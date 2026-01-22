Republic Day 2026: कहां देखें गणतंत्र दिवस का सबसे भव्य नज़ारा? ये हैं 5 खास जगहें

26 january ganatantra divas: गणतंत्र दिवस 2026 की तैयारी पूरे देश में जोर-शोर से चल रही है। 26 जनवरी का दिन केवल एक छुट्टी का दिन नहीं है, बल्कि यह हमारे संविधान, लोकतंत्र और सेना के शौर्य को नमन करने का दिन है। इस दिन देश के कोने-कोने में राष्ट्रभक्ति की गूंज सुनाई देती है। स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तरों में तिरंगा फहराया जाता है, लेकिन अगर आप इस साल गणतंत्र दिवस को कुछ खास अंदाज में सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो हम आपको भारत की उन 5 ऐतिहासिक जगहों के बारे में बता रहे हैं जहाँ का माहौल आपकी रगों में जोश भर देगा।

1. कर्तव्य पथ, नई दिल्ली: जहाँ धड़कता है भारत का दिल गणतंत्र दिवस: गणतंत्र दिवस की सबसे भव्य परेड देखनी हो तो कर्तव्य पथ (पुराना नाम राजपथ) से बेहतर कोई जगह नहीं है। यहाँ होने वाला शक्ति प्रदर्शन और सांस्कृतिक झांकियां विश्व प्रसिद्ध हैं।

क्या है खास: लाल किला, इंडिया गेट और प्रगति मैदान के आसपास का पूरा इलाका तिरंगे के रंगों में डूबा रहता है। वायुसेना के विमानों का फ्लाईपास्ट और विभिन्न राज्यों की झांकियां देखना एक जादुई अनुभव होता है।

जरूरी जानकारी: अगर आप यहाँ परेड के पास बैठकर देखना चाहते हैं, तो इसके लिए पहले से टिकट (Booking) लेना अनिवार्य है। यह टिकट आप ऑनलाइन या नामित केंद्रों से प्राप्त कर सकते हैं।

2. वाघा-अटारी बॉर्डर, पंजाब: जोश और जुनून का शिखर वाघा-अटारी बॉर्डर: यदि आप सेना के पराक्रम को अपनी आंखों से बेहद करीब से देखना चाहते हैं, तो अमृतसर के पास वाघा-अटारी बॉर्डर जरूर जाएं।

क्या है खास: यहाँ होने वाला 'बीटिंग रिट्रीट' समारोह गणतंत्र दिवस पर और भी भव्य हो जाता है। बीएसएफ (BSF) के जवानों की गगनभेदी गर्जना और वहां मौजूद हजारों लोगों का 'वंदे मातरम' का जयघोष आपके रोंगटे खड़े कर देगा।

प्रो टिप: यहाँ काफी भीड़ होती है, इसलिए समारोह शुरू होने से कम से कम 2-3 घंटे पहले पहुँच जाएं।

3. जैसलमेर बॉर्डर, राजस्थान: रेगिस्तान की लहरों पर देशभक्ति जैसलमेर: राजस्थान का जैसलमेर अपनी खूबसूरती के साथ-साथ सामरिक महत्व के लिए भी जाना जाता है। भारत-पाक सीमा पर स्थित यह जगह उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो शांति और गौरव का अनुभव करना चाहते हैं।

क्या है खास: लोंगेवाला वॉर मेमोरियल और तनोट माता मंदिर के दर्शन करते हुए जब आप रेतीले धोरों पर तैनात जवानों को देखते हैं, तो देशभक्ति की एक अलग ही भावना महसूस होती है। यहाँ आप रात में कैंपिंग का आनंद भी ले सकते हैं।

4. अगस्त क्रांति मैदान, मुंबई: जहाँ से गूंजी थी 'अंग्रेजों भारत छोड़ो' की आवाज मुंबई का अगस्त क्रांति मैदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का साक्षी रहा है। 26 जनवरी को यहाँ का नजारा बेहद गरिमामयी होता है।

क्या है खास: यहाँ महाराष्ट्र सरकार द्वारा भव्य परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। यहाँ की ऐतिहासिकता आपको उस दौर की याद दिलाएगी जब पूरा देश आजादी के लिए एक साथ खड़ा हुआ था। इसके साथ ही मरीन ड्राइव पर होने वाली लाइट शो भी देखने लायक होती है।

5. साबरमती आश्रम, अहमदाबाद: सादगी और शांति भरा उत्सव अगर आप बहुत ज्यादा शोर-शराबे से दूर, गांधीवादी मूल्यों और सादगी के साथ गणतंत्र दिवस मनाना चाहते हैं, तो गुजरात का साबरमती आश्रम आपके लिए सबसे अच्छी जगह है।

क्या है खास: महात्मा गांधी द्वारा स्थापित इस आश्रम में 26 जनवरी का कार्यक्रम अत्यंत सादगी और सौम्यता से मनाया जाता है। यहाँ प्रभात फेरी, भजन और देशभक्ति के गीतों का आयोजन होता है जो मन को सुकून देता है। यह जगह बच्चों को इतिहास और गांधीजी के विचारों से जोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त है।

26 जनवरी 2026 का यह गणतंत्र दिवस हमारे लिए खास है क्योंकि यह 'विकसित भारत' के संकल्प की ओर एक और कदम है। आप चाहे दिल्ली की परेड देखें या वाघा बॉर्डर का जोश, मुख्य उद्देश्य देश के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना है।