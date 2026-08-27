भाद्रपद मास का महत्व और पौराणिक कथा | Bhadrapad maas ki katha

भाद्रपद मास (भादो) हिंदू पंचांग का छठा महीना है, जो भक्ति, साधना, नियम और व्रत-त्योहारों का समय माना जाता है। धार्मिक दृष्टिकोण से यह मास अत्यंत पवित्र और मोक्षदायिनी ऊर्जा से परिपूर्ण है। श्रावण मास की तरह भी इस माह का भी खासा महत्व है। चलिए जानते हैं महत्व और इस माह की पौराणिक कथा।

भाद्रपद मास का धार्मिक महत्व:

प्रमुख अवतारों और पर्वों का आगमन: इसी मास में भगवान श्री कृष्ण (जन्माष्टमी), गणेश जी (गणेश चतुर्थी), और माता राधा (राधाष्टमी) का जन्मोत्सव मनाया जाता है।

पापमुक्ति और संयम का समय: भाद्रपद में पवित्र नदियों में स्नान, दान और संयमित जीवन जीने से जाने-अनजाने में हुए पापों का नाश होता है। इस महीने में सात्विक भोजन और भूमि पर शयन करने का विधान है।

पितृ पक्ष की शुरुआत: भाद्रपद की पूर्णिमा से ही पितृ पक्ष शुरू होता है, जिसमें पूर्वजों का तर्पण और श्राद्ध कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है।

कजरी तीज और हरितालिका तीज: सुहागिन महिलाओं के लिए अखंड सौभाग्य देने वाले प्रमुख व्रत इसी महीने में आते हैं।

भाद्रपद मास से जुड़ी पौराणिक कथा सार: