर और दहेज के एंगल में उलझी निक्‍की भाटी की मौत की कहानी

रील्‍स, ब्‍यूटी पार्लर और दहेज के एंगल में उलझी निक्‍की भाटी की मौत की कहानीहत्‍या, आत्‍महत्‍या या रील बनाने की आदत, उलझ गई निक्‍की भाटी की मौत की गुत्‍थी, क्‍या कह रहे सिरसा गांव वाले

मोदी जी! आपसे यह उम्मीद नहीं थी, आपने बंगाल के लोगों को चोर कहा

मोदी जी! आपसे यह उम्मीद नहीं थी, आपने बंगाल के लोगों को चोर कहामुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा- बंगाल में प्रवासी पक्षी की तरह आते हैं प्रधानमंत्री मोदी

किसान ने धूमधाम से मनाया बछड़े का जन्मदिन, खुशी से झूम उठा गांव

किसान ने धूमधाम से मनाया बछड़े का जन्मदिन, खुशी से झूम उठा गांवfarmer celebrates calf birthday : उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के भरसेन गांव के एक किसान ने अपने बछड़े का पहला जन्मदिन इस तरह से मनाया कि हर कोई उसकी अदा पर फिदा हो गया। जन्मदिन के अवसर पर गांववासी खुशी से झूम उठे। जन्मदिन का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

कपिल सिब्बल का अमित शाह से सवाल, धनखड़ जी अस्पताल में हैं या योग कर रहे हैं

कपिल सिब्बल का अमित शाह से सवाल, धनखड़ जी अस्पताल में हैं या योग कर रहे हैंJagdeep Dhankhar news in hindi : जगदीप धनखड़ के उपराष्‍ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद से ही विपक्ष सवाल कर रहा है कि पूर्व उपराष्‍ट्रपति जगदीप धनखड़ इन दिनों कहां है और क्या कर रहे हैं? इसी कड़ी में आज राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने भी इस संबंध में गृहमंत्री अमित शाह से सवाल किया।

क्‍लब में मिली लड़की के हनीट्रैप से ऐसे शिकार हुए भूपेंद्र रघुवंशी

क्‍लब में मिली लड़की के हनीट्रैप से ऐसे शिकार हुए भूपेंद्र रघुवंशीहनीट्रैप के शिकार भूपेंद्र ने पांच पन्‍नों का सुसाइड नोट लिखा है, जिसमें एक युवती का नाम लेकर लिखा है कि वह 25 लाख रुपए और आईफोन लेने के बाद भी ब्लैकमेल करते हुए दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराने की धमकी देती थी। मरने से पहले भूपेंद्र ने अपने सुसाइड नोट में ब्‍लैकमेलिंग की दर्द भरी दास्‍तां लिखी है।

और भी वीडियो देखें

क्या ट्रंप के पास बचा है कम वक्त, डॉक्टर्स उनकी सेहत के लिए क्यों हैं चिंतित

क्या ट्रंप के पास बचा है कम वक्त, डॉक्टर्स उनकी सेहत के लिए क्यों हैं चिंतितtrump health condition: अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप अपनी टैरिफ नीति के बाद अब अपनी सेहत के कारण चर्चा में हैं। उनका स्वास्थ न केवल राजनीतिक गलियारों में बल्कि चिकित्सा जगत में भी चर्चा का विषय बन गया है क्योंकि यह विषय है दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सेहत का। हाल ही में, कुछ मनोवैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने उनके स्वास्थ्य को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं।

ट्रंप Tariff ने बाजार को दिया झटका, Sensex 706 अंक लुढ़का, Nifty में भी आई गिरावट

ट्रंप Tariff ने बाजार को दिया झटका, Sensex 706 अंक लुढ़का, Nifty में भी आई गिरावटShare bazaar News: अमेरिका में भारतीय उत्पादों के आयात पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क (Trump Tariffs) लागू हो जाने के अगले दिन गुरुवार को स्थानीय शेयर बाजारों में तगड़ी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स (Sensex) 706 अंक लुढ़क गया जबकि निफ्टी (Nifty) में 211 अंकों की गिरावट रही। विश्लेषकों ने कहा कि अमेरिकी शुल्क वृद्धि के अलावा विदेशी पूंजी की लगातार निकासी ने भी निवेशकों की धारणा को प्रभावित करने का काम किया।

संभल हिंसा की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग ने सीएम योगी को सौंपी रिपोर्ट

संभल हिंसा की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग ने सीएम योगी को सौंपी रिपोर्टSambhal violence: उत्तरप्रदेश के संभल (Sambhal) में पिछले साल 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा के मामले की जांच के लिए गठित 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग ने गुरुवार को अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) को सौंप दी। गृह विभाग के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद ने बताया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश देवेंद्र कुमार अरोड़ा की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग ने मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।

Renault ने E20 फ्यूल को लेकर तोड़ी चुप्पी, ग्राहकों को नहीं होगा नुकसान

Renault ने E20 फ्यूल को लेकर तोड़ी चुप्पी, ग्राहकों को नहीं होगा नुकसानयात्री वाहन निर्माता कंपनी Renault इंडिया ने ई10 (पेट्रोल में 10 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण) अनुकूल वाहनों में ई20 ईंधन के इस्तेमाल से नुकसान की आशंकाओं को खारिज करते हुए ग्राहकों को बताया कि इन वाहनों का परीक्षण ई20 ईंधन के लिए भी किया जा चुका है और इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है।

हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना, किन महिलाओं को हर माह मिलेंगे 2100 रुपए?

हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना, किन महिलाओं को हर माह मिलेंगे 2100 रुपए?Lado Lakshmi yojana : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुवार को राज्य में 25 सितंबर से ‘लाडो लक्ष्मी योजना’ लागू करने की घोषणा की, जिसके तहत पात्र महिलाओं को 2,100 रुपये की मासिक सहायता दी जाएगी। ‘लाडो लक्ष्मी योजना’ लागू करना हरियाणा में भाजपा के चुनावी वादों में शामिल था।

iPhone जैसे फीचर्स वाला स्मार्टफोन सिर्फ 6000 रुपए से कम कीमत में

iPhone जैसे फीचर्स वाला स्मार्टफोन सिर्फ 6000 रुपए से कम कीमत मेंitel ने भारत में अपना शानदार स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। यह स्मार्टफोन 6,000 रुपए से कम कीमत में आता है। स्मार्टफोन में iPhone जैसे कई फीचर्स दिए गए हैं। itel Zeno सीरीज का यह लेटेस्ट फोन आईफोन की तरह ही डायनैमिक आईलैंड डिस्प्ले फीचर के साथ आता है। स्मार्टफोन में दमदार 5000mAh की बैटरी दी गई है। जानिए स्मार्टफोन के क्या हैं फीचर्स-

realme p4 pro 5g : तूफान मचा देंगे रियलमी के ये 2 स्मार्टफोन, जानिए कीमत और फीचर्स

realme p4 pro 5g : तूफान मचा देंगे रियलमी के ये 2 स्मार्टफोन, जानिए कीमत और फीचर्सRealme ने P4 सीरीज के तहत देश में 2 नए स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। कंपनी ने Realme P4 5G और Realme P4 Pro 5G के नाम से नए डिवाइस पेश किए हैं। दोनों डिवाइस में आपको जबरदस्त AI फीचर्स और 7,000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल रही है। जानिए क्या है स्मार्टफोन के फीचर्स और कीमत-

Redmi 15 5G : सस्ता स्मार्टफोन, 7000mAh की बैटरी, 50MP कैमरा, जानिए और क्या हैं फीचर्स

Redmi 15 5G : सस्ता स्मार्टफोन, 7000mAh की बैटरी, 50MP कैमरा, जानिए और क्या हैं फीचर्सRedmi 15 5G : शाओमी के सब-ब्रांड रेडमी ने नया 5G फोन लॉन्च कर धमाका कर दिया है। इसकी शुरुआती कीमत 14,999 रुपए है। यानी यह कम कीमत में धांसू फीचर्स से धमाका कर देगा। शाओमी, वीवो और रियलमी जैसी कंपनियों के 5G फोन्स से इसकी टक्कर होगी।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

गणेशोत्सव

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com