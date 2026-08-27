भाद्रपद मास का महत्व और पौराणिक कथा | Bhadrapad maas ki katha
भाद्रपद मास (भादो) हिंदू पंचांग का छठा महीना है, जो भक्ति, साधना, नियम और व्रत-त्योहारों का समय माना जाता है। धार्मिक दृष्टिकोण से यह मास अत्यंत पवित्र और मोक्षदायिनी ऊर्जा से परिपूर्ण है। श्रावण मास की तरह भी इस माह का भी खासा महत्व है। चलिए जानते हैं महत्व और इस माह की पौराणिक कथा।
भाद्रपद मास का धार्मिक महत्व:
प्रमुख अवतारों और पर्वों का आगमन: इसी मास में भगवान श्री कृष्ण (जन्माष्टमी), गणेश जी (गणेश चतुर्थी), और माता राधा (राधाष्टमी) का जन्मोत्सव मनाया जाता है।
पापमुक्ति और संयम का समय: भाद्रपद में पवित्र नदियों में स्नान, दान और संयमित जीवन जीने से जाने-अनजाने में हुए पापों का नाश होता है। इस महीने में सात्विक भोजन और भूमि पर शयन करने का विधान है।
पितृ पक्ष की शुरुआत: भाद्रपद की पूर्णिमा से ही पितृ पक्ष शुरू होता है, जिसमें पूर्वजों का तर्पण और श्राद्ध कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है।
कजरी तीज और हरितालिका तीज: सुहागिन महिलाओं के लिए अखंड सौभाग्य देने वाले प्रमुख व्रत इसी महीने में आते हैं।
भाद्रपद मास से जुड़ी पौराणिक कथा सार:
- पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, भाद्रपद मास का सीधा संबंध संसार में अधर्म के नाश और धर्म की पुनः स्थापना से है।
- द्वापर युग में जब पृथ्वी पर असुरराज कंस का अत्याचार चरम पर पहुंच गया था, तब भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में भगवान विष्णु ने अपने आठवें अवतार श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया था। भगवान के इस अवतार ने कंस के भय से मुक्ति दिलाई और संपूर्ण जगत में प्रेम व भक्ति की स्थापना की।
- इसी प्रकार, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को विघ्नहर्ता श्री गणेश का प्राकट्य हुआ था, जिन्होंने देवताओं के संकटों का हरण कर सृष्टि में शुभता और ऋद्धि-सिद्धि का विस्तार किया।
- एक अन्य कथा के अनुसार, भाद्रपद मास में किया गया तप और दान मनुष्य को 'भद' अर्थात् 'कल्याण' प्रदान करता है। माना जाता है कि जो साधक इस महीने में भक्तिपूर्वक व्रत और नियमों का पालन करता है, उसे जीवन के अंत में बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है।