बुधवार, 1 अक्टूबर 2025
Written By WD Feature Desk
Last Updated : बुधवार, 1 अक्टूबर 2025 (10:23 IST)

चंडी होम व कन्या पूजन से सम्पन्न हुआ इस वर्ष का आर्ट ऑफ लिविंग का नवरात्रि उत्सव

chandee hom va kanya poojan se is varsh ka aart oph living ka utsav manaaya gaya
आर्ट ऑफ लिविंग इंदौर का ओमनी रेजिडेंसी में चल रहा 3 दिवसीय भव्य नवरात्रि उत्सव चंडी होम की पूर्णाहुति के साथ संपन्न हुआ।ALSO READ: Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर नवमी की देवी सिद्धिदात्री की कथा, मंत्र और पूजा विधि
 
सुबह संकल्प के साथ चंडी होम के प्रारंभ के पश्चात गौ पूजन, अश्व पूजन, श्रीश्री ज्ञान मंदिर की 201 कन्या का पाद पूजन और पूर्णाहुति के साथ पूरा हुआ।
 
कार्यक्रम के अंतिम दिवस ऑनलाइन के माध्यम से बैंगलोर आश्रम में गुरु देव द्वारा सभी को आशीर्वाद दिया गया।
 
इस अवसर पर चिन्मय मिशन के स्वामी प्रबुद्धानंद जी विशेष आमंत्रित अतिथि थे, जिन्होंने निजी जीवन ने ज्ञान, धन और क्रिया शक्ति का मिश्रण होने की आवश्यकता बताई तथा जिसका स्वरूप देवी के जैसा हे जिसका सन्यासी वो गृहस्थ अभी के जीवन में आवश्यक अंग हे।
 
इस अवसर पर बैंगलोर आश्रम से पधारे स्वामी प्रबुद्धानंद जी ने पूर्णाहुति की, जिसका हजारों श्रद्धालुओं ने लाभ उठाया।ALSO READ: भीतर के अंधकार को मिटाने का पर्व है - विजयादशमी
