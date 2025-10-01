चंडी होम व कन्या पूजन से सम्पन्न हुआ इस वर्ष का आर्ट ऑफ लिविंग का नवरात्रि उत्सव

सुबह संकल्प के साथ चंडी होम के प्रारंभ के पश्चात गौ पूजन, अश्व पूजन, श्रीश्री ज्ञान मंदिर की 201 कन्या का पाद पूजन और पूर्णाहुति के साथ पूरा हुआ।

कार्यक्रम के अंतिम दिवस ऑनलाइन के माध्यम से बैंगलोर आश्रम में गुरु देव द्वारा सभी को आशीर्वाद दिया गया।

इस अवसर पर चिन्मय मिशन के स्वामी प्रबुद्धानंद जी विशेष आमंत्रित अतिथि थे, जिन्होंने निजी जीवन ने ज्ञान, धन और क्रिया शक्ति का मिश्रण होने की आवश्यकता बताई तथा जिसका स्वरूप देवी के जैसा हे जिसका सन्यासी वो गृहस्थ अभी के जीवन में आवश्यक अंग हे।